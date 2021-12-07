«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз», который состоится 08 декабря 2021 года
«Манчестер Юнайтед»
«Красные дьяволы» имеют проблемы в чемпионате Англии и недавно сменили тренера. Команда занимает только шестое место с 24 набранными очками и надеется как можно быстрее вернуться в группу лидеров. Тем не менее, в Лиге Чемпионов клуб гарантировал себе первую строчку и предстоящий матч не несет в себе турнирного значения. «Манчестер Юнайтед» проиграл первый и единственный матч именно «Янг Бойз», а потому Роналду и компания захотят совершить реванш.
05 декабря «Манчестер Юнайтед» выиграл на своем поле у «Кристалл Пэлас» (1:0), а второго числа вырвал победу у «Арсенала» (2:0).
«Янг Бойз»
После громкого и сенсационного старта швейцарский клуб не смог развить успех и в результате после пяти сыгранных туров занимает последнее место с четырьмя очками. При определенных раскладах у клуба есть шанс зацепиться за Лигу Европы, однако это маловероятно. В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» идет только на четвертом месте, отставая от лидера на девять пунктов. В игре с «Манчестер Юнайтед» коллективу не смогут помочь два игрока из-за травм, а еще пять исполнителей с различными повреждениями под вопросом.
04 декабря «Янг Бойз» на своем поле уступил «Серветту» (1:2), а первого числа обыграл «Лугано» (3:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.4
- Ничья – 5.23
- Победит «Янг Бойз» – 7.9
Статистика
- «Янг Бойз» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Манчестер Юнайтед» уступил в трех встречах
- «Янг Бойз» не может выиграть уже пять матчей подряд на выезде
- Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей
- Четыре из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.602. Английский клуб не хочет еще раз терять очки с аутсайдером группы и постарается с первых минут создавать проблемы сопернику, а затем довести дело до логического завершения.