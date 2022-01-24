«Ковентри Сити» — «Сток Сити». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 18:07

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Чемпионшипа «Ковентри Сити» — «Сток Сити», который состоится 25 января 2022 года

«Ковентри Сити»

«Ковентри Сити» в последних матчах не радует болельщиков результатами и за пять туров в Чемпионшипе добился лишь одной победы. Это значительно повлияло на турнирное положение коллектива, который теперь довольствуется лишь 10 место с 37 набранными очками. Тем не менее, шансы побороться за зону плей-офф остаются, если тренерский штаб сможет как можно быстрее перезагрузить команду и направить ее на положительные результаты.

22 января «Ковентри Сити» на своем поле уступил КПР (1:2), а 15 числа крупно обыграл «Петерборо Юнайтед» (4:1).

«Сток Сити»

У «Сток Сити» не получилось быстро вернуться в АПЛ и уже несколько сезонов команда пребывает в середине турнирной таблицы Чемпионшипа. В пяти последних турах команда смогла добыть только четыре очка и с 38 набранными баллами занимает девятое место, отставая от последнего места плей-офф на шесть баллов. В предстоящем матче коллективу очень важно добиться победы и подняться вверх, чтобы продолжать борьбу за более высокие места.

22 января «Сток Сити» проиграл на своем поле «Фулхэму» (2:3), а 16 числа обыграл на выезде «Халл» (2:0)

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ковентри Сити» – 2.31

Ничья – 3.27

Победит «Сток Сити» – 3.45

Статистика

«Сток Сити» выиграл четыре матча из десяти последних во всех турнирах, а «Ковентри Сити» достиг трех побед

«Ковентри Сити» не уходил со своего стадионе без забитых мячей в восьми встречах из десяти

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

«Ковентри Сити» выиграл всего один раз из шести последних домашних поединков со «Сток Сити»

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.16. Команды постараются сыграть с упором на атаку, а поэтому у ворот соперников должно возникать большое количество моментов. Прогнозируем результативный поединок.