Жюст Фонтен: чужие бутсы и необычный трофей

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26 ноября 2021, 22:04

Француз Жюст Фонтен вот уже более 60 лет является обладателем уникального мирового рекорда. В 6 матчах чемпионата мира 1958 года он забил 13 голов в ворота соперников. К этому результату на одном турнире Кубка мира (даже в 7 матчах) вряд ли кто-нибудь подберётся в обозримом будущем.

Футбол, разумеется, коллективная игра. Один игрок против 11 соперников играть не сможет. У сборной Франции была крепкая команда на ЧМ -58. Огромную роль играл Раймон Копа. Он и Роже Пьянтони каждый с 3 забитыми голами идут вслед за Фонтеном в списке бомбардиров команды на турнире. Но дело не в забитых голах.

Ведь не случайно 16 спортивных журналистов из 16 европейских стран в декабре 1958 г. присудили именно Раймону Копа Золотой мяч France Football. Так этот маленького роста футболист, в юности работавший простым шахтёром, был признан великим игроком, не только мадридского «Реала», но и сборной Франции.

Вот какие заголовки были во французской газете Paris-presse, L'Intransigeant (Бескомпромисс, таково её название) от 1 июля 1958 года, в тот день сборная Франции вернулась с турнира на родную землю:

На фото, конечно, Жюст Фонтен, забивший на 89-й минуте свой 13-й гол на турнире в матче за 3-е место с Германией.

А вот заголовок на всю полосу красноречив, чтобы понять смысл даже не нужно знать французский: 3-е место Франции: 50% успеха внёс Копа. Перевожу по смыслу.

Вот сам француз польского происхождения Раймон Копа, передаёт привет ещё одному игроку польского происхождения:

То, что Копа «сделал» большинство голов Франции на турнире — факт общеизвестный. А вот что было бы, если бы не оказался в составе сборной Франции на турнире ещё один нападающий, Стефан Брюэй (по-французски Stéphane Bruey)?

По рассказам Р.Копа французы ехали на чемпионат без особых надежд. Даже удочки с собой захватили. Но вот с экипировкой вышла промашка. На последней тренировке Жюст Фонтен дорвал свои бутсы. Им выдали всего одну пару рабочей обуви на поездку, не в одной же бутсе играть?

Вот тут-то и выручил нападающий второго состава Стефан Брюэй, у которого с Фонтеном был один размер ноги.

И все 13 своих голов на чемпионате мира Жюст Фонтен забивал именно в бутсах с «чужого плеча».

Стефан Брюэй оказался в сборной в 1957 году, сыграл в октябре в отборочном матче к ЧМ с Бельгией. Затем в декабре того же года играл с Болгарией в товарищеском матче. Только через год, 3 декабря 1958 г. он вновь оказался в составе в отборочном матче первого Кубка Европы против Греции. В том матче он и забил свой единственный гол за сборную. В последний, в четвёртый раз он сыграл за Les Bleus уже в мае 1962 против Италии. Его заменили после первого тайма, а на замену вышел Мишель Идальго.

С.Брюэй был единственным игроком клуба «Анже» в сборной в тот период. По-французски клуб называется Angers Sporting Club de l'Ouest, сокращённо Angers SCO , что значит спортклуб запада. К Шотландии аббревиатура никакого отношения не имеет. С 1957 по 1964 гг. он играл за этот клуб, в 254 матчах забил 93 (или 94) гола, и по сей день это рекорд команды для Лиги 1. Кстати, Раймон Копа когда-то также играл за клуб «Анже». А с 2017 г. их стадион носит его имя.

Вот и сам С.Брюэй, забивший 139 голов во французской Лиге 1:

Насчёт рыбалки. Вот Брюэй был большим поклонником охоты и рыбной ловли. А также был отменным лыжником.

С Жюстом Фонтеном в сборной он не сыграл ни одного матча, а вот с Копа играл в матче против Италии в 1962 году.

Сегодня на сайте ФИФА можно прочитать, что Жюст Фонтен стал обладателем Золотой бутсы (даже от Адидас). Да не было тогда такого приза. И ровным счётом Н И Ч Е Г О от ФИФА супер-бомбардир турнира не получил. Просто не было такого регламента.

Зато аж с 17 века в Швеции (где проводился турнир) работала знаменитая и сегодня фирма Husqvarna из одноимённого города (сейчас просто район города Йенчепинг). Ведь фирма начинала свою деятельность как производитель отличного стрелкового оружия.

Именно поэтому одна местная газета преподнесли 29 июня 1958 г. лучшему снайперу турнира символичный трофей от этого производителя. Это была «воздушка».

Вот фото, сделанное на церемонии вручения огнестрельного трофея:

А это его с трофеем уже встречают на родине, датировано 1 июля:

Это уже позже, на банкете, Фонтен показывает ружье своей жене, тоже 1 июля 1958 г.:

Все фото от известного фотоагентства, не все удалось найти без штампа, пришлось одно «доработать напильником».

Ничего мне не известно о судьбе тех самых арендованных бутс. Отошли ли они назад их законному хозяину Стефану Брюэй? Или их оставил себе на память сам Фонтен? По крайней мере, в музее ФИФА есть только синяя футболка бомбардира.

С.Брюэй, по-видимому опытному охотнику, вряд ли бы пригодилась пневматическая винтовка, случись, если бы Фонтен решил бы отблагодарить за обувку своего партнёра подарком от Husqvarna. Но о таком «бартере» также ничего не слышал.

Есть несколько сообщений, несколько разноречивых по датам. Смысл их в том, что в 1998 г. Жюст Фонтен получил золотую бутсу от бывшего английского бомбардира Гари Линекера в рамках его телепередачи «Матч дня» на BBC. Об этом написано в «Гардиан» в 2012 году. Но вот на другом ресурсе (в 2014 г.) говорится, что Линекер вручил Фонтену свою Золотую бутсу, полученную им по итогам ЧМ -86. И произошло это не через 40 лет после ЧМ -58, а прямо в 1986 году. Правда, фото или видео такого события не нашлось.

Что касается официальных инстанций, то лишь накануне 80-летия супер-бомбардира, а это 2013 год, чиновники решили наградить француза. Вот он с Золотой бутсой:

А перед чемпионатом мира 2014 г. на открытии Конгресса ФИФА в Сан-Паулу Жюсту Фонтену вручили уже Платиновую бутсу ФИФА как рекордсмену всех времён и народов:

На церемонии вручения этой награды сам Жюст Фонтен особо поблагодарил Йозефа Блаттера, за то, что сдержал обещание, и Гари Линекера, тот, мол, знает за что. Мы тоже догадываемся…

Легенды, преданные Игре. Настоящие!