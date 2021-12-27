«Мехелен» — «Серен Юнайтед». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Мехелен» — «Серен Юнайтед», который состоится 27 декабря 2021 года
«Мехелен»
«Мехелен» в последних матчах не набирает достаточного количества очков, чтобы чувствовать себя уверенно. Коллектив выиграл только одну встречу за последнее время и все еще удерживается на восьмом месте с 30 набранными очками. «Мехелен» пропустил 37 мячей, что является результатом ниже среднего и тренерскому штабу необходимо работать над линией обороны, возможно понадобятся усиления в зимнее трансферное окно.
22 декабря «Мехелен» проиграл «Эйпену» (1:3), а 18 числа на выезде уступил «Зюлте-Варегему» (2:3). Оба матча прошли в рамках чемпионата Бельгии.
«Серен Юнайтед»
Команда уже проиграла несколько матчей подряд и ей достаточно трудно адаптироваться к высшей лиге Бельгии, хотя прошла уже почти половина сезона. «Серен Юнайтед» занимает предпоследнее место в турнирной таблице и смог набрать 19 очков, однако отставание от ближайших соперников не такое большое и при должных результатах, ситуацию исправить вполне реально.
17 декабря «Серен Юнайтед» проиграл «Кортрейку» на своем поле (0:2), а 14 числа с тем же счетом уступил на выезде «Серкль Брюгге» (0:2).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Мехелен» – 1.75
- Ничья – 4
- Победит «Серен Юнайтед» – 4.3
Статистика
- «Серен Юнайтед» проиграл пять последних матчей подряд во всех турнирах
- Восемь из десяти последних домашних матчей «Мехелена» завершились исходом «обе забьют»
- В матче первого круга между клубами сильнее оказался «Серен Юнайтед»
- Восемь из девяти последних встреч «Серен Юнайтед» на выезде завершились тоталом больше 2.5 мячей
Прогноз
Поставить на победу «Мехелена», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.75. Домашний поединок с одной из последних команд чемпионата Бельгии является лучшим шансом для Мехелена поправить свое турнирное положение. Прогнозируем победу хозяев в этом противостоянии.