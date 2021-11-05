«Челси» – «Бернли». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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05 ноября 2021, 16:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Челси» – «Бернли», который состоится 6 ноября 2021 года

«Челси»

Лондонский клуб уверенно лидирует в чемпионате и набрал 25 очков, опережая ближайшего оппонента на три пункта. Коллектив показывает интересный и результативный футбол, однако тренерскому штабу следует правильно распределить нагрузку на игроков, ввиду участия в Лиге Чемпионов, где клуб практически гарантировал себе выход в плей-офф. В предстоящем поединке команде не смогут помочь три игрока из-за различных травм.

30 октября «Челси» обыграл на выезде «Ньюкасл» (3:0), а 24 октября команда разгромила на своем поле «Норвич» (7:0).

«Бернли»

Команда находится в зоне вылета и набрала всего семь очков. Футболисты не могут найти свою игру, и очень часто им не хватает концентрации в важных моментах, которые приводят к пропущенным голам. Коллектив выиграл только один матч из пяти последних в АПЛ , что говорит о необходимости внести изменения в игровой процесс тренерским штабом и работе над ошибками. В игре с «Челси» команде не поможет Д. Стивенс из-за травмы лодыжки.

30 октября «Бернли» обыграл на своем поле «Брентфорд» (3:1), а 23 октября команда разошлась миром с «Саутгемптоном» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Челси» – 1.272

Ничья – 6.07

Победит «Бернли» – 13.47

Статистика

«Челси» выиграл семь последних матчей во всех турнирах

«Бернли» не может победить на выезде уже четыре матча подряд

Семь из восьми последних встреч между командами завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Челси» выиграл четыре последних встречи с «Бернли»

Прогноз

Поставить на победу «Челси» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.877. Лидер чемпионата обязан без проблем обыгрывать аутсайдера, если претендуем на чемпионство. Предполагаем, что хозяева наберут три очка, забив несколько мячей в ворота «Бернли».