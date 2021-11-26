ГлавнаяБлогиАналитика от БК Pinnacle

«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

26 ноября 2021, 20:09

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон», который состоится 27 ноября 2021 года

«Ливерпуль»

Подопечные Юргена Клоппа продолжают радовать болельщиков своими выступлениями во всех турнирах. Клуб имеет пять из пяти побед в Лиге Чемпионов и уже гарантировал себе первое место, а в АПЛ красные занимают третью позицию с 25 очками. Тренерский штаб, возможно проведет небольшую ротацию после еврокубкового поединка, но эта процедура не должна существенно повлиять на качество игры.

24 ноября «Ливерпуль» обыграл «Порту» в Лиге Чемпионов (2:0), а 20 числа коллектив разгромил на своем поле «Арсенал» в чемпионате Англии (4:0).

«Саутгемптон»

Коллектив имел неплохую серию без поражений в чемпионате Англии, но в последнем туре потерпел поражение. «Саутгемптон» не выделяется стабильностью и идет на 13 месте с 14 очками. Клуб выиграл всего три матча в сезоне, что не может устраивать руководство. Тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией моментов, так как команда забила 11 мячей, что является вторым с конца результатом в АПЛ.

20 ноября «Саутгемптон» проиграл на выезде «Норвичу» (1:2), а пятого ноября оказались сильнее «Астон Виллы» на своем стадионе (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Ливерпуль» – 1.294
  • Ничья – 6.13
  • Победит «Саутгемптон» – 10.41

Статистика

  • «Ливерпуль» выиграл восемь из десяти матчей во всех турнирах
  • Четыре из пяти выездных матчей «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»
  • «Ливерпуль» выиграл из пять из шести последних поединков с «Саутгемптоном»
  • Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.37. На данный момент между клубами огромная разница в классе и в домашнем матче претендент на золотые медали АПЛ обязан побеждать более слабого оппонента. Прогнозируем крупную победу хозяев.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
БЛОГ
Аналитика от БК Pinnacle
Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
Adrian von Ziegler
Adrian von Ziegler
26 ноября в 20:17
«Ливерпуль» фаворит, хотя «Саутгемптон» любит играть вничью.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100