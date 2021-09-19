«Валенсия» – «Реал» Мадрид: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Валенсия» – «Реал» Мадрид, который состоится 19 сентября 2021 года

«Валенсия»

Команда выдала один из самых лучших стартов в чемпионате Испании за последние несколько лет. Коллектив стабильно набирает очки и после четырех сыгранных туров имеет в активе 10 очков. В предстоящем матче игроков ждет настоящее испытание в виде матча с одним из грандов испанского футбола. Вероятнее всего, коллектив не будет рисковать, а сделает ставку на редкие контратаки и стандартные положения, пытаясь реализовать свои немногочисленные моменты.

12 сентября «Валенсия» крупно обыграла на выезде «Осасуну» (4:1), а 27 августа команда оказалась сильнее на своем поле «Алавеса» (3:0).

«Реал» Мадрид

«Королевский» клуб провел несколько дней назад очень тяжелый матч в Лиге Чемпионов, который выиграл с большой долей везения и при хорошей игре Тибо Куртуа. Команда потратила много сила, а значит против свежей «Валенсии» ей будет очень непросто. В чемпионате коллектив также имеет 10 пунктов по результатам четырех игр и этот матч, возможно, поможет одному из коллективов подняться выше соперника.

16 сентября «Реал» Мадрид выиграл на выезде у «Интера» (1:0) в Лиге Чемпионов, а 12 числа в чемпионате Испании обыграл «Сельту» (5:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Валенсия» – 3.89

Ничья – 3.96

Победит «Реал» Мадрид – 1.943

Статистика

«Валенсия» проиграла два матча из десяти последних во всех турнирах, а «Реал» Мадрид уступил только в одной встрече

Мадридский клуб забивает на выезде уже семь матчей подряд во всех турнирах

«Реал» Мадрид выиграл три из четырех последних матчей с «Валенсией»

Десять последних матчей между клубами на поле «Валенсии» закончились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничейный результат, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.96. Предполагаем, что игра будет с большим количеством борьбы в центре поля, а команды сыграют аккуратно и без большого количества голевых моментов. Вероятнее всего, клубы поделят очки в этой встрече.