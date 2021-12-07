«Бенфика» — «Динамо» Киев. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 12:06

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Бенфика» — «Динамо» Киев, который состоится 08 декабря 2021 года

«Бенфика»

Португальский клуб занимает только третье место в группе с шестью очками, но считается фаворитом в борьбе за первое место с «Барселоной». Подопечным Жезуша необходимо обыгрывать «Динамо» в предстоящем поединке и надеяться, что «Барселона» не обыграет в Мюнхене «Баварию». В чемпионате Португалии клуб идет на втором месте с 35 очками и уступает «Порту» только по дополнительным показателям.

04 декабря «Бенфика» проиграла на своем поле в принципиальном матче «Спортингу» (1:3), а 27 ноября победила на выезде «Белененсеш» (7:0) в скандальном поединке.

«Динамо» Киев

«Динамо» старалось навязывать борьбу соперникам в каждой встрече, но единственное очко коллектив добыл еще в первом туре с «Бенфикой» (0:0). Клуб уже потерял всякие шансы на участие в весенней части еврокубков и может полностью сконцентрироваться на чемпионате Украины, где идет ожесточенная борьба с «Шахтером», с которым у киевлян равное количество набранных баллов. В игре с «Бенфикой» коллективу не смогут помочь три футболиста ввиду различных травм.

04 декабря «Динамо» Киев обыграло на выезде «Верес» (3:0), а 27 ноября оказалось сильнее «Миная» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бенфика» – 1.302

Ничья – 5.67

Победит «Динамо» Киев – 11.44

Статистика

Пять из шести последних матчей «Бенфики» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Динамо» Киев выиграло пять последних матчей на выезде

«Бенфика» выиграла три из четырех последних матчей у «Динамо» Киев

Четыре из пяти последних матчей испанского клуба завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Бенфики» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.98. Команда играет на своем поле и очень мотивированна, ведь имеет большие шансы выйти в плей-офф Лиги Чемпионов оставив за бортом «Барселону». Прогнозируем уверенную победу португальского клуба.