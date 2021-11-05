«Челси» – «Бернли». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Бернли», который состоится 6 ноября 2021 года
«Челси»
Лондонский клуб уверенно лидирует в чемпионате и набрал 25 очков, опережая ближайшего оппонента на три пункта. Коллектив показывает интересный и результативный футбол, однако тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на игроков, ввиду участия в Лиге Чемпионов, где клуб практически гарантировал себе выход в плей-офф. В предстоящем поединке команде не смогут помочь три игрока из-за различных травм.
30 октября «Челси» обыграл на выезде «Ньюкасл» (3:0), а 24 октября команда разгромила на своем поле «Норвич» (7:0).
«Бернли»
Команда находится в зоне вылета и набрала всего семь очков. Футболисты не могут найти свою игру, и очень часто им не хватает концентрации в важных моментах, которые приводят к пропущенным голам. Коллектив выиграл только один матч из пяти последних в АПЛ, что говорит о необходимости внести изменения в игровой процесс тренерским штабом и работе над ошибками. В игре с «Челси» команде не поможет Д. Стивенс из-за травмы лодыжки.
30 октября «Бернли» обыграл на своем поле «Брентфорд» (3:1), а 23 октября команда разошлась миром с «Саутгемптоном» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Челси» – 1.272
- Ничья – 6.07
- Победит «Бернли» – 13.47
Статистика
- «Челси» выиграл семь последних матчей во всех турнирах
- «Бернли» не может победить на выезде уже четыре матча подряд
- Семь из восьми последних встреч между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Челси» выиграл четыре последних встречи с «Бернли»
Прогноз
Поставить на победу «Челси» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.877. Лидер чемпионата обязан без проблем обыгрывать аутсайдера, если претендуем на чемпионство. Предполагаем, что хозяева наберут три очка, забив несколько мячей в ворота «Бернли».