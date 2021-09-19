«Лацио» – «Кальяри»: прогноз и ставки БК Pinnacle

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сегодня, 13:45

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Лацио» – «Кальяри», который состоится 19 сентября 2021 года

«Лацио»

После трех туров римский клуб набрал шесть очков, что является довольно неплохим результатом. Команда ставит перед собой самые высокие цели, но для этого стабильно набирать очки, что дается коллективу не всегда. В предстоящем матче с «Кальяри» римляне будут играть первым номером и проводить позиционные атаки, чтобы постараться решить исход матча как можно быстрее и не затягивать до конца поединка.

16 сентября «Лацио» проиграл на выезде «Галатасарю» (0:1), а 12 числа уступил в чемпионате «Милану» (0:2).

«Кальяри»

«Кальяри» на данный момент выступает без побед в чемпионате, а в активе клуба всего одно набранное очко. Чтобы исправить ситуацию, тренерскому штабу следует вносить изменения в тренировочный процесс и давать некоторым игрокам больше отдыха. В матче с «Лацио» коллективу придется играть от глубокой обороны, так как римский клуб обладает хорошей и креативной атакующей линией, с которой сложно справляться без полной концентрации в каждом моменте.

12 сентября «Кальяри» на своем поле уступил «Дженоа» (2:3), а 29 августа команда проиграла «Милану» (1:4).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Лацио» – 1.5

Ничья – 4.7

Победит «Кальяри» – 6.83

Статистика

«Лацио» проиграл три матча из десяти последних встреч во всех турнирах, а «Кальяри» уступил пять раз

Римский клуб не проигрывает на своем поле уже 12 матчей подряд

«Кальяри» проиграл шесть последних матчей с «Лацио» в чемпионате Италии

Пять из семи последних матчей между командами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Лацио» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.793. В данном противостоянии у «Кальяри» практически нет шансов зацепиться за очки, особенно учитывая тот факт, что «Лацио» после двух поражений подряд находится не в самом лучшем настроении. Прогнозируем уверенную победу хозяев.