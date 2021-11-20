«Ливерпуль» — «Арсенал». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 ноября 2021, 11:23

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Арсенал», который состоится 20 ноября 2021 года

«Ливерпуль»

В последних матчах команда Юргена Клоппа чувствует себя неуверенно и теряет очки. Клуб идет на четвертом месте с набранными 22 очками и имеет большие проблемы с количеством травмированных игроков. В предстоящем матче болельщиков ждет напряженная борьба, ведь оппонент находится в неплохой форме. «Ливерпуль» очень много забивает (31 мяч), поэтому вероятно постарается улучшить свою статистику в этой встрече.

07 ноября «Ливерпуль» проиграл на выезде «Вест Хэму» (2:3), а 30 числа команда сыграла вничью с «Брайтоном» (2:2), ведя по ходу встречи.

«Арсенал»

«Канониры» смогли реанимировать свою игру и уже имеют солидную серию без поражений из нескольких матчей. Коллектив начал стабильно добиваться результатов и в этом определенно есть заслуга тренерского штаба, который упорно гнул свою линию и пытался наладить игру. Сейчас «Арсенал» занимает пятое место с 20 очками и хочет забраться еще выше, чего клубу практически не удавалось уже несколько сезонов.

07 ноября «Арсенал» минимально переиграл «Уотфорд» (1:0), а 30 октября оказался сильнее «Лестера» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.5

Ничья – 4.97

Победит «Арсенал» – 6.34

Статистика

«Арсенал» не знает поражений уже 11 матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних матчей «Ливерпуля» закончились тоталом больше 2.5 мячей

«Арсенал» не может выиграть у «Ливерпуля» уже четыре встречи подряд

Четыре из пяти матчей между клубами на поле «Ливерпуля» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на тотал больше 3.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.17. Команды часто играют между собой в яркий и результативный футбол, и мы предполагаем, что в этот раз они также порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей.