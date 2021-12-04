«Ланс» — ПСЖ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:25

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — ПСЖ , который состоится 04 декабря 2021 года

«Ланс»

«Ланс» очень мощно начал чемпионат, но в последнем месяце испытывал проблемы с результатами. Это откинуло команду на пятое место с 26 очками, а отставание от ПСЖ увеличилось до 15 очков. Попадание в зону еврокубков для коллектива станет отличным результатом, но одна победа в последних пяти матчах Лиги 1 серьезно настораживает болельщиков и руководство.

1 декабря «Ланс» сыграл вничью с «Клермоном» (2:2), а 28 ноября с тем же счетом разошелся миром с «Анже» (2:2).

ПСЖ

Парижский гранд практически не теряет очков в чемпионате, но матчи даются команде с трудом. ПСЖ является лидером Лиги 1 и набрал уже 41 очко, что на 11 больше, чем у ближайшего конкурента, при этом сыграв на один поединок больше. В предстоящем поединке коллективу не смогут помочь сразу шесть футболистов ввиду различных травм и повреждений, поэтому тренерскому штабу следует серьезно отнестись к оппоненту, чтобы не потерять очки.

1 декабря ПСЖ не смог на своем поле обыграть «Ниццу» (1:0), а 28 ноября на выезде одолели «Сент-Этьен» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ланс» – 5.09

Ничья – 4.51

Победит ПСЖ – 1.649

Статистика

Шесть последних матчей «Ланса» завершились тоталом больше 2.5 мячей

ПСЖ выиграл только пять из последних десяти выездных поединков во всех турнирах

выиграл только пять из последних десяти выездных поединков во всех турнирах «Ланс» проиграл три из четырех последних матчей с парижским клубом

«Ланс» забивал в восьми из девяти последних матчей на своем стадионе

Прогноз