«Ювентус» – «Фиорентина». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1636198515

06 ноября 2021, 14:35

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Ювентус» – «Фиорентина» который состоится 6 ноября 2021 года

«Ювентус»

Туринский клуб имеет максимальный результат после четырех туров Лиги Чемпионов и совершенно противоположную ситуацию в чемпионате Италии. Команда идет на десятом месте с 15 очками, что не может удовлетворять не болельщиков ни руководство клуба. В предстоящем матче у подопечных Аллегри будет хорошая возможность одержать победу и сделать шаг вверх по турнирной таблице, ближе к группе лидеров.

30 октября «Ювентус» неожиданно проиграл на выезде «Вероне» (1:2), а 27 числа уступил на своем поле «Сассуоло» (2:1).

«Фиорентина»

Коллектив из Флоренции показывает более стабильную игру, чем в прошлом сезоне, однако футболистам не хватает везения и концентрации, чтобы бороться за место в группе лидеров. Команда идет на седьмом месте с 18 очками и в последних пяти встречах выиграли только две. В предстоящем поединке с «Ювентусом», клубу не смогут помочь два травмированных футболиста, а игра еще двоих находится под вопросом.

31 октября «Фиорентина» на своем поле разобралась со «Специей» (3:0), а 27 октября минимально уступила «Лацио» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ювентус» – 1.699

Ничья – 3.79

Победит «Фиорентина» – 5.79

Статистика

Шесть из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Ювентус» выиграл шесть из семи последних матчей с «Фиорентиной» на своем поле

Четыре последних матча «Ювентуса» завершились исходом «обе забьют»

Пять из восьми последних выездных матчей «Фиорентине» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.925. «Старая Синьора» забивает и пропускает в последних матчах, поэтому предполагаем, что и в этом поединке будет достаточно голов, чтобы предлагаемая ставка зашла. Всех болельщиков ожидает интересный и результативный поединок.