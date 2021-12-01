Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020 год

Главный редактор издания France Football Паскаль Ферре ответил на вопрос о том, может ли нападающий «Баварии» получить «Золотой мяч» за 2020 год.

То, что сказал Месси [что Левандовски заслужил ЗМ в прошлом году], было хорошо и умно. Я думаю, что нам не нужно принимать решение очень быстро. Мы можем подумать о том, чтобы вручить ему «Золотой мяч» за 2020 год, и должны в то же время уважать историю «Золотого мяча», основанного на выборе победителя путём голосования.

Мы не можем быть уверены в том, выиграл бы Левандовски «Золотой мяч» в прошлом году или нет. Мы не можем знать этого, потому что не было никакаго голосования. Но, честно говоря, я думаю, что Левандовски победил бы. У него в прошлом году были отличные шансы на победу.