ЦСКА остается с Набабкиным и Васиным. Бывшего коллегу Акинфеева по амплуа отправляют в АПЛ

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сегодня, 11:05

Дивееву не стоит засиживаться в РПЛ .

Изменилась риторика агента

Олег Еремин летом спокойно подтверждал интерес «Венеции» и других клубов из Серии А. А сейчас, когда о скаутских поисках сообщили снова – с добавлением в уравнение АПЛ , посредник отреагировал неадекватно:

Я слухи не комментирую. Кто-то что-то написал. Можем в ответ так же написать, что им интересуется, например, бразильский «Сантос».

Первое – Еремин сам комментировал слухи ранее. Второе – сам подтверждал контакты с различными клубами. Третье – уточнение, откуда «Сантос», неуважительно по отношению к футбольной публике в России и фанатам ЦСКА в частности. Народ знает клуб Пеле, крепкого болеющему дедушке здоровья.

В мире футбола почти все научились адекватно общаться, а такая реакция служит лучшим объяснением, почему мало игроков сборной Карпина удачно перешли в топ-5 и заиграли там. А опыт в ведущих лигах нужен, если хочешь не проиграть Хорватии не столько по счету, как в футбол.

В Сплите была разница в качестве, у гостей лишь 39 % владения, 2 удара в сторону ворот и 0 в створ. Лишь 304 передачи, из которых 45 % были неточными. Опыта против Брозовича, Пашалича и Модрича не хватило. Дивееву, если в будущем хочет стать основным в сборной на годы, нужно учиться встречать не только Крамарича, но и форвардов более высокого калибра.

А для этого нужно перебраться в АПЛ или Серию А, где с центральными нападающими полный порядок. Один матч против Роналду или Джеко может научить его лучше, чем десять поединков в РПЛ .

Дивеев может играть жестко

Двадцать пятого декабря много лет назад сэр Алекс Фергюсон сделал себе и МЮ рождественский подарок – подписал Неманью Видича. Защитник «Спартака» не был идеально подготовлен для АПЛ , но воспитал в себе легенду английского футбола и «дьяволов». У Дивеева тоже есть физические задатки, чтобы стать «тафгаем».

Игорь почти роста Дзюбы – заметно выше Акинфеева. Ему всего двадцать два года, то есть мышечную массу еще будет набирать, на пике формы может весить под девяносто килограммов. Такого парня сложно сдвинуть с места. Особенно если дополнительно напугает соперников новой прической, которую сделал в отпуске.

🧂🤌 Учимся у лучших: Игорь Дивеев на мастер-классе по разделке мяса 😎#ЦСКАвОтпуске pic.twitter.com/7J98A2tDiQ — ПФК ЦСКА Москва (@pfc_cska) December 23, 2021

Плюс в карму пресс-службе ЦСКА , что забавно обыграли встречу Игоря со знаменитым поваром и мясником – мягко подкололи «Спартак», но чем меньше в карьере Дивеева будет московских дерби и чем больше поединков против клубов уровня плей-офф ЛЧ – тем ему и сборной лучше. Как ни странно, но игрокам защиты проще адаптироваться.

Тренеры готовы верить в защитников, если у них просто есть характер. Ошибки случались у всех игроков обороны, и если не заслужить себе репутацию Магуайра – хотя там реакция фанатов МЮ связана скорее со стоимостью трансфера и высокомерием самого Гарри, то можно спокойно расти и прибавлять к 25-26 годам, век защитника долгий.

У Игоря с характером порядок, ведь Дивеев в детстве как-то играл со сломанной ногой. Для ребенка такая самоотверженность о многом говорит. Впрочем, Игорь привык терпеть на поле, ведь до двенадцати лет был коллегой Акинфеева – из-за роста оказался в воротах. Потом стало скучно, перешел в поле, где веселее и есть право на ошибку.

Совсем не удивляет, что из именитых защитников Дивеев выбирает Рамоса, который готов на все, чтобы победить. Игорь реже зарабатывает красные карточки, что хорошо, и явно не умеет быть таким подленьким на поле, как Серхио в молодости. Но учится у чемпиона мира и Европы. Причем не только у своих ворот, ведь в чужой штрафной тоже опасен.

Идти надо не в клуб, а к тренеру

Пример Миранчука и Головина показывает, что надо выбирать не именитые клубы, а команды, где ты нужен наставникам. Дивееву проще, поскольку он может сыграть в схеме с двумя и тремя центральными защитниками, причем в разных ролях. Оборона ЦСКА в первой части держалась не только на мастерстве Акинфеева.

Игорь вытащил много ударов, но защита это и опорная зона – Мухин сыроват, и помощь Облякова и Фернандеса, когда они на флангах. И персональные ошибки, как у Васина. Дивеев вместе с тезкой были заложниками ситуации, вроде тренерской молодости Березуцкого, но при этом ЦСКА пропустил меньше всех в РПЛ .

Если отнять провал в Сочи, то остается всего 12 голов в 17 играх, и это впечатляющий результат. Неслучайно Дивеев заинтересовал серьезные клубы. Парень из Уфы дорос до первой сборной, где Карпин использует его габариты у чужих ворот. Дивеев и Джикия – органичный дуэт центральных защитников, у связки есть будущее.

Но если Георгий перерос «Амкар», но вряд ли перерастет «Спартак» в силу возраста, то Дивееву нужно стремиться наверх. Одно дело, когда у тебя три матча на выезде в Лиге чемпионов за год, как было у братьев Березуцких и Игнашевича, а другое если постоянно играешь на незнакомых аренах против сложнейших соперников.

Их Дивеев легко встретит в Италии или в Англии. Не нужно сомневаться, что его могут пригласить. Например, сейчас левый защитник киевского «Динамо» Миколенко переходит в «Эвертон», куда теперь сватают и Головина. Но у «ирисок» слева на бровке Люка Динь, и на что рассчитывают агенты украинца? Ехать на лавку глупо.

Вот Крала и Влашича забрал «Вест Хэм», и где их подвиги в АПЛ ? Так что даже хорошо, что Дивеева не сватают в МЮ или «Барселону», а изначально обсуждали вменяемые варианты для начала карьеры в топ-5. Дивеев в «Венеции», которая следит за ним давно – рабочий вариант для старта переговоров и обсуждений.

Но если агенты игрока работают лучше, чем отвечают на простые вопросы, то найдут более интересную команду. 195-сантиметровый парень может стать сильнее в АПЛ , а сборной России пригодится растущий на самом высоком уровне оборонец. Для защитника многое решают габариты и физика, а технически Дивеев уже неплохо готов.

Он лидер ЦСКА по количеству передач, точность вторая из игроков основы после неожиданного напарника по обороне Бийола, у которого тоже есть амбиции попробовать себя в топ-5. Дивеев не относится к рискующим защитникам, поэтому не ставит на большое количество единоборств или высокий прессинг. Зато низко играет круто.

Дивеев собирает по 4.7 выноса за игру, он следит за линией офсайда. Нарушает правила реже, чем вингер Эджуке, а про игру на втором этаже все понятно – Игорь редко проигрывает воздух. Понятно, почему такой 22-летний игрок интересует клубы из серьезных лиг. Вот только Гинер может сорвать переговоры, ведь у ЦСКА нет запасного плана.