Стало известно, какую сумму «Рубин» готов заплатить за трансфер Дзюбы

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Рубин».
Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий лично заинтересован в данном трансфере. Руководство «Рубина» готово заплатить за переход форварда максимум 2,5-3 млн евро и постарается снизить цену во время переговоров.
«Зенит» ещё не принял окончательное решение относительно будущего Дзюбы.
В Ростове высоко влияние Карпина, поэтому его там не будет и там уже есть деревянный Комличенко.
В Ростове высоко влияние Карпина, поэтому его там не будет и там уже есть деревянный Комличенко.
Он там вроде смотрелся, а в Рубине будет скамейку полировать за бешеные деньги. Рубин превращают в отстойник из шлака рпл.
Он там вроде смотрелся, а в Рубине будет скамейку полировать за бешеные деньги. Рубин превращают в отстойник из шлака рпл.