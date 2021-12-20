«Севилья» — «Барселона». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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20 декабря 2021, 16:22

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Севилья» — «Барселона», который состоится 21 декабря 2021 года

«Севилья»

«Севилья» находится в хороших физических кондициях и вылет из Лиги Чемпионов никак негативно не отразился на игре клуба. На данный момент команда идет на втором месте и набрала 37 очков, отставая от «Реала» Мадрид на шесть очков, имея одну игру в запасе. В предстоящем поединке с каталонским грандом у футболистов хозяев будут возможности для победы, учитывая нынешнее состояние оппонента.

18 декабря «Севилья» вырвала победу у «Атлетико» (2:1), а 15 декабря смогла пройти «Андрач» (2:1) в серии пенальти кубка Испании.

«Барселона»

Нынешний календарный год очень сложно складывался для клуба и стал временем ухода Лионеля Месси. Сейчас главный тренер Хави строит новую команду и в последних матчах коллектив часто терял очки. «Барселона» расположилась на седьмом месте с 27 очками и претендовать на чемпионство практически невозможно. Матч со второй командой турнирной таблицы обещает быть интересным и качественным, который способен понравиться болельщикам.

18 декабря «Барселона» с трудом обыграла «Эльче» на своем поле (3:2), а 14 числа проиграла на в серии пенальти товарищеский матч с «Бока Хуниорс» (1:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Севилья» – 2.52

Ничья – 3.36

Победит «Барселона» – 3.06

Статистика

«Севилья» проиграла два из последних десяти матчей во всех турнирах, а «Барселона» уступила в трех поединках

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Барселона» пропускает уже шесть матчей подряд во всех турнирах

«Севилья» выиграла только две игры у «Барселоны» из десяти последних

Прогноз

Поставить на победу «Севильи», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.52. На данном отрезке сезона «Севилья» выглядит более компактно и агрессивно. Предполагаем, что подопечные Хави не смогут обыграть настолько дисциплинированного соперника.