«Верона» — «Кальяри». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Кальяри», который состоится 30 ноября 2021 года
«Верона»
«Верона» является очень сложной командой для любого соперника, особенно для лидеров итальянского футбола. Коллектив на своем поле имеет серию побед из нескольких матчей и занимает 10 место с 19 очками. В команда только два травмированных игрока, поэтому тренерский штаб располагает большой обоймой футболистов. Матч с «Кальяри» обещает быть очень сложным, ведь оппонент находится в зоне вылета.
27 ноября «Верона» проиграла на выезде «Сампдории» (1:3), а 22 числа команда обыграла на своем поле «Эмполи» (2:1).
«Кальяри»
«Кальяри» находится в плохом физическом состоянии и с трудом пытается набирать очки, находясь уже долгое время без побед. Команде угрожает вылет из Серии А, поэтому тренерскому штабу в зимнее трансферное окно нужны усиления. Клуб набрал восемь баллов и идет на 19 позиции. В матче с «Вероной» коллективу не смогут помочь два травмированных футболиста, а выход еще шестерых исполнителей находится под большим вопросом.
26 ноября «Кальяри» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а 21 числа команда разошлась миром с «Сассуоло» (2:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Верона» – 1.657
- Ничья – 4.24
- Победит «Кальяри» – 5.39
Статистика
- Девять из десяти последних матчей «Вероны» завершились исходом «обе забьют»
- «Кальяри» выиграл всего один матч из последних десяти поединков
- Шесть из восьми последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Верона» выиграла четыре из пяти последних домашних матчей у «Кальяри» на своем поле
Прогноз
Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Хозяева на данный момент гораздо сильнее и стабильнее своего оппонента, поэтому сложно представить, что «Кальяри» сможет зацепиться за очки. Прогнозируем победу «Вероны».