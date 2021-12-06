«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 16:59

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити», который состоится 07 декабря 2021 года

«РБ Лейциг»

Немецкий коллектив проводит не лучший сезон, так как имеет проблемы во всех турнирах, в которых принимает участие. В Бундеслиге «РБ Лейпциг» проиграл три матча подряд и идет только на 11 месте с 18 очками. В Лиге Чемпионов команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но сохраняет неплохие шансы на участие в Лиге Европы. В игре с чемпионом Англии тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на восемь травмированных игроков.

03 декабря «РБ Лейпциг» проиграл на выезде «Унион Берлин» (1:2), а 28 ноября на своем поле уступил «Байеру» (1:3).

«Манчестер Сити»

«Горожане» находятся в отличном настроении, ведь на выходных команда возглавила турнирную таблицу АПЛ , опережая ближайшего конкурента на одно очко. В Лиге Чемпионов у подопечных Гвардиолы также все в полном порядке и еще в прошлом туре команда обеспечила себе выход с первого места. Возможно, в предстоящем поединке тренерский штаб даст отдых нескольким лидерам и будут небольшие эксперименты с составом.

04 декабря «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Уотфорд» (3:1), а первого числа команда оказалась сильнее «Астон Виллы» на выезде (2:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «РБ Лейпциг» – 3.5

Ничья – 4.19

Победит «Манчестер Сити» – 1.98

Статистика

Шесть из семи последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних выездных матчах во всех турнирах

Девять из десяти домашних поединков «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»

Пять из семи последних встреч клуба из Англии завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.833. На данном отрезке сезона разница между клубами очень большая и немцам может помочь только не основной состав соперника с долей везения. Предполагаем, что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей.