Стало известно, какую сумму «Рубин» готов заплатить за трансфер Дзюбы

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сегодня, 08:20

Нападающий «Зенита» может перейти в «Рубин».

Главный тренер казанского клуба Леонид Слуцкий лично заинтересован в данном трансфере. Руководство «Рубина» готово заплатить за переход форварда максимум 2,5-3 млн евро и постарается снизить цену во время переговоров.

«Зенит» ещё не принял окончательное решение относительно будущего Дзюбы.