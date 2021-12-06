«РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «РБ Лейпциг» — «Манчестер Сити», который состоится 07 декабря 2021 года
«РБ Лейциг»
Немецкий коллектив проводит не лучший сезон, так как имеет проблемы во всех турнирах, в которых принимает участие. В Бундеслиге «РБ Лейпциг» проиграл три матча подряд и идет только на 11 месте с 18 очками. В Лиге Чемпионов команда потеряла шансы на выход в плей-офф Лиги Чемпионов, но сохраняет неплохие шансы на участие в Лиге Европы. В игре с чемпионом Англии тренерский штаб не сможет рассчитывать сразу на восемь травмированных игроков.
03 декабря «РБ Лейпциг» проиграл на выезде «Унион Берлин» (1:2), а 28 ноября на своем поле уступил «Байеру» (1:3).
«Манчестер Сити»
«Горожане» находятся в отличном настроении, ведь на выходных команда возглавила турнирную таблицу АПЛ, опережая ближайшего конкурента на одно очко. В Лиге Чемпионов у подопечных Гвардиолы также все в полном порядке и еще в прошлом туре команда обеспечила себе выход с первого места. Возможно, в предстоящем поединке тренерский штаб даст отдых нескольким лидерам и будут небольшие эксперименты с составом.
04 декабря «Манчестер Сити» обыграл на выезде «Уотфорд» (3:1), а первого числа команда оказалась сильнее «Астон Виллы» на выезде (2:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «РБ Лейпциг» – 3.5
- Ничья – 4.19
- Победит «Манчестер Сити» – 1.98
Статистика
- Шесть из семи последних матчей «РБ Лейпциг» завершились тоталом больше 2.5 мячей
- «Манчестер Сити» выиграл семь из десяти последних выездных матчах во всех турнирах
- Девять из десяти домашних поединков «РБ Лейпциг» завершились исходом «обе забьют»
- Пять из семи последних встреч клуба из Англии завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на тотал больше 3 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.833. На данном отрезке сезона разница между клубами очень большая и немцам может помочь только не основной состав соперника с долей везения. Предполагаем, что команды порадуют болельщиков большим количеством забитых мячей.