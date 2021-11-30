Облак – лучший вратарь 2021 года по версии ESPN

ESPN представил ежегодный рейтинг 100 лучших игроков и тренеров.
Лучших выбирали 77 экспертов — журналисты и бывшие футболисты.
Топ-10 лучших вратарей года:
1) Ян Облак («Атлетико»);
2) Джанлуиджи Доннарумма («Милан»/ПСЖ);
3) Мануэль Нойер («Бавария»);
4) Тибо Куртуа («Реал»);
5) Алиссон («Ливерпуль»);
6) Эдерсон («Манчестер Сити»);
7) Эдуар Менди («Челси»);
8) Марк-Андре тер Штеген («Барселона»);
9) Эмилиано Мартинес («Астон Вилла»);
10) Кейлор Навас (ПСЖ).
Накануне стал известен обладатель приза лучшему голкиперу года имени Льва Яшина.
Откуда берутся эти эксперты?
Откуда берутся эти эксперты?