Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020 год

Главный редактор издания France Football Паскаль Ферре ответил на вопрос о том, может ли нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получить «Золотой мяч» за 2020 год.
То, что сказал Месси [что Левандовски заслужил ЗМ в прошлом году], было хорошо и умно. Я думаю, что нам не нужно принимать решение очень быстро. Мы можем подумать о том, чтобы вручить ему «Золотой мяч» за 2020 год, и должны в то же время уважать историю «Золотого мяча», основанного на выборе победителя путём голосования.
Мы не можем быть уверены в том, выиграл бы Левандовски «Золотой мяч» в прошлом году или нет. Мы не можем знать этого, потому что не было никакаго голосования. Но, честно говоря, я думаю, что Левандовски победил бы. У него в прошлом году были отличные шансы на победу.
Месси везде рулит.
Месси везде рулит.
Всем все понятно о вас
Позор
Всем все понятно о вас
Позор
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Конечно мы не можем знать, в 2006, 2010, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах, это вообще цирк вы устроили!!!
Теперь этот золотой мячик ничего не стоит.
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Конечно мы не можем знать, в 2006, 2010, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах, это вообще цирк вы устроили!!!
Теперь этот золотой мячик ничего не стоит.
А тем кто очень близко принимает это к сердцу, уймитесь уже! Кто вы такие чтобы людям указывать кому они должны давать награды а кому нет????
Мне тоже не нравится что Иньеста, Рибери, Нойер остались без ЗМ! Но это их награда и они сами решают кому давать! Просто уймитесь уже!
А тем кто очень близко принимает это к сердцу, уймитесь уже! Кто вы такие чтобы людям указывать кому они должны давать награды а кому нет????
Мне тоже не нравится что Иньеста, Рибери, Нойер остались без ЗМ! Но это их награда и они сами решают кому давать! Просто уймитесь уже!
Однако, поздно пить боржоми, позорище всё равно уже состоялось, и репутация издания угроблена в хлам, как и репутация награды.
Однако, поздно пить боржоми, позорище всё равно уже состоялось, и репутация издания угроблена в хлам, как и репутация награды.