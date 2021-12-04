«Ланс» — ПСЖ. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги 1 «Ланс» — ПСЖ, который состоится 04 декабря 2021 года
«Ланс»
«Ланс» очень мощно начал чемпионат, но в последнем месяце испытывал проблемы с результатами. Это откинуло команду на пятое место с 26 очками, а отставание от ПСЖ увеличилось до 15 очков. Попадание в зону еврокубков для коллектива станет отличным результатом, но одна победа в последних пяти матчах Лиги 1 серьезно настораживает болельщиков и руководство.
1 декабря «Ланс» сыграл вничью с «Клермоном» (2:2), а 28 ноября с тем же счетом разошелся миром с «Анже» (2:2).
ПСЖ
Парижский гранд практически не теряет очков в чемпионате, но матчи даются команде с трудом. ПСЖ является лидером Лиги 1 и набрал уже 41 очко, что на 11 больше, чем у ближайшего конкурента, при этом сыграв на один поединок больше. В предстоящем поединке коллективу не смогут помочь сразу шесть футболистов ввиду различных травм и повреждений, поэтому тренерскому штабу следует серьезно отнестись к оппоненту, чтобы не потерять очки.
1 декабря ПСЖ не смог на своем поле обыграть «Ниццу» (1:0), а 28 ноября на выезде одолели «Сент-Этьен» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ланс» – 5.09
- Ничья – 4.51
- Победит ПСЖ – 1.649
Статистика
- Шесть последних матчей «Ланса» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- ПСЖ выиграл только пять из последних десяти выездных поединков во всех турнирах
- «Ланс» проиграл три из четырех последних матчей с парижским клубом
- «Ланс» забивал в восьми из девяти последних матчей на своем стадионе
Прогноз
Поставить на победу ПСЖ, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.649. Вряд ли гостям удастся добыть яркую и крупную победу, особенно учитывая последние матчи команды, но минимально обыграть своего соперника клуб из Парижа наверняка сумеет. Прогнозируем победу гостей в этой встрече.