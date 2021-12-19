«Арсенал» и «Барселона» могут обменяться игроками

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вчера, 15:23

Лондонский «Арсенал» и каталонская «Барселона» могут осуществить обмен футболистами. В Испанию отправится , а в Англию — . «Арсеналу» придется ещё доплатить за такую операцию. Оба игрока в своих текущих клубах имеют проблемы с продлением контракта.

Дембеле связан с «Барсой» контрактом до лета 2022 года, а клуб рискует отпустить его совершенно бесплатно, если не получится его в самое ближайшее время «пристроить» в новую команду. Трудовое соглашение Обамеянга заканчивается в 2023 году.