«Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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сегодня, 14:14

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Лиги Чемпионов «Манчестер Юнайтед» — «Янг Бойз», который состоится 08 декабря 2021 года

«Манчестер Юнайтед»

«Красные дьяволы» имеют проблемы в чемпионате Англии и недавно сменили тренера. Команда занимает только шестое место с 24 набранными очками и надеется как можно быстрее вернуться в группу лидеров. Тем не менее, в Лиге Чемпионов клуб гарантировал себе первую строчку и предстоящий матч не несет в себе турнирного значения. «Манчестер Юнайтед» проиграл первый и единственный матч именно «Янг Бойз», а потому Роналду и компания захотят совершить реванш.

05 декабря «Манчестер Юнайтед» выиграл на своем поле у «Кристалл Пэлас» (1:0), а второго числа вырвал победу у «Арсенала» (2:0).

«Янг Бойз»

После громкого и сенсационного старта швейцарский клуб не смог развить успех и в результате после пяти сыгранных туров занимает последнее место с четырьмя очками. При определенных раскладах у клуба есть шанс зацепиться за Лигу Европы, однако это маловероятно. В чемпионате Швейцарии «Янг Бойз» идет только на четвертом месте, отставая от лидера на девять пунктов. В игре с «Манчестер Юнайтед» коллективу не смогут помочь два игрока из-за травм, а еще пять исполнителей с различными повреждениями под вопросом.

04 декабря «Янг Бойз» на своем поле уступил «Серветту» (1:2), а первого числа обыграл «Лугано» (3:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.4

Ничья – 5.23

Победит «Янг Бойз» – 7.9

Статистика

«Янг Бойз» проиграл шесть из десяти последних матчей во всех турнирах, а «Манчестер Юнайтед» уступил в трех встречах

«Янг Бойз» не может выиграть уже пять матчей подряд на выезде

Два из трех последних матчей между клубами завершились тоталом больше 2.5 мячей

Четыре из шести последних матчей «Манчестер Юнайтед» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.602. Английский клуб не хочет еще раз терять очки с аутсайдером группы и постарается с первых минут создавать проблемы сопернику, а затем довести дело до логического завершения.