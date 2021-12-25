Радченко: «„Зениту“ будет непросто найти замену Дзюбе»

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».
Пока что расцениваю это как слухи. Сейчас зимняя пауза, много информации касательно трансферов.
Поможет ли Дзюба Леониду Слуцкому в «Рубине»? Думаю, если бы он ему не был нужен, то «Рубин» бы им не интересовался.
Иван Сергеев может стать заменой Дзюбе в «Зените»? Сергеев, конечно, проводит хороший сезон, но до Артема ему еще далеко.
Возможный уход Дзюбы — это потеря для «Зенита» сегодня? Конечно! Он много сделал для «Зенита». Сколько сыграл матчей за команду, забил мячей. Конечно, его уход станет потерей. Заменить Дзюбу сейчас будет очень непросто.