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Дмитриев: «Уход Дзюбы из „Зенита“ — правильное решение»

вчера, 23:02

Бывший нападающий «Зенита» Сергей Дмитриев поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».

По последним поступкам Дзюбы, я думаю, его переход из «Зенита» — это правильное решение.

И отказ играть за сборную — это раз. Второе — еще до окончания чемпионата он взял и уехал отдыхать. У нас в свое время из команды бы выгнали за такое. Ты должен быть в коллективе, болеть, переживать за команду. А он взял и уехал. Не знаю, был ни в курсе Семак, но так не делается. Если, конечно, это было с согласия главного тренера — тогда да. А если нет — надо наказывать. А что касается игровой практики, то в наше время в чемпионском году было пять нападающих, и в зависимости от игры Садырин варьировал состав. Ничего страшного. Все мы понимали это и воспринимали на благо команды.

Возможный трансфер Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит»? Я думаю, Сергеев — это не равноценная замена в случае ухода Дзюбы. Полагаю, это будет второй Полоз — приехал, подвигался чего-то, потом уехал в «Сочи», оттуда — в «Ростов». Миллионов подзаработал и уехал, ничем себя не проявив. И если «Зенит» стремится создать команду уровня Лиги чемпионов, то нужны игроки намного сильнее. Я хорошо отношусь к Сергееву, он много забивал и забивает, но, по моему мнению, это не уровень «Зенита».

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Все комментарии
mihaluch
mihaluch
сегодня в 04:30
Сергеев заместо Дзюбы вполне приемлимая замена.
Остапчук 67
Остапчук 67
сегодня в 03:31
Он еще не ушел.
1bear
1bear
сегодня в 00:29
Дзюба просто обязан уйти из Зенита , а на его замену нужен звёздный легионер
Федор Паршунин
Федор Паршунин
сегодня в 00:20
Для "Зенита" приобретение Сергеева решение довольно спорное. Только начал адаптироваться в РПЛ и уже сразу переходит в лидера чемпионата. В Лиге Чемпионов он точно пока не помощник, а в чемпионате может позабивать. Но скорее всего будет - выйдет в новой команде - сразу забить не сможет, потеряет доверие, присядет на лавку, заработает денег и пойдет на понижение в виду отсутствия игровой практики. То есть, если в плане футбольного развития, то Сергееву пока в "Зенит" переходить далеко не стоит.
Futurista
Futurista
вчера в 23:51, ред.
Сергееву надо не забивать, а бразильское гражданство...тогда подойдет Зениту...и подзагореть чутка)...
sv_1969
sv_1969
вчера в 23:06
Правильно все сказал
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