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Облак – лучший вратарь 2021 года по версии ESPN

вчера, 23:53

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и тренеров.

Лучших выбирали 77 экспертов — журналисты и бывшие футболисты.

Топ-10 лучших вратарей года:

1) Ян Облак («Атлетико»);

2) Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ);

3) Мануэль Нойер («Бавария»);

4) Тибо Куртуа («Реал»);

5) Алиссон («Ливерпуль»);

6) Эдерсон («Манчестер Сити»);

7) Эдуар Менди («Челси»);

8) Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);

9) Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);

10) Кейлор Навас (ПСЖ).

Накануне стал известен обладатель приза лучшему голкиперу года имени Льва Яшина.

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Все комментарии
ДАША Д
ДАША Д
сегодня в 07:42
А кому-то Доннарумма больше нравится.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 02:09
Облак лучьший, а мяч дали Доннарумме!
Франц Кафка
Франц Кафка
сегодня в 01:19
Вот они **БАНы
Откуда берутся эти эксперты?
Ironigor
Ironigor
сегодня в 00:38
Ничего себе, у них Менди аж на седьмом месте.
протон
протон
вчера в 23:54
За что Облаку?Он даже в Ла Лиге не лучший
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