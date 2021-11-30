«Верона» — «Кальяри». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Кальяри», который состоится 30 ноября 2021 года

«Верона»

«Верона» является очень сложной командой для любого соперника, особенно для лидеров итальянского футбола. Коллектив на своем поле имеет серию побед из нескольких матчей и занимает 10 место с 19 очками. В команда только два травмированных игрока, поэтому тренерский штаб располагает большой обоймой футболистов. Матч с «Кальяри» обещает быть очень сложным, ведь оппонент находится в зоне вылета.

27 ноября «Верона» проиграла на выезде «Сампдории» (1:3), а 22 числа команда обыграла на своем поле «Эмполи» (2:1).

«Кальяри»

«Кальяри» находится в плохом физическом состоянии и с трудом пытается набирать очки, находясь уже долгое время без побед. Команде угрожает вылет из Серии А, поэтому тренерскому штабу в зимнее трансферное окно нужны усиления. Клуб набрал восемь баллов и идет на 19 позиции. В матче с «Вероной» коллективу не смогут помочь два травмированных футболиста, а выход еще шестерых исполнителей находится под большим вопросом.

26 ноября «Кальяри» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а 21 числа команда разошлась миром с «Сассуоло» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Верона» – 1.657

Ничья – 4.24

Победит «Кальяри» – 5.39

Статистика

Девять из десяти последних матчей «Вероны» завершились исходом «обе забьют»

«Кальяри» выиграл всего один матч из последних десяти поединков

Шесть из восьми последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Верона» выиграла четыре из пяти последних домашних матчей у «Кальяри» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Хозяева на данный момент гораздо сильнее и стабильнее своего оппонента, поэтому сложно представить, что «Кальяри» сможет зацепиться за очки. Прогнозируем победу «Вероны».