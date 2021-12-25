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«Реал» хочет подписать Захаряна. В сделке участвует агент Модрича

вчера, 23:18

«Реал» работает над трансфером полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна.

«Сделку с испанской стороны ведут бывший спортивный директор мадридцев Предраг Миятович, сербский агент Срджан Еремич и представитель Луки Модрича Владо Лемич. В начале ноября Лемич и Еремич прилетали в Москву и общались с Желько Бувачем.

Мадридский клуб хочет оформить трансфер Захаряна летом 2022 года. Самым вероятным вариантом является покупка полузащитника с последующей арендой в „Динамо“ ещё на сезон. Сумма трансфера может составить около 20 млн евро. С бонусами сумма может возрасти до 25 млн», — сообщает источник.

Недавно Захарян стал победителем премии «Первая пятёрка».

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Все комментарии
xu7bydkz8yxa
xu7bydkz8yxa
сегодня в 03:25
На кой он нужен Реалу?
Мишима
Мишима ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 03:09
Зинченко из Уфы в Ман Сити перешл, тоже не правдободно да?
амурец
амурец
сегодня в 02:25
Очень смешно
kyxy
kyxy
сегодня в 02:09
Вполне нормальный трансфер для Реала взять молодого и погонять по арендам. А если не получится всегда можно обратно в Россию продать
Ironigor
Ironigor
сегодня в 02:03
Новый анекдот !!!)
1bear
1bear
сегодня в 01:39
ой , не верю ,как сказал бы Станиславский - театральщиной от этой новости несёт
Алексей Коротеев
Алексей Коротеев
сегодня в 01:31
Парень пусть даже и не раздумывает ,если это правда ! Валить ему надо из этой клоаки . И чем быстрее ,тем лучше . У него 63 -то будет больше ,вернее ,у него ж опыта будет больше ! ))))))
David Young
David Young ответ 4RT (раскрыть)
сегодня в 00:46
Например ещё Реал Бетис, тоже хороший вариант.
4RT
4RT ответ David Young (раскрыть)
сегодня в 00:43
В Испании Реалов ,как в России Динамо(в) 😁
4RT
4RT
сегодня в 00:40
Модрича для солидности приплели
Agamaga........
Agamaga........
сегодня в 00:35
Реал нашёл замену Модричу в лице Захаряна👍
Ислам0926
Ислам0926
сегодня в 00:24
А я думаю что это правда и врядли Захарян сможет отказать Реалу
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 00:10
Это полный бред!
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 00:07
Что то верится с трудом.
David Young
David Young ответ Caniggia (раскрыть)
сегодня в 00:02
В Реал сразу можно, но максимум в Реал Сосьедад. В Реал Мадрид рано пока ещё.
sash71
sash71
вчера в 23:57
Если уже в это движение вовлечено столько людей и они далеко не последние в футбольном мире то вероятность этой сделки довольно высока.
Сантус
Сантус
вчера в 23:51
Ну,если верить слухам то МИятович приезжал в начале ноября...а просочилось всё к новому году,а не раньше,то ничего предметного не было.Хотя Реал славится отловом молодых звездулек,которые далеко не всегда вылазят из аренд и запасов.
Caniggia
Caniggia
вчера в 23:50
Прямо таки сразу из Динамо в Реал? Это, конечно, очень круто, но как-то не очень правдоподобно. Хотя, если велись на эту тему беседы с Бувачем, то чем чёрт не шутит! На моей памяти, только один россиянин поиграл немного в одном из двух главных испанских грандов - Барселоне (Черышева в Реале не беру в расчёт). Это Игорь Корнеев, когда ему уже было за 30. И играл он у великого Кройфа в его могучей Барселоне первой половины 90-х. Даже, помнится, Игорь забил один гол за Барсу в ЛЧ в ворота ПСЖ. Ну что же, будем надеяться, что это не слухи.
ЦСКА ПЕРВЫЙ
ЦСКА ПЕРВЫЙ
вчера в 23:49
Ох нихрена себе новость.
Бубнин
Бубнин
вчера в 23:45, ред.
Источник - письмо Захаряна Деду Морозу.
nikoladolgov
nikoladolgov
вчера в 23:43
Короче Захарян еще и должен останется братьям-сербам !
Leha-ha50
Leha-ha50
вчера в 23:36
Агентам не всегда можно верить.
beefs
beefs
вчера в 23:35
Какие сладенькие слухи...
Рагнарёк
Рагнарёк
вчера в 23:28
Это было бы интересно! В Реал я вообще не помню чтобы переходили выходцы из РПЛ.
a3r3v3
a3r3v3
вчера в 23:26
Молодцы,очень смешно
Cat01
Cat01
вчера в 23:25
Всё это сказка
Igo0rek
Igo0rek
вчера в 23:21
Давайте смотреть правде в глаза, он не потянет уровень Реала. Да и думаю это всего лишь слухи.
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