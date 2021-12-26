ГлавнаяНовостиРоссия: трансферные слухиРоссия. Премьер-Лига 2021/2022

Стало известно, какую сумму «Рубин» готов заплатить за трансфер Дзюбы

сегодня, 08:20

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба может перейти в «Рубин».

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий лично заинтересован в данном трансфере. Руководство «Рубина» готово заплатить за переход форварда максимум 2,5-3 млн евро и постарается снизить цену во время переговоров.

«Зенит» ещё не принял окончательное решение относительно будущего Дзюбы.

Все новости
В «Нижнем Новгороде» рассказали о ходе переговоров с Жирковым
Сегодня, 15:41 Комментарии4
Орещук: «У Захаряна есть отступные — и это не 20 млн евро»
Сегодня, 13:47 Комментарии6
СлухиГендиректор «Зенита» хочет, чтобы Дзюба остался в клубе
Сегодня, 12:10 Комментарии10
Слухи«Зенит» хочет выручить с продажи Азмуна более 3 млн евро
Сегодня, 11:56 Комментарии33
Представитель Захаряна отреагировал на слухи об интересе «Реала»
Сегодня, 11:17 Комментарии14
ЦСКА остается с Набабкиным и Васиным. Бывшего коллегу Акинфеева по амплуа отправляют в АПЛ
Сегодня, 11:05Вадим Багров в блоге Трансферная лихорадкаКомментарии4
Сортировать
Все комментарии
протон
протон
сегодня в 12:25
Как вариант устроит все стороны!!! Артёмке хотелось быть на поле в старте , так это его шанс !!!
SHMEL
SHMEL
сегодня в 11:36
Платить два с половиной-три ляма евро за игрока на год-два безумие. Это в зените при качественных партнёрах он что-то из себя представляет, а в рубине стухнет и будет заурядным игрочишкой.
Некакойшенко
Некакойшенко
сегодня в 10:36
Скоро деревянного гиганта можно будет за пару плюшек в Мухосранск отправить. Шлямба продажная...
stanichnik
stanichnik ответ от себя добавлю (раскрыть)
сегодня в 10:18, ред.
Доброго Здоровья!
В Ростове высоко влияние Карпина, поэтому его там не будет и там уже есть деревянный Комличенко.
МапС
МапС
сегодня в 10:17
Дешевка продажная.
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 10:05
Надо нанять агента Кокорина - человек умеет впаривать неликвид))
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 10:03
Дык потом его не скинешь...
Cat01
Cat01
сегодня в 09:56
Слишком мало ценят его
rubinovyi2
rubinovyi2
сегодня в 09:35
Нормальная пара получится,любителей снимать клипы...))))
от себя добавлю
от себя добавлю
сегодня в 09:33
А почему не в ростов?
Он там вроде смотрелся, а в Рубине будет скамейку полировать за бешеные деньги. Рубин превращают в отстойник из шлака рпл.
1bear
1bear
сегодня в 09:27
Хорошая цена за дрова - да просто отличная !!!
Антон Белянкин
Антон Белянкин ответ sv_1969 (раскрыть)
сегодня в 09:26
При всём отношении к нему стоит признать, что обиженный на весь мир Дзюба способен давать результат в командах доверяющих ему. Артёмкиного запала хватит как раз на весеннюю часть чемпионата - главное потом его вовремя скинуть...
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 09:16
С учетом того, что через полгода сможет уйти свободным агентом - нормальгая цена.
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 09:01
Игроки нашей молодёжки стоят дороже!
sv_1969
sv_1969 ответ Антон Белянкин (раскрыть)
сегодня в 09:00
Зениту несомненно, а вот Рубину.... Вопрос.
sv_1969
sv_1969
сегодня в 08:59
Это много. 50 тысяч целковых красная цена)))
ДСА
ДСА
сегодня в 08:58
Рубин не потянет его зенитовскую зарплату.
Антон Белянкин
Антон Белянкин
сегодня в 08:58
Этот трансфер будет выгоден всем заинтересованным сторонам.
КЭТиК
КЭТиК
сегодня в 08:56
Даже бесплатно его дорого брать.
VeniaminS
VeniaminS
сегодня в 08:47
Что то уж слишком маленькая цена.
Gahi
Gahi
сегодня в 08:43
А вот Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев утверждает что - "Это неправда. Скажу больше — это бред сивой кобылы". Так вообще кому верить. Удачи
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 08:37
Недорого они его ценят. .
beefs
beefs
сегодня в 08:27
Все, вопрос с Дзюбой решен, пора о нем забыть...
ОПС
ОПС
сегодня в 08:22
Скорей всего переход состоится.
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100