«Реал» хочет подписать Захаряна. В сделке участвует агент Модрича

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вчера, 23:18

«Реал» работает над трансфером полузащитника «Динамо» .

«Сделку с испанской стороны ведут бывший спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич. В начале ноября Лемич и Еремич прилетали в Москву и общались с Желько Бувачем.

Мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года. Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в „Динамо“ ещё на сезон. Сумма трансфера может составить около 20 млн евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 млн», — сообщает источник.

Недавно Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка».