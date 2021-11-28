«Аталанта» — «Венеция». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 ноября 2021, 18:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта»- «Венеция», который состоится 30 ноября 2021 года

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо в прошлом туре выиграл важный матч и обрел дополнительную уверенность в своих силах перед решающими матчами в Лиге Чемпионов и Серии А. Подопечные Гасперини идут на четвертом месте с 28 очками и не проигрывают уже несколько матчей подряд. В матче с новичком чемпионата Италии команда может продлить свою приятную серию без поражений и не отставать от лидеров турнирной таблицы.

27 ноября «Аталанта» выиграла на выезде у «Ювентуса» (1:0), а 23 ноября в Лиге Чемпионов команда разошлась миром с «Янг Бойз» (3:3).

«Венеция»

Команда, которая дебютировала в Серии А только в этом году, уже сейчас борется за сохранение прописки в сильнейшем дивизионе Италии. После 14 туров коллектив смог набрать 14 очков, что позволяет ему занимать 16 место и находиться на расстоянии нескольких очков от зоны вылета. «Венеция» мало забивает и много пропускает (12:21), что может стать проблемой для решения задачи на сезон. В матче с «Аталантой» команде не смогут помочь 2-3 игрока ввиду разных повреждений.

27 ноября «Венеция» на своем стадионе проиграла «Интеру» (0:2), а 21 числа смогла на выезде обыграть «Болонью» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Аталанта» – 1.229

Ничья – 6.19

Победит «Венеция» – 12.3

Статистика

12 из 15 последних матчей «Аталанты» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»

«Венеция» выиграла только два матча на выезде из десяти последних встреч

Клуб из Бергамо не проигрывает на протяжении восьми поединков в разных турнирах

«Аталанта» не может выиграть у «Венеции» уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Хозяева ведут борьбу за самые высокие места в Серии А и не может себе позволить терять очки в домашнем матче с новичком чемпионата. Прогнозируем уверенную победу команды из Бергамо.