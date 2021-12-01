Жюст Фонтен: столько ещё недосказанного

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вчера, 21:11

Чем глубже вникаешь в какую-то тему, тем больше подробностей, уточнений, а то и опровержений к ранее опубликованному обнаруживается.

Всё ниже сказанное — это как раз дополнения и уточнения фактов, изложенных в статье «Жюст Фонтен: чужие бутсы и неожиданный трофей».

Начать, пожалуй, надо с одноклубника Ж.Фонтена — нападающего Рене Блиара.

Он старше Фонтена менее, чем на год. Одноклубниками в «Реймсе» они стали с сезона 1956/57 гг. Фонтен уже в 1953 г. сыграл свой первый матч за сборную, оформив сразу же хет-трик на «Парк де Пренс» против Люксембурга. Блиар дебютировал за сборную в марте 1955 года.

Справедливости ради надо сказать, что свой возможно первый международный матч Жюст Фонтен сыграл не ЗА сборную Франции, а ПРОТИВ сборной Франции в составе сборной Марокко ещё в 1952 году. Но в то время Марокко была протекторатом Франции, официальным тот матч не считался.

В сезоне 1954/55 гг. Рене Блиар стал лучшим бомбардиром чемпионата Франции, забив в 32 матчах 30 голов.

За 1955 г. Блиар сыграл в 4 матчах за сборную и ещё один раз в феврале 1956 года. Все матчи были товарищескими, Фонтен в них не участвовал.

В сентябре 1957 г. Блиар сыграл свой единственный официальный матч — отборочный к ЧМ -58 против Исландии. Голов за сборную он не забивал. Перед самым чемпионатом мира в апреле 1958 г. на «Парк де Пренс» и Блиар, и Фонтен единственный раз сыграли вместе за Францию.

В «Реймсе» результативность Фонтена значительно возросла (по сравнению с тремя сезонами в «Ницце»). В первом же сезоне 1956/57 он в 31 матче забил 30 голов в Лиге 1, Блиар же отличился только 8 раз в 17 матчах чемпионата Франции. В следующем сезоне 1957/58 Фонтен продемонстрировал невиданную эффективность — в 26 матчах в Лиге 1 он забил 34 гола, забивал в среднем каждые 69 минут. До Фонтена в Лиге 1 только Тадеуш Цисовски забивал более 30 голов, сыграв менее, чем в 30 матчах: в 1955/56 — 31 гол в 29 матчах, в 1956/57 — 33 гола в 28 играх. Цисовски сломал ногу и на ЧМ -58 не попал.

Фонтена и Блиара в сборную вместе не вызывали. Блиар был любимчиком у тренеров сборной Франции. И место в основном составе на чемпионате мира было забронировано за Блиаром. Раймон Копа в связи с участием «Реала» в Кубке европейских чемпионов к сборной присоединился позже всех. На его месте и играл Фонтен в товарищеских матчах. Копа после выигрыша 28 мая 1958 г. в составе «Реала» Кубка чемпионов прибыл в Швецию. Фонтен собирался сесть на скамейку запасных. Но Блиар получил травму и уехал из Швеции домой. Он был первоначально в заявке, но не в окончательной. Так несчастье одного открыло дорогу другому.

На фото Рене Блиар:

Одно уточнение по поводу Стефана Брюэй. Он, как и Раймон Копа, как и Мариан Виснески, как и Тадеуш Цисовски — все они являются французами с польскими корнями.

По поводу взаимопонимания Раймона Копа и Жюста Фонтена — и на поле, и в жизни. Фонтен ведь пришёл в «Реймс» на смену Копа, который перешёл в «Реал». Вместе они и не играли за клубы. Но во время чемпионата мира жили вместе в одной комнате. А на поле понимали друг друга с полувзгляда: в 6 из 13 голов Фонтена ассистентом был Копа.

Стадион в городе Анже не случайно назван в честь Раймона Копа. Во-первых, он начинал свою карьеру в местном клубе. И второе — умер игрок в клинике этого города в 2017 году.

Очень много вскрылось версий про бутсы для Фонтена от партнёра по сборной Стефана Брюэй.

Есть версия, что бутсы самого Фонтена украли. Есть версия, что всё-таки было две пары рабочей обуви для каждого сборника на турнире. Фонтен не захотел играть с Парагваем в ненадёванных бутсах, после того, как его ботинки пришли в негодность на последней тренировке. Но всё-таки большинство версий склоняется к тому, что была одна пара у каждого. Зато синих футболок было три — для каждого матча в группе, а на дальнейшее участие в турнире французы и не рассчитывали.

По поводу возврата одолженных бутс их хозяину. Сам Фонтен говорил, что сразу вернул их Брюэй после чемпионата мира. Тот играл в них далее и выкинул, когда они пришли в негодность. Ни про какие музеи тогда никто и не думал. Есть одна статья, в которой уточняется, что Фонтен вернул обувь после рождения ребёнка. Только вот у кого из них двоих родился тогда ребёнок, осталось загадкой.

Что касается ружья. Как только его ни называли — охотничий карабин, дробовик и т.д. Трофей этот (в одной статье он назван странным) был преподнесён бомбардиру шведской газетой Exspressen, крупной вечерней газетой. Где-то попалась заметка о том, что вручение было тайным. Ну, если уж фоторепортёры из ГеттиИмидж работали вовсю, то какая уж там тайна.

Иногда и это фотоагентство выдаёт неверные подписи к своим снимкам. Речь о фото Фонтена, показывающего ружьё даме. Подписано, что это жена Фонтена.

С Арлетт, зеленоглазой блондинкой, Фонтен познакомился в октябре 1959 года, а поженились они 17 октября 1961 года. Золотую свадьбу отметили в этом году. Так что в 1958 г. не могла быть там жена. Кто на фото — это другой вопрос. Кстати, у Гетти целых два снимка «Фонтен с женой» — и на обоих две разные женщины, фото сделаны в один день! Ну, хоть на одном из фото была блондинка.

Вот семейное фото от 16 октября 2021 года:

У Ж.Фонтена и Арлетт двое детей, сын Фредерик и дочь Флоренс (её нет на фото). Удивительно как сын похож на отца времён ЧМ -1958, сын рядом с Арлетт. На фото все пятеро внуков юбиляров, четверо из них парни. Двое постарше играют в футбол.

Что касается ружья. Оно благополучно висит в квартире Фонтена в Тулузе. Он живёт в доме с номером 13 — ну, какой же ещё номер мог выбрать рекордсмен, забивший 13 голов!

Вот он у подъезда дома встречает репортёров:

Теперь о трофеях в виде футбольной обуви.

Как удалось выяснить, Гари Линекер приезжал к Фонтену в 1997 г. для интервью для своей телепрограммы «Матч дня». Сам фильм, по-видимому, вышел в апреле 1998 г. перед чемпионатом мира.

Мне удалось найти два фильма Линекера о лучших бомбардирах чемпионатов мира. Часть 3 о бразильских игроках — о Леонидасе, Адемире и других. Часть 4 о венгерских бомбардирах.

И почти случайно нашёл я 2-секундный эпизод на видео, где Гари Линекер с Золотой бутсой в руках стоит возле Жюста Фонтена. Это был анонс будущего фильма Линекера. Но вот самого фильма пока не нашлось в интернете. Некоторые английские мои коллеги никогда и не слышали о поступке Гари Линекера, когда тот изготовил и вручил ветерану копию своей Золотой бутсы.

Вот стоп-кадр из тех 2 секунд:

Как вы понимаете, эта памятная копия была вручена Жюсту Фонтену в 1997 (или 1998) году, задолго до его 80-летия.

Не найти в сети ни одной фотографии, где бы Гари Линекер и Жюст Фонтен были бы вместе, да ещё с ценным трофеем в руках. Так что это уникальный стоп-кадр.

Теперь у Ж.Фонтена целых две Драгоценных бутсы. Вот на фото он держит Платиновую от ФИФА , а та самая золотая, что подарил Гари Линекер, стоит на каминной полочке:

И ружьё на месте, висит на другой стене под его знаменитым портретом:

Фонтен так и не применил ни разу это ружьё.

Выяснилось, что в 2005 г. в Париже на церемонии вручения бразильцу Рональдиньо Золотого мяча France Football Ж.Фонтен разговаривал с Президентом ФИФА Йозефом Блаттером. Президент также был не доволен, что такой рекордсмен как Фонтен не имеет от ФИФА никакой награды. Обещал исправить ситуацию.

Исправляли почти 9 лет. Сам рекордсмен ждал 56 лет. Правда, чтобы получить своё, 80-летнему ветерану пришлось преодолевать океан в многочасовых перелётах. Фонтен пошутил в 2014 г., что получить ценный приз в свои руки всё-таки лучше, чем посмертное признание.

Дадим и фото благородного джентльмена, заодно поздравим его с днём рождения, которое он отметил вчера:

Благородство Линекера позволило французскому супер-бомбардиру стать единственным обладателем сразу двух бомбардирских трофеев одного чемпионата мира: