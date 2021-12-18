«Болонья» — «Ювентус». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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18 декабря 2021, 12:33

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Серии А «Болонья» — «Ювентус», который состоится 18 декабря 2021 года

«Болонья»

Команда является типичным середняком чемпионата Италии и ей вполне по силам забрать очки у любой команды. «Болонья» занимает 10 место в турнирной таблице и набрал 24 очка, а отставание от лидера Серии А составляет 19 пунктов. Клуб вряд ли может претендовать на самые высокие места по итогам сезона, но подняться немного выше по таблицам в случае успешных результатов ей по силам. В матче с «Ювентусом» команде не могут помочь два травмированных футболиста.

12 декабря «Болонья» проиграла на выезде «Торино» (2:1), а пятого числа коллектив проиграл «Фиорентине» (2:3).

«Ювентус»

«Старая Синьора» относительно смогла стабилизировать свои результаты, но продолжает пребывать на седьмом месте в турнирной таблице. В активе команды 28 очков и шансы побороться за чемпионство остались только теоретические. У Массимилиано Аллегри много травмированных футболистов, что осложняет ситуацию. В игре с «Болоньей» болельщики ждут от туринцев только победы.

11 декабря «Ювентус» не смог обыграть новичка чемпионата «Венецию» (1:1), а восьмого числа обыграл «Мальме» в Лиге Чемпионов (1:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Болонья» – 4.36

Ничья – 3.57

Победит «Ювентус» – 1.943

Статистика

«Ювентус» выиграл шесть матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Болонья» одержала четыре победы

«Болонья» забивала в девяти из десяти последних встречах на своем стадионе

«Ювентус» выиграл у «Болонья» в последних 11 поединках

Семь из десяти личных встреч между клубами на поле «Болоньи» завершились исходом «обе забьют — нет»

Прогноз

Поставить на победу «Ювентуса», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.943. Туринский клуб имеет очень хорошую статистику личных встреч с «Болоньей», которая является удобным соперником для команды Аллегри. Прогнозируем сложную и минимальную победу «старой синьоры».