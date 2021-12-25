Дмитриев: «Уход Дзюбы из „Зенита“ — правильное решение»

Бывший нападающий «Зенита» поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» в «Рубин».

По последним поступкам Дзюбы, я думаю, его переход из «Зенита» — это правильное решение.

И отказ играть за сборную — это раз. Второе — еще до окончания чемпионата он взял и уехал отдыхать. У нас в свое время из команды бы выгнали за такое. Ты должен быть в коллективе, болеть, переживать за команду. А он взял и уехал. Не знаю, был ни в курсе Семак, но так не делается. Если, конечно, это было с согласия главного тренера — тогда да. А если нет — надо наказывать. А что касается игровой практики, то в наше время в чемпионском году было пять нападающих, и в зависимости от игры Садырин варьировал состав. Ничего страшного. Все мы понимали это и воспринимали на благо команды.

Возможный трансфер Ивана Сергеева из «Крыльев Советов» в «Зенит»? Я думаю, Сергеев — это не равноценная замена в случае ухода Дзюбы. Полагаю, это будет второй Полоз — приехал, подвигался чего-то, потом уехал в «Сочи», оттуда — в «Ростов». Миллионов подзаработал и уехал, ничем себя не проявив. И если «Зенит» стремится создать команду уровня Лиги чемпионов, то нужны игроки намного сильнее. Я хорошо отношусь к Сергееву, он много забивал и забивает, но, по моему мнению, это не уровень «Зенита».