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«Мехелен» — «Серен Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

27 декабря 2021, 12:27

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Мехелен» — «Серен Юнайтед», который состоится 27 декабря 2021 года

«Мехелен»

«Мехелен» в последних матчах не набирает достаточного количества очков, чтобы чувствовать себя уверенно. Коллектив выиграл только одну встречу за последнее время и все еще удерживается на восьмом месте с 30 набранными очками. «Мехелен» пропустил 37 мячей, что является результатом ниже среднего и тренерскому штабу необходимо работать над линией обороны, возможно понадобятся усиления в зимнее трансферное окно.

22 декабря «Мехелен» проиграл «Эйпену» (1:3), а 18 числа на выезде уступил «Зюлте-Варегему» (2:3). Оба матча прошли в рамках чемпионата Бельгии.

«Серен Юнайтед»

Команда уже проиграла несколько матчей подряд и ей достаточно трудно адаптироваться к высшей лиге Бельгии, хотя прошла уже почти половина сезона. «Серен Юнайтед» занимает предпоследнее место в турнирной таблице и смог набрать 19 очков, однако отставание от ближайших соперников не такое большое и при должных результатах, ситуацию исправить вполне реально.

17 декабря «Серен Юнайтед» проиграл «Кортрейку» на своем поле (0:2), а 14 числа с тем же счетом уступил на выезде «Серкль Брюгге» (0:2).

Котировки БК Pinnacle

  • Победит «Мехелен» – 1.75
  • Ничья – 4
  • Победит «Серен Юнайтед» – 4.3

Статистика

  • «Серен Юнайтед» проиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах
  • Восемь из десяти последних домашних матчей «Мехелена» завершились исходом «обе забьют»
  • В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Серен Юнайтед»
  • Восемь из девяти последних встреч «Серен Юнайтед» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Мехелена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Домашний поединок с одной из последних команд чемпионата Бельгии является лучшим шансом для Мехелена поправить свое турнирное положение. Прогнозируем победу хозяев в этом противостоянии.

Stillalivec
АВТОР
Stillalivec
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Источник: Soccer.Ru
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shlomo
shlomo
27 декабря 2021 в 13:31
Хозяева не проиграют...
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