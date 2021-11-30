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Месси: «Я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях»

вчера, 22:56

Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями после завоевания «Золотого мяча» в седьмой раз в карьере.

Хотел ли бы я выиграть еще один «Золотой мяч» в качестве футболиста ПСЖ? Не думаю об этом, я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях. Наши цели ясны, у нас есть амбиции выиграть все титулы. У нас нет времени думать об индивидуальном. Мы работаем каждый день и постепенно растем, чтобы достичь наших командных целей.

Каждый день мы проводим работу и постепенно движемся по направлению к достижению командных целей.

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Все комментарии
Валерыч
Валерыч
сегодня в 13:28, ред.
Думать все умеют, да только этого мало.
Играть лучше надо и делом доказывать.
Месси, а где же твой главный трофей,
золотая медаль чемпиона мира?
То-то и оно. Иди отдыхай уже, и не звезди.
BDA81
BDA81 ответ Dirty_Harry (раскрыть)
сегодня в 10:41
Я про нападающих говорил , если говорить про все позиций то и в двадцать лучших не попадет ))
Elliada
Elliada
сегодня в 09:37
2 дня прошло, а эти еще не могут смириться с фактом
Dirty_Harry
Dirty_Harry ответ BDA81 (раскрыть)
сегодня в 09:29, ред.
Дзанетти, Креспо, Верон, Тевес. Вот ни они уровень, в отличие от распиаренного гнома. Который к самой Аргентине имеет лишь опосредственное отношение, с пеленок в Испании.
Dirty_Harry
Dirty_Harry
сегодня в 09:23
лицемер, завистник и просто подлец. Где лично его вклад в трофеи? Победы в ЛЧ на плечах Хави и Иньесты и Пепа. За счет сильных сторон своих одноклубников и получил все свои ЗМ. Барселону обанкротил, в клубе натворил хаос и смылся к шейхам за новым ЗМ. Мелкий жулик и проходимец. Не завидую я боссам ПСЖ.
Project _Pandora_
Project _Pandora_
сегодня в 08:40
Бла-бла-бла ...
stromshik
stromshik ответ Romeo 777 (раскрыть)
сегодня в 07:59
Действительно сложнейшая, раз результативность хромает. Но выход есть! Франции нужно напасть на Испанию, захватить граничащую с Францией историческую область Наварра (кстати, была раньше частью территории Франции) и тогда Осасуна будет играть в чемпионате Франции. Сложно конечно, но чего не сделаешь ради очередного мячика для любимого ребёнка.
sir_Alex
sir_Alex
сегодня в 06:24
Лео, верим! 😂😉🤣
Василий 50
Василий 50
сегодня в 04:42
Не ври, мерзкий гном...
Jeck Denielse
Jeck Denielse
сегодня в 03:28
Месси: «Я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях»..)))

С 8:00-9:00 - думаю о командных трофеях...
С 9:00-23:00 - думаю о личных трофеях.....
амурец
амурец
сегодня в 01:31
Это хорошо, но в завоёванных за последние трофеях команд Месси его заслуга минимальна
Навзир
Навзир ответ Alex12357 (раскрыть)
сегодня в 00:55
Звиняйте,это статья не о кристине,тут о Месси пишут.
Baggio R.
Baggio R. ответ GHОST OF TSUSHIMA (комментарий удален) (раскрыть)
сегодня в 00:25
Просто люди недалёкие.
Romeo 777
Romeo 777
вчера в 23:50
Да не парься ты, «выиграешь» ещё!
Тем более сезон на высочайшем уровне начал и проводит в сложнейшей лиге мира.
Bensurr
Bensurr
вчера в 23:37
По твоей игре не видно пешеход одним словом
BDA81
BDA81
вчера в 23:30, ред.
Кто бы что не говорил , но из Аргентицев если брать то Месси далековато будет до того же Марадоны и конечно же (почему то все забывают про такого мирового напа ) Батистуты. Он до них всё равно не дотянеться.
Ну может молодёшь поколения некст будет его боготворить. А так просто разрекламированное пернатое чудо. Кои таких как в Ла лиги можно штомпавать как перчатки,к стате какой там новый Месси в Барсе то уже )))
Baggio R.
Baggio R. ответ GHОST OF TSUSHIMA (комментарий удален) (раскрыть)
вчера в 23:23
Он обокрал? Месси же не сам себе присуждает ЗМ, а за него голосуют. Вот к ним и претензии.
протон
протон
вчера в 23:16
Канечна тибе некогда думать, за тебя уже падумали и вручили 7 липовых!
Парам парам пам. Фьюить.
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 23:12
Если слова еще год назад звучали бы очень достойно и искренне. Действительно, его многие уважали за то что он не прыгает из клуба к клуб а верен родной Барсе и в горе и радости. Оказалось что все не так. Перейдя в чемпионат без конкуренции слова о командных трофеях звучат немного лицемерно.
25процентный клоун
25процентный клоун
вчера в 23:07
Отстаньте от парня, у него семь мячей и не подъемный контракт
David Young
David Young ответ Alex12357 (раскрыть)
вчера в 23:06
Вы уверены в этом?
Alex12357
Alex12357
вчера в 23:05
Не пори чушь,и не пускай людям пыль в глаза-ТЫ вначале думаешь О СЕБЕ ,а команда для отвода глаз!!!
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