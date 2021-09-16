«Бернли» – «Арсенал»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 15:49

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Бернли» – «Арсенал», который состоится 18 сентября 2021 года

«Бернли»

Команда плохо начала сезон и смогла набрать всего одно очко в стартовых четырех турах. Разница мячей также оставляет желать лучшего (3:8). Коллектив не может показать свою игру и пытается цепляться за очки, играя не в своей манере. Предстоящий матч с «Арсеналом» дает шансы хозяевам на успех, ведь «канониры» не в лучшей физической форме. Болельщиков ждет матч с большим количеством борьбы и фолов.

13 сентября «Бернли» проиграл на выезде «Эвертону» (1:3), а 29 августа команда разошлась миром с «Лидсом» (1:1).

«Арсенал»

Лондонский клуб только спустя три стартовых тура смог одержать свою первую победу в АПЛ . Болельщики команды очень неприязненно высказываются о команде и очень расстроены текущими результатами. «Канониры» постараются сыграть первым номером в этой встрече и попытаться добиться успех через позиционные атаки. Сейчас «Арсенал» имеет в активе всего три очка после четырех туров чемпионата.

11 сентября «Арсенал» минимально обыграл на своем поле «Норвич» (1:0), а первого числа команда в товарищеском матче крупно выиграла у «Брентфорда» (4:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бернли» – 3.95

Ничья – 3.49

Победит «Арсенал» – 2.07

Статистика

«Бернли» не может выиграть уже пять матчей подряд в основное время

Семь последних матчей «Арсенала» завершились исходом «обе забьют — нет»

«Канониры» не могут обыграть «Бернли» уже три матча подряд

Три последние встречи между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз