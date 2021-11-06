«Ювентус» – «Фиорентина». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Фиорентина» который состоится 6 ноября 2021 года
«Ювентус»
Туринский клуб имеет максимальный результат после четырех туров Лиги Чемпионов и совершенно противоположную ситуацию в чемпионате Италии. Команда идет на десятом месте с 15 очками, что не может удовлетворять не болельщиков ни руководство клуба. В предстоящем матче у подопечных Аллегри будет хорошая возможность одержать победу и сделать шаг вверх по турнирной таблице, ближе к группе лидеров.
30 октября «Ювентус» неожиданно проиграл на выезде «Вероне» (1:2), а 27 числа уступил на своем поле «Сассуоло» (2:1).
«Фиорентина»
Коллектив из Флоренции показывает более стабильную игру, чем в прошлом сезоне, однако футболистам не хватает везения и концентрации, чтобы бороться за место в группе лидеров. Команда идет на седьмом месте с 18 очками и в последних пяти встречах выиграли только две. В предстоящем поединке с «Ювентусом», клубу не смогут помочь два травмированных футболиста, а игра еще двоих находится под вопросом.
31 октября «Фиорентина» на своем поле разобралась со «Специей» (3:0), а 27 октября минимально уступила «Лацио» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ювентус» – 1.699
- Ничья – 3.79
- Победит «Фиорентина» – 5.79
Статистика
- Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Ювентус» выиграл шесть из семи последних матчей с «Фиорентиной» на своем поле
- Четыре последних матча «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из восьми последних выездных матчей «Фиорентине» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. «Старая Синьора» забивает и пропускает в последних матчах, поэтому предполагаем, что и в этом поединке будет достаточно голов, чтобы предлагаемая ставка зашла. Всех болельщиков ожидает интересный и результативный поединок.