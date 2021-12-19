Холанд в «Реал» — рискованный трансфер. Безумные сделки могут испортить команду Анчелотти

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19 декабря 2021, 17:34

У «Галактикос» не все звёзды светили и грели.

Перес рискует всем ради двух сделок

Мбаппе и Холанд – надежды нового поколения, споров нет. Но еще в начале года испанцы подсчитали, что сделки с Килианом и Эрлингом обойдутся примерно в 852 млн евро с учетом окладов по длительным контрактам. Понимаем, что неизбежен откат популярности Ла Лиги. Причин много — падение «Барселоны», смена поколений в «Реале», уход Месси и Роналду, которые генерировали интерес. Появление Мбаппе и Холанда необязательно принесет шальные доходы. Особенно если будут проблемы с посещаемостью матчей. Агент Райола, невзирая на новые правила ФИФА , попытается выжать все соки из «Реала», если норвежец выберет именно Мадрид. Конечно, ему не предложат дикий оклад Мбаппе, форвард согласится на 20 млн евро, но «Боруссия» Д умеет вести переговоры – помним трансфер Дембеле в «Барселону». Потратить на шестилетние контракты всего двух игроков почти миллиард – огромный риск.

Стомиллионные ставки плохо заходят

Так получается, что даже Роналду, за которого «Ювентус» выкатил 117 млн евро, не отбил вложения, ведь была еще зарплата, что выше суммарных окладов целых команд в Серии А. И это Криштиану, чьи футболки поначалу разлетались и чьи голы отвлекали внимание от системных просчетов Аньелли, Паратичи, Недведа и главных тренеров. Холанд в «Боруссии» Д прекрасен, но переход в новый клуб – риск. Азар тоже думал, что будет королем испанского футбола, ведь был лучшим игроком АПЛ на определенном этапе карьеры. В итоге оказался в запасе в команде с Родриго и Асенсио на поле. Почти ни один трансфер дороже 100 млн евро – Погба, Неймар, Коутиньо, Фелиш, Дембеле, не сработал. Посмотрим на Грилиша в «Манчестер Сити» и на Лукаку в «Челси», но во втором случае опасения уже есть. Да что там, даже Мбаппе за 145 млн евро, не считая бонусов – ставка, которая не сыграла в ПСЖ , поскольку ЛЧ пока не взяли, а форварда, который за полтора месяца создал 20 голов, потеряют бесплатно.

Приезд Холанда – оскорбление Бензема

Говорят, что в чате «Реала» Рамос возмущался идеей подписать Мбаппе за 200 млн евро прошлым летом. Мол, заслуженных легенд «сливочных» склоняют к финансовым уступкам, но при этом Перес не готов подождать год, лишь бы утереть нос шейхам. В итоге Килиан остался в ПСЖ по инициативе парижан, а Рамос не получил новый контракт и получает деньги за тренировки с Неймаром и Месси. «Реал» может ухудшить ситуацию, ведь вряд ли Холанд, Мбаппе и Бензема могут играть вместе – слишком сильно пострадает прессинг, а Каземиро, Модрич и Кроос не молодеют, чтобы тащить все на себе. Ну и Вальверде не сыграет за троих. Карима легко вывести из себя, возможен уход лидера летом, если подпишут Холанда.

Норвежец пока не трофейный Мидас

Не все, к чему прикасается нога Эрлинга, превращается в золото. «Боруссия» Д вылетела из Лиги чемпионов. Да, не хватило голов норвежца, пока был травмирован в Лиге чемпионов – отправили «Спортинг» в плей-офф Лиги чемпионов. В чемпионате против «Баварии» в скандальной игре уступили, Холанд не может быть круче, чем Левандовски с его бандой. «Боруссия» Д остается классной командой, в проблемном для «Лейпцига» сезоне они – вторые после «Баварии». Но Эрлингу этого мало, ведь автор 76 голов и 20 ассистов в 75 матчах за «Боруссию» Д хочет не только забивать, но и побеждать в ЛЧ . Посмотрим, получится ли, «Реалу» с каждым годом будет все сложнее в плей-офф. Роналду ждал кубок чемпионов после переезда в Испанию целых пять лет. Холанду будет несложно стать победителем Ла Лиги, если Симеоне не справится с системным кризисом «Атлетико», а Хави не убедит опытных мастеров спасти «Барселону». Но этого всегда мало, когда речь о парнях с такой харизмой и эго, как у норвежца. В детстве он мечтал стать репером, а истоки этого жанра корнями уходят в перекличку через улицу, и в третьем «куплете» баттла стоило по традиции заявить о том, что ты делал с матерью оппонента. Не забывайте, что француз и норвежец – дети эпохи, где «я» развито сильнее. Молодые люди себя любят, жалеют и ценят. Но пусть у Холанда больше мячей в ЛЧ , чем у бразильца Роналдо за всю карьеру, ему многому нужно научиться. Способен ли он быть прилежным?

Килиан и Эрлинг могут не ужиться

И с командой – не всем в составе понравятся их зарплаты, и между собой. В теории все красиво. Сбрасываешь Бэйла, Азара и Бензема – ветеранов с огромными окладами, получаешь Винисиуса справа, Мбаппе слева, а Холанда по центру. Молодая и рьяная атака разрывает везучую «Севилью», крепкий «Бетис» и не замечает юниоров Хави, «Реал» пару лет подряд остается чемпионом. И в ЛЧ , учитывая потенциал форвардов, можно далеко забраться, если в УЕФА не будут каждый раз устраивать цирк с жеребьевкой. Но Роналду и Месси в юности вряд ли ужились бы в одной команде. Холанд в «Боруссии» Д понимает, что он не Ройс, не Санчо, а новый Ибрагимович. Златан не ужился с Месси в одной команде. И хотя Мбаппе адекватно реагирует на Бензема и Гризманна в сборной, и на Неймара и Месси в ПСЖ , гонор Эрлинга может сыграть. Он непростой молодой человек, поэтому Анчелотти надо включить свое обаяние и понимание на максимум.

У форварда проблемы с коленями

Пусть врачи и физиотерапевты идеально выполняют свою работу, а удача будет на стороне Эрлинга. Форвард феноменальный – желаем ему пройти карьеру без серьезных травм, как получилось у Месси с Роналду, хотя не получалось у Ван Бастена или Роналдо. Специалисты объясняли, что Холанд может перерасти боли в коленях, когда связки окрепнут и привыкнут к его солидной массе. Но помним истории Ван Нистелроя и остальных знатных форвардов. Огромным парням нужно быть такими профессионалами, как Ибрагимович, чтобы пройти карьеру без травм. Холанд уже пропускает матчи, а в «Реале» здоровый Азар стал больным, да и Майкла Оуэна помним.

Переход в «Мадрид» всегда рискованный, так что официальное подтверждение от «Боруссии» Д, что «Реал» вступил в переговоры о трансфере Эрлинга – интригующая новость с подводными камнями. Винисиуса задвинут на третий план. Бензема точно огорчен, но он ждал подобного поведения Переса. Флорентино хочет заполучить и Мбаппе, и Холанда, а проблемы «Барселоны» исключают появление Эрлинга по «сине-гранатовую» сторону баррикад.