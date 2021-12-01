«Месси не заслужил», «„Золотой мяч“ принадлежит Роберту». France Football и Лео разочаровали футбольный мир

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вчера, 14:32

Пиррова победа Месси.

Лионель Месси получил седьмой «Золотой мяч», но футбольный мир отреагировал на очередную победу Месси недоумением и раздражением. Даже люди из «Партии Месси» запинаются и оговариваются, комментируя очередной индивидуальный успех аргентинца. Что и говорить, France Football заставил испытать некую неловкость даже персональных фанатов Месси, у которых быстро закончились аргументы против обострившегося чувства справедливости целого футбольного мира.

Футболисты, тренеры, агенты и эксперты

Хосеп Гвардиола, тренер «Манчестер Сити»:

Не спрашивайте меня о результатах. Это то, что есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл «Золотой мяч». Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол более зрелищным. Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, чтобы говорить об этом. Учитывая игру Левандовски в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо наградить и его. Но на таком уровне все заслуживают награды.

Икер Касильяс, бывший вратарь «Реала» и сборной Испании:

Мне все сложнее и сложнее доверять индивидуальным наградам. Месси – один из пяти лучших игроков в истории футбола, но пора научиться составлять список лучших по итогам сезона. Это не так уж сложно! Другие игроки усложняют эту задачу!

Пини Захави, агент Роберта Левандовски:

Поздравляю Месси, он потрясающий игрок, легенда футбола. Однако «Золотой мяч»-2021 не его, не в этот раз. «Золотой мяч» принадлежит Роберту Левандовски. Роберта не ограбили, но именно он заслужил награду. Не удивило, что сотни миллионов фанатов с трудом поверили результатам этой престижной премии. Понедельник должен был закончиться тем, что Левандовски получает свой первый «Золотой мяч».

Валерий Карпин, главный тренер сборной России:

Считаю, что «Золотой мяч» должен был получить Левандовски. Исходя из его игры в этом году, с ним рядом никого не было.

Лотар Маттеус, чемпион мира в составе сборной Германии и обладатель «Золотого мяча»-1990:

После этого выбора я больше не понимаю мир. Никто не заслужил бы этого так, как Левандовски. Даже если учесть только 2021 год, он был лучше остальных. Он побил рекорд Герда Мюллера за столетие, снова возглавил список бомбардиров в каждом соревновании, превзошел всех на национальном и международном уровнях в этом году. Месси, хотя и выиграл Кубок Америки с Аргентиной, совершенно бледен в Париже. То, что Левандовски не победил, для меня непостижимо.

Юрген Клопп, главный тренер «Ливерпуля»:

Всегда можно дать «Золотой мяч» Месси за его карьеру, но если в этот раз вы не отдали награду Левандовски, он никогда не получит ее.

Тони Кроос, полузащитник мадридского «Реала»:

Месси не заслужил «Золотой мяч». Нет сомнений в том, что Месси и Роналду были лучшими игроками последнего десятилетия, но в этом году «Золотой мяч» должен был получить другой футболист. Для меня Бензема был бы номером один, если действительно выбирать лучшего футболиста в индивидуальном плане в этом году. Играя рядом с ним, я вижу, какой он выдающийся футболист.

Любопытный факт. Сложно спорить с тем, что «Золотой мяч» за 2021 год Лионелю Месси обеспечил его культ личности, а не объективное превосходство над конкурентами в борьбе за индивидуальную награду. Иначе, как объяснить вот это? Давайте сравним показатели двух южноамериканских футболистов, показанных с разницей в 5 лет, тем более Месси назвал главную причину, по которой ему достался «Золотой мяч»:

Алексис Санчес («Арсенал»; Чили) в 2016 году vs Лионель Месси («Барселона»/ ПСЖ ; Аргентина) в 2021 году

Победитель Копа Америка 2016 (Чили) — Победитель Копа Америка 2021 (Аргентина)

Лучший игрок Копа Америка 2016 — Лучший игрок Копа Америка 2021

1/8 финала Лиги чемпионов 2015/16 («Арсенал») — 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21 («Барселона»)

2-е место в чемпионате Англии («Арсенал») — 3-е место в чемпионате Испании («Барселона»)

48 результативных действий за 2016 год — 55 результативных действий за 2021 год

Не вошел в топ-30 претендентов на «Золотой мяч»-2016 — стал обладателем «Золотого мяча»-2021

⚪️2016 Sanchez🇨🇱 ⚪️2021 Messi🇦🇷

48g/a 55g/a

R16 CL R16 CL

2nd in PL 3rd in La Liga

Copa America Copa America

Copa MVP Copa MVP



One is not top 30, the other won🤡 pic.twitter.com/PH3tEPzTJ0 — AFC HAROLD 👑 (@AFC_Harold) November 29, 2021

Читатели «Соккер.ру»

L. F. С.: Ну что- в очередной раз премия Золотой мяч показала свою никчемность. Тупо пиар. Леву жаль.

Beka_byaka: Осталось выиграть ЧМ и получить 8-й. Поздравляю.

ZenCh: Позор. Эту награду должен был получить Левандовски.

Vilen Naidenkne: Золотой мяч превратился в жалкое подобие Оскара.

Сантус Сантус: Покойся с миром некогда престижная награда...))

Rattlehead: Обидно за Левандовского. Должен был брать второй «Золотой мяч» подряд, но людское ###ство не имеет границ. Даже новую награду специально придумали, лишь бы убрать поляка из конкурентов.

Truly: Абсолютно незаслуженно! Даже неловко за организаторов.

баск: Месси, конечно, выдающийся футболист. Но почему по отношению к нему нарастает ощущение брезгливости? Мог ведь остаться в памяти людей одним из сильнейших игроков в истории, а останется разорителем Барсы и рекламным михрюткой с левыми трофейчиками. Позорник.

Fury_Pitt: Отныне можно говорить об этом со 100% уверенностью: Лионель Месси — самый переоценённый футболист в истории. На самом деле в том, что France Football в очередной раз опозорился, можно найти и плюсы, теперь у всякого адекватного обывателя футбола, который обладает критическим мышлением, не останется никаких иллюзий относительно этого журнала и его бирюльки, которую этот журнал вручает.

Franky__2006: Браво Лео. Очередной раз доказал своё превосходство. Месси лучший в мире, дискуссии тут бессмысленны.

Caniggia: Самый скандальный ЗМ , где победитель прописан и проплачен задолго до церемонии вручения, без всякого спортивного принципа, а в угоду очень богатым людям!

Pervomaez: Золотой мяч — это не про футбол.

протон: Для меня больше нет такой награды, как Золотой мяч. При всем уважении к достижениям Месси, последние 2 года Левандовски показывает чертовски хорошую игру и заслужил этот мяч.