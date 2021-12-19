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«Арсенал» и «Барселона» могут обменяться игроками

вчера, 15:23

Лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона» могут осуществить обмен футболистами. В Испанию отправится Пьер-Эмерик Обамеянг, а в Англию — Усман Дембеле. «Арсеналу» придется ещё доплатить за такую операцию. Оба игрока в своих текущих клубах имеют проблемы с продлением контракта.

Дембеле связан с «Барсой» контрактом до лета 2022 года, а клуб рискует отпустить его совершенно бесплатно, если не получится его в самое ближайшее время «пристроить» в новую команду. Трудовое соглашение Обамеянга заканчивается в 2023 году.

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Все комментарии
mphuZ
mphuZ
вчера в 17:42
Зачем нам это стекло? От одного избавиться не можем, теперь хотят другого лентяя пригласить?
David Young
David Young ответ Так Себе Аналитик (раскрыть)
вчера в 17:21
.
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик
вчера в 17:18
Стоп. Но Черный Дембель ведь уже давно киберспортсмен. Может, речь идет об обмен в PSG.LDG, Invictus Gaming или другую известную команду? Почему речь все еще идет о футболе?
3ton
3ton
вчера в 17:14
Ну как вчера играл Дембеле и раздавал пасы
Глупо его менять или продавать

У его большое будущее и просто надо дисциплину ему
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 16:52
Как фантиками меняются!
youtomee
youtomee
вчера в 16:39
с учетом отсутствия дисциплины у Дембеле как таковой, вряд ли Артета захочет видеть у себя этого игрока
barcamilan
barcamilan
вчера в 16:01
выиграет барса
drug01
drug01
вчера в 15:41
Если на пользу
Ironigor
Ironigor
вчера в 15:31, ред.
Баш на баш . Зачем Арсеналу Дембеле .
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