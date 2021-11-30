Гвардиола: «Нельзя сказать, что Месси несправедливо выиграл „Золотой мяч“.»..)))

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола поделился мнением о «Золотом мяче», который выиграл Лионель Месси.
Не спрашивайте меня о результатах. Это то, что есть. Мы никогда не можем сказать, что Месси несправедливо выиграл «Золотой мяч». Это шоу, хороший бизнес, чтобы сделать футбол более зрелищным.
Заслуживает он этого или нет, я не тот человек, чтобы говорить об этом. Учитывая игру Левандовски в этом и прошлом сезонах, его уровень и количество голов, было бы справедливо [наградить и его]. Но на таком уровне все заслуживают награды.
Это индивидуальная награда, а место выигрывает вся команда, все игроки...
Во-вторых, я не сторонник того, что Левандовски лучший и он должен был бы выиграть Золотой мяч...
Мой кандидат, Карим Бензема.... Который на Евро-2020 был лидером сборной Франции и намного лучше играл в сборной Франции, чем Левандовски в сборной Польше....
Суть моего комментария, что Месси получил Золотой мяч за победу сборной Аргентины на КА, о чём он и сам сказал....
Это индивидуальная награда, а место выигрывает вся команда, все игроки...
Во-вторых, я не сторонник того, что Левандовски лучший и он должен был бы выиграть Золотой мяч...
Мой кандидат, Карим Бензема.... Который на Евро-2020 был лидером сборной Франции и намного лучше играл в сборной Франции, чем Левандовски в сборной Польше....
Суть моего комментария, что Месси получил Золотой мяч за победу сборной Аргентины на КА, о чём он и сам сказал....