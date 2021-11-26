«Ливерпуль» — «Саутгемптон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ливерпуль» — «Саутгемптон», который состоится 27 ноября 2021 года
«Ливерпуль»
Подопечные Юргена Клоппа продолжают радовать болельщиков своими выступлениями во всех турнирах. Клуб имеет пять из пяти побед в Лиге Чемпионов и уже гарантировал себе первое место, а в АПЛ красные занимают третью позицию с 25 очками. Тренерский штаб, возможно проведет небольшую ротацию после еврокубкового поединка, но эта процедура не должна существенно повлиять на качество игры.
24 ноября «Ливерпуль» обыграл «Порту» в Лиге Чемпионов (2:0), а 20 числа коллектив разгромил на своем поле «Арсенал» в чемпионате Англии (4:0).
«Саутгемптон»
Коллектив имел неплохую серию без поражений в чемпионате Англии, но в последнем туре потерпел поражение. «Саутгемптон» не выделяется стабильностью и идет на 13 месте с 14 очками. Клуб выиграл всего три матча в сезоне, что не может устраивать руководство. Тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией моментов, так как команда забила 11 мячей, что является вторым с конца результатом в АПЛ.
20 ноября «Саутгемптон» проиграл на выезде «Норвичу» (1:2), а пятого ноября оказались сильнее «Астон Виллы» на своем стадионе (1:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ливерпуль» – 1.294
- Ничья – 6.13
- Победит «Саутгемптон» – 10.41
Статистика
- «Ливерпуль» выиграл восемь из десяти матчей во всех турнирах
- Четыре из пяти выездных матчей «Саутгемптона» завершились исходом «обе забьют»
- «Ливерпуль» выиграл из пять из шести последних поединков с «Саутгемптоном»
- Восемь из десяти последних матчей между клубами закончились исходом «обе забьют — нет»
Прогноз
Поставить на победу «Ливерпуля» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.37. На данный момент между клубами огромная разница в классе и в домашнем матче претендент на золотые медали АПЛ обязан побеждать более слабого оппонента. Прогнозируем крупную победу хозяев.