«Месси не заслужил», «„Золотой мяч“ принадлежит Роберту». France Football и Лео разочаровали футбольный мир

Пиррова победа Месси.

Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч», но футбольный мир отреагировал на очередную победу Месси недоумением и раздражением. Даже люди из «Партии Месси» запинаются и оговариваются, комментируя очередной индивидуальный успех аргентинца. Что и говорить, France Football заставил испытать некую неловкость даже персональных фанатов Месси, у которых быстро закончились аргументы против обострившегося чувства справедливости целого футбольного мира.

Хосеп Гвардиола, тренер «Манчестер Сити»:

Икер Касильяс, бывший вратарь «Реала» и сборной Испании:

Пини Захави, агент Роберта Левандовски:

Валерий Карпин, главный тренер сборной России:

Лотар Маттеус, чемпион мира в составе сборной Германии и обладатель «Золотого мяча»-1990:

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Тони Кроос, полузащитник мадридского «Реала»:

Любопытный факт. Сложно спорить с тем, что «Золотой мяч» за 2021 год Лионелю Месси обеспечил его культ личности, а не объективное превосходство над конкурентами в борьбе за индивидуальную награду. Иначе, как объяснить вот это? Давайте сравним показатели двух южноамериканских футболистов, показанных с разницей в 5 лет, тем более Месси назвал главную причину, по которой ему достался «Золотой мяч»:

Победитель Копа Америка 2016 (Чили) — Победитель Копа Америка 2021 (Аргентина)

Лучший игрок Копа Америка 2016 — Лучший игрок Копа Америка 2021

1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16 («Арсенал») — 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21 («Барселона»)

2-е место в чемпионате Англии («Арсенал») — 3-е место в чемпионате Испании («Барселона»)

48 результативных действий за 2016 год — 55 результативных действий за 2021 год

Не вошел в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»-2016 — стал обладателем «Золотого мяча»-2021