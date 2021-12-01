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«Месси не заслужил», «„Золотой мяч“ принадлежит Роберту». France Football и Лео разочаровали футбольный мир

вчера, 14:32
Популярные футболисты, относящиеся к этой записи
Месси Лионель
Месси Лионель
Нападающий
Левандовски Роберт
Левандовски Роберт
Нападающий
Санчес Алексис
Санчес Алексис
Нападающий
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Пиррова победа Месси.

Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч», но футбольный мир отреагировал на очередную победу Месси недоумением и раздражением. Даже люди из «Партии Месси» запинаются и оговариваются, комментируя очередной индивидуальный успех аргентинца. Что и говорить, France Football заставил испытать некую неловкость даже персональных фанатов Месси, у которых быстро закончились аргументы против обострившегося чувства справедливости целого футбольного мира.

Футболисты, тренеры, агенты и эксперты

Хосеп Гвардиола, тренер «Манчестер Сити»:

Не спрашивайте меня о результатах. Это то, что есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл «Золотой мяч». Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол более зрелищным. Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, чтобы говорить об этом. Учитывая игру Левандовски в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо наградить и его. Но на таком уровне все заслуживают награды.

Икер Касильяс, бывший вратарь «Реала» и сборной Испании:

Мне все сложнее и сложнее доверять индивидуальным наградам. Месси – один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Это не так уж сложно! Другие игроки усложняют эту задачу!

Пини Захави, агент Роберта Левандовски:

Поздравляю Месси, он потрясающий игрок, легенда футбола. Однако «Золотой мяч»-2021 не его, не в этот раз. «Золотой мяч» принадлежит Роберту Левандовски. Роберта не ограбили, но именно он заслужил награду. Не удивило, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам этой престижной премии. Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч».

Валерий Карпин, главный тренер сборной России:

Считаю, что «Золотой мяч» должен был получить Левандовски. Исходя из его игры в этом году, с ним рядом никого не было.

Лотар Маттеус, чемпион мира в составе сборной Германии и обладатель «Золотого мяча»-1990:

После этого выбора я больше не понимаю мир. Никто не заслужил бы этого так, как Левандовски. Даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил рекорд Герда Мюллера за столетие, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях в этом году. Месси, хотя и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, совершенно бледен в Париже. То, что Левандовски не победил, для меня непостижимо.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Всегда можно дать «Золотой мяч» Месси за его карьеру, но если в этот раз вы не отдали награду Левандовски, он никогда не получит ее.

Тони Кроос, полузащитник мадридского «Реала»:

Месси не заслужил «Золотой мяч». Нет сомнений в том, что Месси и Роналду были лучшими игроками последнего десятилетия, но в этом году «Золотой мяч» должен был получить другой футболист. Для меня Бензема был бы номером один, если действительно выбирать лучшего футболиста в индивидуальном плане в этом году. Играя рядом с ним, я вижу, какой он выдающийся футболист.

Любопытный факт. Сложно спорить с тем, что «Золотой мяч» за 2021 год Лионелю Месси обеспечил его культ личности, а не объективное превосходство над конкурентами в борьбе за индивидуальную награду. Иначе, как объяснить вот это? Давайте сравним показатели двух южноамериканских футболистов, показанных с разницей в 5 лет, тем более Месси назвал главную причину, по которой ему достался «Золотой мяч»:

Алексис Санчес («Арсенал»; Чили) в 2016 году vs Лионель Месси («Барселона»/ПСЖ; Аргентина) в 2021 году

Победитель Копа Америка 2016 (Чили) — Победитель Копа Америка 2021 (Аргентина)

Лучший игрок Копа Америка 2016 — Лучший игрок Копа Америка 2021

1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16 («Арсенал») — 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21 («Барселона»)

2-е место в чемпионате Англии («Арсенал») — 3-е место в чемпионате Испании («Барселона»)

48 результативных действий за 2016 год — 55 результативных действий за 2021 год

Не вошел в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»-2016 — стал обладателем «Золотого мяча»-2021

Читатели «Соккер.ру»

L. F. С.: Ну что- в очередной раз премия Золотой мяч показала свою никчемность. Тупо пиар. Леву жаль.

Beka_byaka: Осталось выиграть ЧМ и получить 8-й. Поздравляю.

ZenCh: Позор. Эту награду должен был получить Левандовски.

Vilen Naidenkne: Золотой мяч превратился в жалкое подобие Оскара.

Сантус Сантус: Покойся с миром некогда престижная награда...))

Rattlehead: Обидно за Левандовского. Должен был брать второй «Золотой мяч» подряд, но людское ###ство не имеет границ. Даже новую награду специально придумали, лишь бы убрать поляка из конкурентов.

Truly: Абсолютно незаслуженно! Даже неловко за организаторов.

баск: Месси, конечно, выдающийся футболист. Но почему по отношению к нему нарастает ощущение брезгливости? Мог ведь остаться в памяти людей одним из сильнейших игроков в истории, а останется разорителем Барсы и рекламным михрюткой с левыми трофейчиками. Позорник.

Fury_Pitt: Отныне можно говорить об этом со 100% уверенностью: Лионель Месси — самый переоценённый футболист в истории. На самом деле в том, что France Football в очередной раз опозорился, можно найти и плюсы, теперь у всякого адекватного обывателя футбола, который обладает критическим мышлением, не останется никаких иллюзий относительно этого журнала и его бирюльки, которую этот журнал вручает.

Franky__2006: Браво Лео. Очередной раз доказал своё превосходство. Месси лучший в мире, дискуссии тут бессмысленны.

Caniggia: Самый скандальный ЗМ, где победитель прописан и проплачен задолго до церемонии вручения, без всякого спортивного принципа, а в угоду очень богатым людям!

Pervomaez: Золотой мяч — это не про футбол.

протон: Для меня больше нет такой награды, как Золотой мяч. При всем уважении к достижениям Месси, последние 2 года Левандовски показывает чертовски хорошую игру и заслужил этот мяч.

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Все комментарии
DXTK
DXTK
вчера в 23:04
легендарный голандский футболист и тренер Йохан Кройф......где то вроде 2012 году сказал примерно такие слова......... Месси лучший игрок в мире. Возможно он завоюет 5, 6 или даже 7 золотых мячей.....Он совершенен, он наголову всех сильнее..............наступил 2021 год.......что мы видим...... у Лео 7 ЗМ!!!!!!)))))))))).......... Кройф тогда оказался Прав? или может кто то с этим может поспорить!!!!!
DXTK
DXTK ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 21:52
решающим фактором в получении ЗМ 2001 года Оуэном стало , то, что Кану забил сначала в суперкубке решающий мяч, ливер выиграл 3-2 у баварии, а потом и хет-трик в матче Англия - Германия, когда немцам 5 голов вкатили...........

PS ты еще вспомни что первый золотой мяч 56 года, франц футбола отдал 42 летнему Стенли Метюзу.............. еще напиши что Лев Яшин в 63 году не достоин ЗМ.......... потому что были игроки с более большими титулами и кучей голов.......

франц футбола.......... до этого ущемляла права футболистов не из европы...... выдвигая только европейцев на награду....че то никто не ныл, почему одним дают а другим нет......... с 56 по 95 год... а так и Пеле мячей 5-6 получил бы и марадона 4-5........... точно..............
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 19:31
Осталось только создать чм каждые 2 года и футбол точно умрёт
UnReal_Madrid_13
UnReal_Madrid_13
вчера в 17:54
Журнашлюги голосуют, что тут удивительного? Они в основном все фанаты леониды, они в футболе понимают столько же сколько и рука Дзюбы.
David Young
David Young ответ shlifen (раскрыть)
вчера в 17:43
Здравствуйте. Интересное мнение.

Если Вы не против, позвольте мне дать Вам совет - попробуйте себя в блогах на сайте, Вы можете создать один и более одного блога, не поймите к правильно, я не против такого стиля и формата комментариев, в них по сути нет ничего плохого, просто на мой личный взгляд для таких текстов бы больше подошёл формат блогов. У Вас очень хорошо может получиться если изменить стиль в пользу более формального.

Всего доброго и удачи.
shlifen
shlifen
вчера в 17:36, ред.
Честно говоря, для меня дискредитация Золотого Мяча - давно свершившийся факт. Поэтому я просто спокойно узнаю результаты и всё. И произошло это не в этом году, не в 19-м, 13-м или даже 10-м. Я понял что Золотой Мяч себя исчерпал, когда его вручили Майклу Оуэну в 2001-м. Кто-то может вспомнить и более ранние "спорные случаи" - но мне почему-то запомнился именно этот. Да Оуэн выиграл кубок Уефа и Суперкубок, даже выиграл внутренние английские кубки, но многим тогда казалось что Рауль или Оливер Канн заслуживали победы куда больше. Поймите правильно - Оуэн мог бы вполне рассчитывать на титул "прорыв года" если бы он был - в своё время он "зажёг" не хуже современных Мбаппе или Холланда - но никому ведь не придёт в голову выдвигать на лучшего в этом году Эрлинга или Киллиана?? ))

Собственно после того случая, я понял, что Золотой Мяч - это никакое не экспертное мнение. Просто группа журналистов НА ОСНОВЕ ЛИЧНЫХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ сравнивает игроков РАЗНЫХ ПОЗИЦИЙ по одним им известным критериям. А потом право выдавать Золотой Мяч вообще перешло к ФИФА, и там начался не меньший трэш - голосовать стали ещё и капитаны и тренеры сборных. Казалось бы, в чём проблема?? А в том что приравнимать голос капитана сборной Испании/Италии/Франции и т.д. и капитанов сборных Белиза/Вануату/Гондураса/Мьянмы/Фиджи - это "идиотизм чистейшей воды". Хотели дать право голоса всем? Ну так привяжите ЦЕННОСТЬ голоса к РЕЙТИНГУ сборной. Так чтобы голос тренера или игрока из топ-сборной Европы (где знаете ли за футболом следят еженедельно) стоил в два-три раза больше чем голос тренера сборной Никарагуа, где знают дай бог если десяток самых известных/популярных игроков, а за играми вообще могут не смотреть.

* И вот 2010-й год - ЗМ получает Месси (за титулы с Барселоной), но не получает Иньеста (за те же самые титулы, и победу на ЧМ (с решающим голом в финале)), и не получает Снэйдер (за требл с Интером и шикарную игру на ЧМ с выходом в финал). Почему?? Потому что тренеры и игроки НЕ ИЗ ЕВРОПЫ выбирали по сути между Месси и Роналду, а какие-то там Снейдеры, Хави и Иньесты - вообще никто в контексте пиара.
* В 2012-м история повторилась - только теперь вместо Хави или Иньесты победивших на ЧЕ, награду снова получает Месси. А причина всё таже - голосует кто?
* 2013-й год - Бавария берёт трэбл, Рибери в своей лучшей форме за всю карьеру. Кто-то скажет что Роббен достойнее. Но опять голосование (и переголосование) и теперь мяч у Роналду. Все помнят этот факт, но обвиняя португальца, забывают о том что в итоговом голосовании второй - снова Лионель Месси. Журналисты и игроки ИЗ-ЗА пределов Европы, голосуют, выбирая по сути из двух своих кумиров, а на реальное положение дел им пофигу.
* 2014-й год - Немцы берут ЧМ. Вот наконец момент, когда можно было бы вручить золотой мяч вратарю, ведь Нойер не простой вратарь, а тот кто реально изменил футбол, плюс реально ключевой игрок сборной победителя. Но нет, журналисты и персо-фаны двух самых популярных игроков проталкивают в массы "у немцев не было ключевого игрока, они просто выиграли командой, так что давайте это игнорировать", и теперь у нас только один кандидат - Роналду за победу в ЛЧ (сейчас нас пытаются убедить что это никак не должно влиять на определение лучшего игрока).

Франс Футбол выходит и говорит "Фифа заигралась и вручает мячи только двоим игрокам, так что мы забираем право вручать обратно и вернём престиж этой награде". И что мы видим - Из пяти золотых мячей 2 получает Роналду, 2 Месси, 1 раз Модрич и ещё разок "не будем вручать потому что пандемия". И аргументы то всё те же:
1) Золотой мяч это про величие, а Ван Дейк (доминировавший целый год в АПЛ и ЛЧ и показавший роль и важность ЦЗ для успехов команды)/Жоржиньо (выигравший оба главных трофея и являясь основным разыгрывающим в обеих командах)/Левандовски (уже два года без вопросов доминирующий как ЦФ и выигравший охапку трофеев) это вообще никто, просто хорошие игроки и не более.
2) Вот у нас есть специально подобранная статистика которая доказывает что только Месси/Роналду могли реально претендовать на ЗМ
3) Другим вообще давать не за что, а вот мой Месси/Роналду выиграл свой первый международный трофей - Когда Роналду выигрывал Евро и за это получал ЗМ, стоило бы вспомнить почему в 12-м победитель Евро не получил ЗМ, а в 10-м и 14-м не получил победитель ЧМ?? Когда Месси получает ЗМ за Копа Америка, стоит задаться вопросом почему Аллисон не получает ЗМ за 19-й год с победой и в КА и в ЛЧ??

Используя эти аргументы - всегда можно вручать награду Месси или Роналду просто "за выслугу лет и величие". Золотой Мяч Модрича вообще фанами воспринимается как "воровство у Роналду"))).
И это будет и дальше - ведь механизмы определения "лучших" вообще не адекватны. Да мы знаем как подсчитываются голоса, но КАК ВЫБИРАЕТ ЛУЧШЕГО КОНКРЕТНЫЙ журналист или тренер из страны где футбол хорошо если десяток раз по телевизору покажут?? Он выбирает лучшего за сезон, или лучшего из тех кого знает и видел хоть пару раз за год?? И началось это не сейчас и не 10 лет назад, а как минимум 20 =)

Мой пред-последний абзац, про "величие" - я вынужден сказать что величие Месси и Роналду действительно не иллюзия. Это чистейшая правда. Но было бы их величие "тусклее" не получи они свои спорные золотые мячи (Для одного - 10, 12, 19, 21. Для другого - 13, 14) - и я сейчас не про то "у кого больше липовых", я про то что великие Кройф, Беккенбауэр, Платини, Зидан, Роналдо, Ван Бастен получали не больше 3-х ЗМ - разве это сделало их менее великими игроками? Марадона, Пеле, Гарринча - вообще не могли на него претендовать. Десятки великих игроков вообще не получили ни одного ЗМ за карьеру. Так вот - если бы у Роналду и Месси было по 3 (ну или у кого-то 4) золотых мяча - разве это сделало бы их менее великими чем сейчас?? Золотой Мяч давным давно превратился в фарс, а любое скандальное решение, лишь вовлекает фанатов в споры, и привлекает ещё больше внимания к самой Франс Футбол, чего они собственно и добиваются.

P.S. Чего я вообще не понимаю, так это НАФИГА игроки съезжаются на эти церемонии от Франс Футбол?? Газета создаёт себе пиар, привлекает для себя спонсоров и прочее, НО ЧТО ПОЛУЧАЮТ ИГРОКИ?? Вот есть условный Мбаппе, Холланд, Салах, Канте - они ни на что не претендуют, на кой чёрт они приезжают и помогают Франс Футболу привлекать "хайп" и спонсоров?? Ладно ещё когда их зовёт ФИФА/УЕФА - игроки хотя бы играют в турнирах под эгидой этих организаций. А кто такие ребята из Франс Футбол?? Всем давно пора понять, что Франс Футбол вручает призы по им одним известным критериям (как определяли лучшего форварда или команду года?? голосования ведь не было), и просто не приезжать на подобные церемонии. Хотят вручать - пусть вызывают победителей и вручают им у себя в зале и на камеру))
А самое смешное, это то что например награда года УЕФА за последние четыре года - Модрич, Ван Дейк, Левандовски и Жоржиньо - выглядит вполне адекватной. А вот 7-й золотой мяч, не сделает Лионеля более великим чем был, не поможет выиграть ЛЧ (матч с Сити, где бедный ПСЖ оборонялся тупо в семером, и просто чудом не нахватал 5-6 голов), и конечно не поможет выиграть ЧМ. Я вообще считаю, что будь Роналду и Месси на пару-тройку ЗМ "легче", они бы были "более голодными до побед" - и показывали бы другой уровень игры до сих пор. Сейчас же они действительно как Брежнев - часто получают награды "по накопительной" за всю карьеру))
А теперь можете писать что я хейтер сразу обоих ВЕЛИЧАЙШИХ ИГРОКОВ ЗА ВСЮ ИСТОРИЮ ведь ни у кого нет столько Золотых мячей как у них =))
faneng
faneng
вчера в 17:34
Фанатам Месси объяснять что-либо бесполезно, для них он будет еще 10 лет заслуживать сплошные Золотые мячи. А весь мир ненавидит Месси за то, что мы уже 12 лет наблюдаем клоунаду:
если Месси много забивает, но не завоевывает трофеи - ему дают за голевую статистику,
если Месси мало забивает, но завоевывает трофеи (хоть один, хоть Копа Америка) - ему дают за командные трофеи.
faneng
faneng ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 17:32
А ты понимаешь, что Месси в 2010, 2012, 2019 получал награду исключительно за голевую статистику??? По твоей логике Месси тогда не имел права на Золотой мяч - получай Золотую бутсу как нападающий и всё.
David Young
David Young ответ Илья Пыркин (раскрыть)
вчера в 16:53
.
амурец
амурец ответ eleven LC (раскрыть)
вчера в 16:44
Они это тоже понимают, го никогда в этом не признаются
Илья Пыркин
Илья Пыркин
вчера в 16:42
Говорят Месси теперь появится в Человеке Пауке Нет пути домой, будет 6 членом зловещей 6 ки злодеев😂
амурец
амурец
вчера в 16:41
Всем понятно, что вручение ЗМ стало просто клоунадой
Cayman
Cayman ответ Дима Логинов (раскрыть)
вчера в 16:18
а почему только Лева был в 30-е из Баварии? и почему в 3-йке призреров из игроков Баварии за последные 10 лет попали лиш Риббери, Нойер и Лева?
дурман
дурман
вчера в 16:10
2014 году Золотой мяч получил один из худших игроков мундиаля. Было так же продлено голосование за звание лучшего игрока. Модрич тоже не самое однозначное решение, Роберт заслуживал, Месси тоже. Просто всем не угодишь
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 15:49
Всем понятно что если бы меся остался в Барселоне то никакого мяча небыло бы)...переход в ПСЖ вот чем он его заслужил
Онотолий Вассерман
Онотолий Вассерман
вчера в 15:31
Всем адекватным и здравомыслящим поклонникам футбола смешно от доводов мессилюбов)
Elliada
Elliada
вчера в 15:25
Статья высосана из пальца. Собрали мнения людей противников Месси и Барселоны и людей, которые как-то связаны с Левандовски.
Клопп и Гвардиола тренировали Роберта (Пеп вообще нейтральный отзыв оставил), Касильяс и Кроос представляют Реал. Его агент, у него работа такая. Маттеус немец, Левандовски играет за немецкий клуб. Где мнения нейтральных футболистов или экспертов?
Сравнения с Санчесом вообще не к месту. Если уж сравнивать, Роналду в 2013 году ничего не выиграл, Месси взял Золотую бутсу. За что ему дали? Любого игрока можно было в противовес Роналду поставить, который что-то выиграл.
Дима Логинов
Дима Логинов
вчера в 15:24
Мне непонятно, почему когда говорят о Левандовски эксперты с мировым именем, то в первую очередь кивают на побитый рекорд Мюллера? Неужели люди, десятилетиями связанные с футболом, не знают, что для лучшего нападающего и так есть приз - Золотая бутса? Забил много, побил рекорды - получил награду.
А Золотой мяч - это несколько другое, а то при таком подходе шансы ван Дейка или Алисона стремятся к нулю, ведь они голы не забивают. Левандовски - винтик в отлаженном механизме немецкой машины. Да, из драгоценного металла, но всё же винтик, а не двигатель в целом. Высочайший класс футболистов мюнхенского клуба позволяет Роберту забивать что называется пачками. Но при этом посмотрите внимательнее игры Баварии - ошибок, обрезов, неточных передач или промахов у поляка куда больше забитых мячей. Слабовата техника для Золотого мяча. Лично я считаю, что Левандовски не заслуживает Золотой мяч, и не заслуживал его в прошлом году. Для лучшего футболиста мира у него слишком много брака.
Да, Месси тоже в этом году не заслужил, Салах - главный претендент, но и нападать на Лионеля глупо, ибо не он же сам себе вручил награду. Французским журналистам мало показалось глупости с отменой награды в прошлом году, они решили и в этом не отставать от себя прошлогодних.
В целом же, несмотря на абсурдную отмену премии в прошлом году и несправедливо вручённую в этом, отношение к ЗМ не изменится, как бы сейчас не ругали эту награду. Мало ли было случаев её несправедливого вручения? Оуэн с Каннаваро подтвердят, что не мало. Будут любители футбола в будущем вспоминать коронавирусные годы как помутнение в разуме французского издания.
eleven LC
eleven LC
вчера в 14:49
Все адекватные болельщики футбола понимают что зм 2021 это награда не лучшему футболисту года,а персонально Лео Месси за то что он Лео Месси!
Только Роберт достоин в этом году называться лучшим-мог бы Карим но он не взял титул с Реалом поэтому поляк ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ 2021-все это понимают кроме фанатов Месси!
VЕNOМ
VЕNOМ
вчера в 14:48, ред.
Вот и все! Это уже скандал! И это не битва персофанов Роналду,месси,или Левандовского,а на серьезном взрослом уровне.Ривалдо,Оуэн,и многие другие отдали предпочтение Левандовскому,а франс футбол решил обокрасть Леву дважды...
2010 год Снейдер.Требл с Интером,не Реал,барса или Бавария,а именно Интер.Был ключевым игроком,выбил барсу,серебро ЧМ.Его даже нет в тройке,но выигрывает месси за голы.
2021.Лева 2 кубка,ЗБ,рекорд Мюллера,14 голов в нынешнем сезоне БЛ,и снова дают месси.
И правду сказал товарищ : Сантус Сантус: Покойся с миром некогда престижная награда...
Против ЦСКА
Против ЦСКА
вчера в 14:44
Месси, не смотри так на мяч...
Он не твой, ты его не заслужил.
David Young
David Young ответ ALBA BARCELONA 21 (раскрыть)
вчера в 14:39
Здравствуйте. Там был троллинг пользователя ("Шишани", как Вы его назвали), а именно - "неделю он спать не будет", но оскорбления не было, так что теперь Ваш комментарий убран из удалённых и в не топе ввиду вышеупомянутой причины. Старайтесь избегать таких слов в отношении других, пожалуйста.

И просьба писать по таким вопросам в хэштеге вопрос_модератору, в любом теме пишите с данным хэштегом. Без хэштега флуд (в этот раз я Вам добавил хэштег вручную так как судя по всему Вы не знали что и как нужно было сделать).
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 14:35
Согласен,мяч Робеота Левандовски!
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