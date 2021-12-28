«Манчестер Юнайтед» — «Бернли». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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28 декабря 2021, 15:01

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Манчестер Юнайтед» — «Бернли», который состоится 30 декабря 2021 года

«Манчестер Юнайтед»

Команда Ральфа Рангника вроде бы наладила результаты, однако допускает неприятные осечки, как в прошлом туре чемпионата Англии. Перед стартом очередного тура «Манчестер Юнайтед» занимает седьмое место и набрал 28 очков. Такое турнирное положение не может устраивать руководство и болельщиков «красных дьяволов», поэтому в команде ждут усилений. Неудача в домашнем матче с «Бернли» негативно отразится на команде, поэтому полностью необходимо исключить недооценку соперника.

27 декабря «Манчестер Юнайтед» не смог обыграть «Ньюкасл Юнайтед» (1:1), а 11 числа команда обыграла на выезде «Норвич» (1:0).

«Бернли»

Коллектив продолжает собирать ничейные результаты, которых в этом сезоне уже восемь. «Бернли» пребывает в зоне вылета и набрал 11 очков, при это не может победить уже несколько поединков. Клуб забил 14 мячей в этом сезоне АПЛ , что является третьим снизу результатом и тренерскому штабу необходимо поработать над реализацией. «Бернли» не смогут помочь в этом поединке сразу несколько игроков по разным причинам.

12 декабря «Бернли» сыграл вничью с «Вест Хэмом» (0:0), а четвертого числа проиграл на выезде «Ньюкаслу Юнайтед» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Манчестер Юнайтед» – 1.39

Ничья – 4.9

Победит «Бернли» – 8.8

Статистика

«Манчестер Юнайтед» не проигрывает уже семь матчей подряд во всех турнирах

Четыре из шести последних матчей «Бернли» на выезде завершились вничью

«Манчестер Юнайтед» выиграл три из четырех поединков с «Бернли»

Пять из семи последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Манчестер Юнайтед» с форой (-1.5), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Под руководством Рангника в игре команды заметны изменения в лучшую сторону, и мы предполагаем, что в предстоящей встрече проблем у «красных дьяволов» с соперником будет не так много.