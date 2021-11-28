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«Аталанта» — «Венеция». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

28 ноября 2021, 18:52

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Аталанта»- «Венеция», который состоится 30 ноября 2021 года

«Аталанта»

Коллектив из Бергамо в прошлом туре выиграл важный матч и обрел дополнительную уверенность в своих силах перед решающими матчами в Лиге Чемпионов и Серии А. Подопечные Гасперини идут на четвертом месте с 28 очками и не проигрывают уже несколько матчей подряд. В матче с новичком чемпионата Италии команда может продлить свою приятную серию без поражений и не отставать от лидеров турнирной таблицы.

27 ноября «Аталанта» выиграла на выезде у «Ювентуса» (1:0), а 23 ноября в Лиге Чемпионов команда разошлась миром с «Янг Бойз» (3:3).

«Венеция»

Команда, которая дебютировала в Серии А только в этом году, уже сейчас борется за сохранение прописки в сильнейшем дивизионе Италии. После 14 туров коллектив смог набрать 14 очков, что позволяет ему занимать 16 место и находиться на расстоянии нескольких очков от зоны вылета. «Венеция» мало забивает и много пропускает (12:21), что может стать проблемой для решения задачи на сезон. В матче с «Аталантой» команде не смогут помочь 2-3 игрока ввиду разных повреждений.

27 ноября «Венеция» на своем стадионе проиграла «Интеру» (0:2), а 21 числа смогла на выезде обыграть «Болонью» (1:0).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Аталанта» – 1.229
  • Ничья – 6.19
  • Победит «Венеция» – 12.3

Статистика

  • 12 из 15 последних матчей «Аталанты» во всех турнирах закончились исходом «обе забьют»
  • «Венеция» выиграла только два матча на выезде из десяти последних встреч
  • Клуб из Бергамо не проигрывает на протяжении восьми поединков в разных турнирах
  • «Аталанта» не может выиграть у «Венеции» уже три матча подряд

Прогноз

Поставить на победу «Аталанты» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.729. Хозяева ведут борьбу за самые высокие места в Серии А и не может себе позволить терять очки в домашнем матче с новичком чемпионата. Прогнозируем уверенную победу команды из Бергамо.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
Аналитика от БК Pinnacle
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
Gahi
Gahi
28 ноября в 18:55
Победа команды Аталанты в этом матче. Удачи
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