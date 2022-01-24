«Ковентри Сити» — «Сток Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Ковентри Сити» — «Сток Сити», который состоится 25 января 2022 года
«Ковентри Сити»
«Ковентри Сити» в последних матчах не радует болельщиков результатами и за пять туров в Чемпионшипе добился лишь одной победы. Это значительно повлияло на турнирное положение коллектива, который теперь довольствуется лишь 10 место с 37 набранными очками. Тем не менее, шансы побороться за зону плей-офф остаются, если тренерский штаб сможет как можно быстрее перезагрузить команду и направить ее на положительные результаты.
22 января «Ковентри Сити» на своем поле уступил КПР (1:2), а 15 числа крупно обыграл «Петерборо Юнайтед» (4:1).
«Сток Сити»
У «Сток Сити» не получилось быстро вернуться в АПЛ и уже несколько сезонов команда пребывает в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. В пяти последних турах команда смогла добыть только четыре очка и с 38 набранными баллами занимает девятое место, отставая от последнего места плей-офф на шесть баллов. В предстоящем матче коллективу очень важно добиться победы и подняться вверх, чтобы продолжать борьбу за более высокие места.
22 января «Сток Сити» проиграл на своем поле «Фулхэму» (2:3), а 16 числа обыграл на выезде «Халл» (2:0)
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ковентри Сити» – 2.31
- Ничья – 3.27
- Победит «Сток Сити» – 3.45
Статистика
- «Сток Сити» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Ковентри Сити» достиг трех побед
- «Ковентри Сити» не уходил со своего стадионе без забитых мячей в восьми встречах из десяти
- Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
- «Ковентри Сити» выиграл всего один раз из шести последних домашних поединков со «Сток Сити»
Прогноз
Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.16. Команды постараются сыграть с упором на атаку, а поэтому у ворот соперников должно возникать большое количество моментов. Прогнозируем результативный поединок.