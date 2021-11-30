Месси: «Я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях»..)))

Форвард ПСЖ Лионель Месси поделился мыслями после завоевания «Золотого мяча» в седьмой раз в карьере.
Хотел ли бы я выиграть еще один «Золотой мяч» в качестве футболиста ПСЖ? Не думаю об этом, я всегда в первую очередь думаю о командных трофеях. Наши цели ясны, у нас есть амбиции выиграть все титулы. У нас нет времени думать об индивидуальном. Мы работаем каждый день и постепенно растем, чтобы достичь наших командных целей.
Каждый день мы проводим работу и постепенно движемся по направлению к достижению командных целей.
Играть лучше надо и делом доказывать.
Месси, а где же твой главный трофей,
золотая медаль чемпиона мира?
То-то и оно. Иди отдыхай уже, и не звезди.
Играть лучше надо и делом доказывать.
Месси, а где же твой главный трофей,
золотая медаль чемпиона мира?
То-то и оно. Иди отдыхай уже, и не звезди.
С 8:00-9:00 - думаю о командных трофеях...
С 9:00-23:00 - думаю о личных трофеях.....
С 8:00-9:00 - думаю о командных трофеях...
С 9:00-23:00 - думаю о личных трофеях.....
Тем более сезон на высочайшем уровне начал и проводит в сложнейшей лиге мира.
Тем более сезон на высочайшем уровне начал и проводит в сложнейшей лиге мира.
Ну может молодёшь поколения некст будет его боготворить. А так просто разрекламированное пернатое чудо. Кои таких как в Ла лиги можно штомпавать как перчатки,к стате какой там новый Месси в Барсе то уже )))
Ну может молодёшь поколения некст будет его боготворить. А так просто разрекламированное пернатое чудо. Кои таких как в Ла лиги можно штомпавать как перчатки,к стате какой там новый Месси в Барсе то уже )))
Парам парам пам. Фьюить.
Парам парам пам. Фьюить.