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Радченко: «„Зениту“ будет непросто найти замену Дзюбе»

вчера, 23:43

Экс-нападающий «Зенита» Дмитрий Радченко поделился мнением о возможном переходе форварда «Зенита» Артёма Дзюбы в «Рубин».

Пока что расцениваю это как слухи. Сейчас зимняя пауза, много информации касательно трансферов.

Поможет ли Дзюба Леониду Слуцкому в «Рубине»? Думаю, если бы он ему не был нужен, то «Рубин» бы им не интересовался.

Иван Сергеев может стать заменой Дзюбе в «Зените»? Сергеев, конечно, проводит хороший сезон, но до Артема ему еще далеко.

Возможный уход Дзюбы — это потеря для «Зенита» сегодня? Конечно! Он много сделал для «Зенита». Сколько сыграл матчей за команду, забил мячей. Конечно, его уход станет потерей. Заменить Дзюбу сейчас будет очень непросто.

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Все комментарии
1bear
1bear
сегодня в 04:27
Замену Дзюбе найти мне будет сложно , а такой структуре со скаутами и деньгами , как Зенит - как два пальца об асфальт....
ABir
ABir
сегодня в 04:21
У Рубина с приходом Дзюбы появится столб в нападении
Cat01
Cat01
сегодня в 00:29
Это совсем не так
sv_1969
sv_1969
сегодня в 00:01
Радченко болен поленоманией))
stanichnik
stanichnik
сегодня в 00:01
Свято место пусто не бывает
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