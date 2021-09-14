«Мальме» – «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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вчера, 14:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Мальме» – «Ювентус», который состоится 14 сентября 2021 года

«Мальме»

Шведская команда смогла через несколько раундов плей-офф пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, что позволит клубу показать своих лидеров для возможной будущей продажи и заработать неплохие деньги за участие. В чемпионате Швеции команда идет на четвертом месте, отставая от лидера всего на три очка. В предстоящем матче с «Ювентусом», который находится не в лучшей форме, игроки рассчитывают побороться за очки.

11 сентября «Мальме» сыграл вничью с «Норрчепингом» (1:1), а 29 августа коллектив уступил на выезде «Хаммарбю» (1:2).

«Ювентус»

В команду вернулся Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, однако игроки не могут показать свою игру, поэтому не выиграли ни одного матча из трех в чемпионате. Тренерскому штабу необходимо поработать над игровым процессом и внести необходимые изменения, чтобы улучшить результаты. В матче с «Мальме» болельщики ждут от «Ювентуса» только победы и успешного старта в Лиге Чемпионов.

11 сентября «Ювентус» проиграл на выезде «Наполи» (1:2), а 28 августа команда на своем поле неожиданно уступила «Эмполи» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мальме» – 6.47

Ничья – 4.27

Победит «Ювентус» – 1.571

Статистика

Шесть из семи последних матчей «Мальме» закончились исходом «обе забьют»

«Мальме» забивает 11 матчей подряд на своем поле

«Ювентус» не может выиграть уже три матча подряд в чемпионате

«Ювентус» выиграл два последних матча у «Мальме» с одинаковым счетом (2:0)

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.571. «Ювентус» даже не в лучшей форме должен побеждать шведский клуб и набрать три очка, чтобы чувствовать себя увереннее в следующих поединках.