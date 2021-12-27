«Мехелен» — «Серен Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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27 декабря 2021, 12:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Мехелен» — «Серен Юнайтед», который состоится 27 декабря 2021 года

«Мехелен»

«Мехелен» в последних матчах не набирает достаточного количества очков, чтобы чувствовать себя уверенно. Коллектив выиграл только одну встречу за последнее время и все еще удерживается на восьмом месте с 30 набранными очками. «Мехелен» пропустил 37 мячей, что является результатом ниже среднего и тренерскому штабу необходимо работать над линией обороны, возможно понадобятся усиления в зимнее трансферное окно.

22 декабря «Мехелен» проиграл «Эйпену» (1:3), а 18 числа на выезде уступил «Зюлте-Варегему» (2:3). Оба матча прошли в рамках чемпионата Бельгии.

«Серен Юнайтед»

Команда уже проиграла несколько матчей подряд и ей достаточно трудно адаптироваться к высшей лиге Бельгии, хотя прошла уже почти половина сезона. «Серен Юнайтед» занимает предпоследнее место в турнирной таблице и смог набрать 19 очков, однако отставание от ближайших соперников не такое большое и при должных результатах, ситуацию исправить вполне реально.

17 декабря «Серен Юнайтед» проиграл «Кортрейку» на своем поле (0:2), а 14 числа с тем же счетом уступил на выезде «Серкль Брюгге» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Мехелен» – 1.75

Ничья – 4

Победит «Серен Юнайтед» – 4.3

Статистика

«Серен Юнайтед» проиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах

Восемь из десяти последних домашних матчей «Мехелена» завершились исходом «обе забьют»

В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Серен Юнайтед»

Восемь из девяти последних встреч «Серен Юнайтед» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Мехелена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Домашний поединок с одной из последних команд чемпионата Бельгии является лучшим шансом для Мехелена поправить свое турнирное положение. Прогнозируем победу хозяев в этом противостоянии.