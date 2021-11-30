Месси: «Я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях»..)))

Форвард ПСЖ поделился мыслями после завоевания «Золотого мяча» в седьмой раз в карьере.

Хотел ли бы я выиграть еще один «Золотой мяч» в качестве футболиста ПСЖ ? Не думаю об этом, я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях. Наши цели ясны, у нас есть амбиции выиграть все титулы. У нас нет времени думать об индивидуальном. Мы работаем каждый день и постепенно растем, чтобы достичь наших командных целей.

Каждый день мы проводим работу и постепенно движемся по направлению к достижению командных целей.