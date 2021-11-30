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Гвардиола: «Нельзя сказать, что Месси несправедливо выиграл „Золотой мяч“»

вчера, 18:43

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Золотом мяче», который выиграл Лионель Месси.

Не спрашивайте меня о результатах. Это то, что есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл «Золотой мяч». Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол более зрелищным.

Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, чтобы говорить об этом. Учитывая игру Левандовски в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо [наградить и его]. Но на таком уровне все заслуживают награды.

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Все комментарии
Ikarus74
Ikarus74
сегодня в 12:29, ред.
Карим здорово прибавил после ухода Рона, но признайте тот факт, что сборная Аргентины без Месси не то же самое что сборная Франции без Карима. 4 гола + 5 ассиста в 7 играх, сделал 9 голов из 12(!), если бы Карим или Лёва (или Рон) сделали бы такое они бы прыгнули выше своей головы, но для Месси этого недостаточно для завоевания ЗМ?;)
112910415
112910415
сегодня в 07:14
консенсус невозможен, как обычно
Phu Quoq
Phu Quoq
сегодня в 01:45
Адекватные люди давно разобрались и поняли почему именно Месси получил эту заслуженную награду
А диванным экспертам бесполезно что то обьяснять
амурец
амурец
сегодня в 01:40
Даже Пеп сказал обтекаемо, что бы просто не обидеть Месси
Ruslik1982
Ruslik1982
сегодня в 01:28
Игрок Месси Левандовски Бензема
Игры 49 45 50
Голы 40 54 35
Голевые пасы 16 8 14
Удары в створ ворот 103 98 87
Упущенные голевые моменты 12 35 24
Точные пасы 2525 715 1589
Успешные обводки 224 48 60
Созданные моменты 118 55 75
Созданные голевые моменты 26 16 14
Отборы 31 12 23
Возвраты владения 107 98 101
Заработанные очки, благодаря забитым голам 22 20 19
Заработанные очки, благодаря забитым голам или голевым пасам 39 25 30
Выигранные матчи, благодаря забитым голам 9 8 6
Выигранные матчи, благодаря забитым голам или голевым пасам 15 10 10
Лучший игрок матча 27 13 11
Командные трофеи
Кубок Испании
Кубок Америки
Чемпионат Германии
Клубный чемпионат мира
Лига наций
Личные награды
Лучший бомбардир чемпионата Испании
Лучший бомбардир Кубка Америки
Лучший ассистент Кубка Америки
Лучший игрок Кубка Америки
Лучший бомбардир чемпионата Германии
Обладатель «Золотой бутсы»
Лучший игрок по версии FIFA
Побитые рекорды
Наибольшее количество голов за сборную среди представителей КОНКАКАФ
Наибольшее количество голов за один клуб
Наибольшее количество голов за один сезон в чемпионатах Германии
Ruslik1982
Ruslik1982 ответ зигзаг (раскрыть)
сегодня в 01:26
прекрасное сравнение
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:34
14 доказательств, почему Месси заслуженно получил «Золотой мяч» в 2021 году.
Набираем в гугл и читаем сравнения.
Romeo 777
Romeo 777 ответ Q-J-G (раскрыть)
вчера в 23:46
Да, только разница в том, что Карим играл в сборной, на каждой позиции в которой играют ТОПовые партнёры, а у Левандовски сборная Польши!) и то, у него 100% результат 3 игры - 3 гола, и все с игры.
FERIS
FERIS
вчера в 23:19
    Леха Малышев
    Леха Малышев ответ Рагнарёк (раскрыть)
    вчера в 23:15
    Если вы внимательно читали высказывание Пепа, то должны были понять, что он только из дружеских чувств к Месси не сказал, что награду ему вручили незаслуженно
    Рагнарёк
    Рагнарёк
    вчера в 22:04
    Очевидно что сам факт того что его давний кореш Пеп впрягается за него уже говорит о спорности присужденной награды.
    Еще смешно то что лучшим нападающим признан Лева, получается что ЗМ дали игроку, который не лучший в своем амплуа. Испанский стыд.
    Agamaga........
    Agamaga........
    вчера в 22:01
    "Но на таком уровне все заслуживают награды", вот все и получили свои награды, просто Месси выиграл более значимый, самый желанный для любого игрока.
    Q-J-G
    Q-J-G ответ Ikarus74 (раскрыть)
    вчера в 21:55
    Уважаемый, во-первых, на мой взгляд, неважно какая сборная или команда заняла какое место, главное КПД в этой сборной или команде кандидата на Золотой мяч...
    Это индивидуальная награда, а место выигрывает вся команда, все игроки...
    Во-вторых, я не сторонник того, что Левандовски лучший и он должен был бы выиграть Золотой мяч...
    Мой кандидат, Карим Бензема.... Который на Евро-2020 был лидером сборной Франции и намного лучше играл в сборной Франции, чем Левандовски в сборной Польше....

    Суть моего комментария, что Месси получил Золотой мяч за победу сборной Аргентины на КА, о чём он и сам сказал....
    Ikarus74
    Ikarus74 ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 21:40
    И какое место на ЧЕ заняла сборная Польши с Робертом в составе ?;)
    Garrincha58
    Garrincha58 ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
    вчера в 21:35
    потому что он всему чему добился в футболе обязан этому гному а потом где бы он не тренировал ничего не выиграл за исключением чемпионатов стран где тренировал
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    ЦСКА ПЕРВЫЙ
    вчера в 21:22
    Пеп даже здесь не может скрыть своё отношение к гному.
    pomor45
    pomor45
    вчера в 21:06
    Сказать нельзя, а считать можно.
    sir_Alex
    sir_Alex
    вчера в 20:56
    Ещё как можно!
    Karkaz
    Karkaz
    вчера в 20:44
    Месси нужно отдать ЗМ Левандовски и не позориться, а подпольной псевдо организации принести извинения и больше так не делать.
    ermak6848
    ermak6848
    вчера в 20:34
    Все ваши сомнения - рассеет таблица годсчёта результатов за приз
    Кайзеркрюгер
    Кайзеркрюгер
    вчера в 20:25
    По делу, хоть и подмочил репутацию перейдя в клуб шейхов
    Ruslik1982
    Ruslik1982
    вчера в 20:02
    так при чем тут он? с таким же успехом можно отдать вратарю Челси или Лукаку. вот этот бред про всяких жоржинье-вандейков, которые были просто игроками побеждающей команды, ничем не примечательными, уже надоели
    yrasikos22
    yrasikos22
    вчера в 19:59, ред.
    По другому и не сказать на всё,это просто шоу и бизнес...
    Jeck Denielse
    Jeck Denielse
    вчера в 19:51, ред.
    Гвардиола: «Нельзя сказать, что Месси несправедливо выиграл „Золотой мяч“.»..)))

    Такие же слова можно было применить если бы Золотой мяч вручили бы Заболотному...
    6j3xky72r9wb
    6j3xky72r9wb
    вчера в 19:49
    Раньше Золотой мяч давали лучшим футболистам года. сейчас лучшему по прошлому десятилетию. Гадко и противно
    Ruslik1982
    Ruslik1982 ответ GHОST OF TSUSHIMA (комментарий удален) (раскрыть)
    вчера в 19:45
    перечисли откуда вылетал и сколько забивал в классико Жоржинье за последние 3 года
    Дмитрий Климович 3
    Дмитрий Климович 3
    вчера в 19:42
    Такойзолотой мяч нам не нужен!
    David Young
    David Young ответ Q-J-G (раскрыть)
    вчера в 19:41
    Тогда надо было Жоржиньо наградить.
    eleven LC
    eleven LC
    вчера в 19:40
    Как дипломатично выразился Гвардиола!
    Перевожу на русский-мяч заслужил Роберт Левандовский но Месси это Месси!
    Q-J-G
    Q-J-G
    вчера в 19:39
    Возможно много дискутировать по этому поводу, у каждого своё мнение, сколько людей, столько и мнений, но что сказал по этому поводу сам обладатель седьмого Золотого мяча.....

    Цитирую:
    Месси: «Я выиграл „Золотой мяч“ благодаря победе на Кубке Америки»

    Вы действительно считаете, что справедливо награждать Золотым мячом за победу сборной Аргентины в Кубке Америки, в составе которой играл и Месси...???!!!

    Но, уважаемые, но ведь кроме КА, было ещё и Евро-2020, которое ни по рангу, ни по престижности ничуть не уступает КА!
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