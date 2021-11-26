«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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26 ноября 2021, 20:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон», который состоится 27 ноября 2021 года

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа продолжают радовать болельщиков своими выступлениями во всех турнирах. Клуб имеет пять из пяти побед в Лиге Чемпионов и уже гарантировал себе первое место, а в АПЛ красные занимают третью позицию с 25 очками. Тренерский штаб, возможно проведет небольшую ротацию после еврокубкового поединка, но эта процедура не должна существенно повлиять на качество игры.

24 ноября «Ливерпуль» обыграл «Порту» в Лиге Чемпионов (2:0), а 20 числа коллектив разгромил на своем поле «Арсенал» в чемпионате Англии (4:0).

«Саутгемптон»

Коллектив имел неплохую серию без поражений в чемпионате Англии, но в последнем туре потерпел поражение. «Саутгемптон» не выделяется стабильностью и идет на 13 месте с 14 очками. Клуб выиграл всего три матча в сезоне, что не может устраивать руководство. Тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией моментов, так как команда забила 11 мячей, что является вторым с конца результатом в АПЛ .

20 ноября «Саутгемптон» проиграл на выезде «Норвичу» (1:2), а пятого ноября оказались сильнее «Астон Виллы» на своем стадионе (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ливерпуль» – 1.294

Ничья – 6.13

Победит «Саутгемптон» – 10.41

Статистика

«Ливерпуль» выиграл восемь из десяти матчей во всех турнирах

Четыре из пяти выездных матчей «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»

«Ливерпуль» выиграл из пять из шести последних поединков с «Саутгемптоном»

Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз