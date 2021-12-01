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Левандовски может получить «Золотой мяч» за 2020 год

вчера, 13:25

Главный редактор издания France Football Паскаль Ферре ответил на вопрос о том, может ли нападающий «Баварии» Роберт Левандовски получить «Золотой мяч» за 2020 год.

То, что сказал Месси [что Левандовски заслужил ЗМ в прошлом году], было хорошо и умно. Я думаю, что нам не нужно принимать решение очень быстро. Мы можем подумать о том, чтобы вручить ему «Золотой мяч» за 2020 год, и должны в то же время уважать историю «Золотого мяча», основанного на выборе победителя путём голосования.

Мы не можем быть уверены в том, выиграл бы Левандовски «Золотой мяч» в прошлом году или нет. Мы не можем знать этого, потому что не было никакаго голосования. Но, честно говоря, я думаю, что Левандовски победил бы. У него в прошлом году были отличные шансы на победу.

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Все комментарии
зигзаг
зигзаг
сегодня в 00:02
С подачи Месси между прочим дадут. На вручении он со сцены сказал, что Лева заслужил за 20г.
Месси везде рулит.
Артем Панарин
Артем Панарин
вчера в 23:09
По логике шейхи нового клуба Месси проплатили ( видимо ) его золотой мяч. Человек ничего не показал, а на те вам. Теряется, и значительно, статус обладателя Золотого мяча, по чесноку Левандовский должен был стать его лауреатом. Помнится на ЧМ аргентинцу тоже дали приз лучшего нападающего турнира, хотя он и там его не заслужил. Позор! и ведь все это понимают!!!
Навзир
Навзир ответ A.S.A (раскрыть)
вчера в 22:29
А за 13й Ребери,за 14й Нойеру, не?
R.Carlos.
R.Carlos.
вчера в 21:54
Да не надо уже никому ваш золотой мяч
Всем все понятно о вас
Позор
ВАЙПЕР
ВАЙПЕР
вчера в 21:31
Гном не позволит, истерику поднимет, все мячи его должны быть
juvenale
juvenale ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 18:22, ред.
да дают только за величайший турнир современности ,где играют две команды -коппа америка хахаха
juvenale
juvenale
вчера в 18:21
это будет уже не вовремя))будет выглядеть так,будто бы хотят оправдать награду месси
95-shishani-95
95-shishani-95
вчера в 18:09, ред.
Мы не можем быть уверены в том, выиграл бы Левандовски «Золотой мяч» в прошлом году или нет.
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Конечно мы не можем знать, в 2006, 2010, 2013, 2015, 2018, 2019, 2020 и 2021 годах, это вообще цирк вы устроили!!!
Теперь этот золотой мячик ничего не стоит.
Martini-1987
Martini-1987
вчера в 17:46
Месси отдайте, или Роналду, других то нет футболистов
SHMEL
SHMEL
вчера в 16:28
Это уже будет выглядеть как подачка, как брошенная кость.
Золoтой Мяч
Золoтой Мяч
вчера в 16:26
Ну это надо было сделать сразу! А не сейчас!
А тем кто очень близко принимает это к сердцу, уймитесь уже! Кто вы такие чтобы людям указывать кому они должны давать награды а кому нет????
Мне тоже не нравится что Иньеста, Рибери, Нойер остались без ЗМ! Но это их награда и они сами решают кому давать! Просто уймитесь уже!
амурец
амурец
вчера в 16:20
Дали задний ход? Теперь уже не спасти свою репутацию, после скандального ЗМ - 2021 доверие к этому призу уже сильно пошатнулось
Джон Иванов 2
Джон Иванов 2
вчера в 16:09
Определение обладателя ЗМ каким-то одним изданием и его окружением, которое может и футбол то не смотрит, уже само по себе субъективно, объективно это когда работающие тренера, игроки разных команд определяют методом голосования
olba
olba ответ Остапчук 67 (раскрыть)
вчера в 15:55, ред.
Вы правда думаете , что он и его дети , будут читать вашу писанину ?))))))))) Есть более авторитетные люди, допустим Пелле, он поздравил!
An Jo
An Jo
вчера в 15:55
Это позорище.
Димон Булыкин
Димон Булыкин ответ Elliada (раскрыть)
вчера в 15:53
Как же это уже надоело! Выиграл с командой там, выиграл с командой там. Чтобы получить ЗМ, можно вообще не выиграть ни одного трофея. Это индивидуальная награда. Надо смотреть на такие показатели, как MVP матчей, например. Понятно, что эти матчи должны быть на высоком уровне, но трофеи необязательны.
баск
баск
вчера в 15:50
Задёргались, шкуры продажные..

Однако, поздно пить боржоми, позорище всё равно уже состоялось, и репутация издания угроблена в хлам, как и репутация награды.
pele1981
pele1981
вчера в 15:45
Так проведите голосование за 2020 г., крейсер вам в зад, и узнаете кому достанется ЗМ!
olba
olba ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:44
Ну, хорошо, давайте так. Допустим, если бы сборная Португалии , в этом году вииграла ЧЕ, то большая половина тех, кто сейчас кричит, отдайте золотой мяч Ливандовски, быстренько на него забила, и начала говорить , золотой мяч заслужил Рон!!! Поэтому в вас говорит не переживание за Роберта(пофиг вам до него), а то ,что вы не любите Лео! Вот так.
Elliada
Elliada
вчера в 15:36, ред.
Никто не даст Левандовски ЗМ. ЗМ отменили до того, как Бавария стала победителем ЛЧ. К моменту отмены, Бавария была чемпионом Германии и обладателем Кубка Германии. Как и каждый год. За такое ЗМ не дают. К тому же ЛЧ доигрывалась в упрощенном формате. Нет гарантии, что при полноценном формате Бавария стала бы победителем ЛЧ. Поэтому, говорить, что у Левандовски украли ЗМ, глупо. По совокупности ЗМ не дают.
LaFur1aRoja
LaFur1aRoja
вчера в 15:30, ред.
7 ЗМ, рад что живу в эпоху самого великого футболиста всех времен, хейтеры будут уже захоронены, про них уже даже самые близкие помнить не будут, а это событие уже не вычеркнуть из истории )))
Alex12357
Alex12357
вчера в 15:27
Позвони меське и спроси как это делается!
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ ответ olba (раскрыть)
вчера в 15:23
Ему далеко до создателя таких катастроф но вы, имею ввиду фанаты гнома должны понимать, что он не заслуженно получил ЗМ.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 15:17
Тогда уж и за следующий год вручите !
ДАША Д
ДАША Д
вчера в 15:17
Вполне возможное развитие событий.
Конь 666
Конь 666
вчера в 15:17
Если дадут за 2020 поляку - это будет еще больший просер, чем два дня назад. Ишь как забегали, когда их пол планеты адекватов прокляли
1bear
1bear
вчера в 15:16
ЗМ себя дискредитировал - сколько можно "голосовать" за гнома ???
olba
olba ответ ЦСКА ПЕРВЫЙ (раскрыть)
вчера в 15:06, ред.
Не правда,куда он сбежал? Скоро придумают , что , он виноват в эпидемии и экономических кризисах! Отстаньте от Великого футболиста!
Caniggia
Caniggia
вчера в 14:59, ред.
France Football и Паскаль Ферре круто обгадились на весь мир, а теперь пытаются сгладить свой позор, компрометируя себя ещё более очевидно!
Оновтун
Оновтун
вчера в 14:57
После новогодних праздников вручат Золотой мяч за 2020. Это будет восьмой ЗМ Месси 😅
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