Гвардиола: «Нельзя сказать, что Месси несправедливо выиграл „Золотой мяч“.»..)))

Главный тренер «Манчестер Сити» поделился мнением о «Золотом мяче», который выиграл .

Не спрашивайте меня о результатах. Это то, что есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл «Золотой мяч». Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол более зрелищным.

Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, чтобы говорить об этом. Учитывая игру Левандовски в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо [наградить и его]. Но на таком уровне все заслуживают награды.