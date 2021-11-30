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«Верона» — «Кальяри». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

вчера, 10:20

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Верона» — «Кальяри», который состоится 30 ноября 2021 года

«Верона»

«Верона» является очень сложной командой для любого соперника, особенно для лидеров итальянского футбола. Коллектив на своем поле имеет серию побед из нескольких матчей и занимает 10 место с 19 очками. В команда только два травмированных игрока, поэтому тренерский штаб располагает большой обоймой футболистов. Матч с «Кальяри» обещает быть очень сложным, ведь оппонент находится в зоне вылета.

27 ноября «Верона» проиграла на выезде «Сампдории» (1:3), а 22 числа команда обыграла на своем поле «Эмполи» (2:1).

«Кальяри»

«Кальяри» находится в плохом физическом состоянии и с трудом пытается набирать очки, находясь уже долгое время без побед. Команде угрожает вылет из Серии А, поэтому тренерскому штабу в зимнее трансферное окно нужны усиления. Клуб набрал восемь баллов и идет на 19 позиции. В матче с «Вероной» коллективу не смогут помочь два травмированных футболиста, а выход еще шестерых исполнителей находится под большим вопросом.

26 ноября «Кальяри» сыграл вничью с «Салернитаной» (1:1), а 21 числа команда разошлась миром с «Сассуоло» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Верона» – 1.657
  • Ничья – 4.24
  • Победит «Кальяри» – 5.39

Статистика

  • Девять из десяти последних матчей «Вероны» завершились исходом «обе забьют»
  • «Кальяри» выиграл всего один матч из последних десяти поединков
  • Шесть из восьми последние встречи между клубами завершились исходом «обе забьют»
  • «Верона» выиграла четыре из пяти последних домашних матчей у «Кальяри» на своем поле

Прогноз

Поставить на победу «Вероны», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Хозяева на данный момент гораздо сильнее и стабильнее своего оппонента, поэтому сложно представить, что «Кальяри» сможет зацепиться за очки. Прогнозируем победу «Вероны».

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
Все комментарии
m8r7vugc4ydh
m8r7vugc4ydh
вчера в 16:01
Футбольный клуб «Верона» одержит победу.
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