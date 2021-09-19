«Тоттенхэм» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Челси», который состоится 19 сентября 2021 года
«Тоттенхэм»
После успешного старта в чемпионате, команда последний матч полностью провалила и потерпела крупное поражение. Тем не менее, в коллективе собраны опытные и талантливые игроки, которые смогут принять эту неудачу и сделать из нее выводы. Команду ждет настоящее испытание лучшей командой Европы, поэтому всех болельщиков ждет интереснейшее зрелище с большим количеством голевых моментов.
16 сентября «Тоттенхэм» сыграл вничью на выезде с «Ренном» (2:2) в Лиге Конференций, а 11 числа команда неожиданно крупно уступила «Кристал Пэлас» (0:3).
«Челси»
Коллектив Томаса Тухеля играет в прагматичный футбол, но он дает результат, поэтому такой вариант имеет место быть. «Синие» добились минимального успеха в первом туре Лиги Чемпионов, а в чемпионате у команды 10 набранных очков в четырех стартовых турах. К предстоящему поединку команда готовится с особым усилием, ведь «Тоттенхэм» достаточно часто отбирает очки у «Челси» в последнее время.
14 сентября «Челси» минимально обыграл «Зенит» в Лиге Чемпионов (1:0), а 11 сентября лондонцы крупно обыграли «Астон Виллу» (3:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Тоттенхэм» – 5.9
- Ничья – 3.76
- Победит «Челси» – 1.69
Статистика
- «Челси» не знает поражений уже 12 матчей подряд во всех турнирах
- Семь из восьми последних матчей «Тоттенхэма» закончились исходом «обе забьют — нет»
- «Тоттенхэм» не может обыграть «Челси» в разных турнирах уже восемь поединков
- «Челси» пропустил всего семь мячей в десяти последних матчах на выезде
Прогноз
Поставить на победу «Челси», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.69. Томас Тухель выстроил игру своей команды так, что им очень сложно забить без больших скоростей. «Тотенхэму» на данный момент нечего предложить в атаке «аристократам». Предполагаем, что гости одержат победу и наберут очередные три очка в турнирную таблицу АПЛ.