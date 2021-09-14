«Мальме» – «Ювентус»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Мальме» – «Ювентус», который состоится 14 сентября 2021 года
«Мальме»
Шведская команда смогла через несколько раундов плей-офф пройти в групповой этап Лиги Чемпионов, что позволит клубу показать своих лидеров для возможной будущей продажи и заработать неплохие деньги за участие. В чемпионате Швеции команда идет на четвертом месте, отставая от лидера всего на три очка. В предстоящем матче с «Ювентусом», который находится не в лучшей форме, игроки рассчитывают побороться за очки.
11 сентября «Мальме» сыграл вничью с «Норрчепингом» (1:1), а 29 августа коллектив уступил на выезде «Хаммарбю» (1:2).
«Ювентус»
В команду вернулся Массимилиано Аллегри на пост главного тренера, однако игроки не могут показать свою игру, поэтому не выиграли ни одного матча из трех в чемпионате. Тренерскому штабу необходимо поработать над игровым процессом и внести необходимые изменения, чтобы улучшить результаты. В матче с «Мальме» болельщики ждут от «Ювентуса» только победы и успешного старта в Лиге Чемпионов.
11 сентября «Ювентус» проиграл на выезде «Наполи» (1:2), а 28 августа команда на своем поле неожиданно уступила «Эмполи» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мальме» – 6.47
- Ничья – 4.27
- Победит «Ювентус» – 1.571
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «Мальме» закончились исходом «обе забьют»
- «Мальме» забивает 11 матчей подряд на своем поле
- «Ювентус» не может выиграть уже три матча подряд в чемпионате
- «Ювентус» выиграл два последних матча у «Мальме» с одинаковым счетом (2:0)
Прогноз
Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.571. «Ювентус» даже не в лучшей форме должен побеждать шведский клуб и набрать три очка, чтобы чувствовать себя увереннее в следующих поединках.