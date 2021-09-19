«Тоттенхэм» – «Челси»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 10:30

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Тоттенхэм» – «Челси», который состоится 19 сентября 2021 года

«Тоттенхэм»

После успешного старта в чемпионате, команда последний матч полностью провалила и потерпела крупное поражение. Тем не менее, в коллективе собраны опытные и талантливые игроки, которые смогут принять эту неудачу и сделать из нее выводы. Команду ждет настоящее испытание лучшей командой Европы, поэтому всех болельщиков ждет интереснейшее зрелище с большим количеством голевых моментов.

16 сентября «Тоттенхэм» сыграл вничью на выезде с «Ренном» (2:2) в Лиге Конференций, а 11 числа команда неожиданно крупно уступила «Кристал Пэлас» (0:3).

«Челси»

Коллектив Томаса Тухеля играет в прагматичный футбол, но он дает результат, поэтому такой вариант имеет место быть. «Синие» добились минимального успеха в первом туре Лиги Чемпионов, а в чемпионате у команды 10 набранных очков в четырех стартовых турах. К предстоящему поединку команда готовится с особым усилием, ведь «Тоттенхэм» достаточно часто отбирает очки у «Челси» в последнее время.

14 сентября «Челси» минимально обыграл «Зенит» в Лиге Чемпионов (1:0), а 11 сентября лондонцы крупно обыграли «Астон Виллу» (3:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Тоттенхэм» – 5.9

Ничья – 3.76

Победит «Челси» – 1.69

Статистика

«Челси» не знает поражений уже 12 матчей подряд во всех турнирах

Семь из восьми последних матчей «Тоттенхэма» закончились исходом «обе забьют — нет»

«Тоттенхэм» не может обыграть «Челси» в разных турнирах уже восемь поединков

«Челси» пропустил всего семь мячей в десяти последних матчах на выезде

Прогноз