«Спортинг» — «Санта-Клара». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

1643117511

вчера, 16:31

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч кубка Португалии «Спортинг» — «Санта-Клара», который состоится 26 января 2022 года

«Спортинг»

Чемпион Португалии показывает стабильный футбол в последние месяцы, изредка допуская осечки. В чемпионате страны «Спортинг» идет на втором месте и набрал 47 очков, что на шесть пунктов меньше, чем у лидера. Параллельно коллектив вышел уже в полуфинал кубка Португалии и находится в двух шагах от второго по значимости национального трофея. Тем не менее, бело-зеленым не стоит недооценивать соперника и отнестись к матчу с полной ответственностью.

22 января «Спортинг» проиграл на своем поле «Браге» (1:2), а 16 числа обыграл на выезде «Визелу» (2:0).

«Санта-Клара»

«Санта-Клара» является крепким середняком чемпионата Португалии, который может отобрать очки у любого соперника. В турнирной таблице Примейры-Лиги клуб занимает 10 место и набрал 20 очков. Стадия полуфинала кубка Португалии уже является хорошим достижением для команды, но побороться за выход в финал ей вполне по силам. В последних матчах «Санта-Клара» много пропускает, поэтому тренерскому штабу следует поработать над обороной.

22 января «Санта-Клара» обыграла на выезде «Морейренси» (2:0), а 16 числа разошлась миром с «Тонделлой» (2:2). Оба матча прошли в рамках чемпионата Португалии

Котировки БК Pinnacle

Победит «Спортинг» – 1.384

Ничья – 4.85

Победит «Санта-Клара» – 7.41

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Спортинга» завершились тоталом больше 2.5 мячей

«Санта-Клара» выиграла только два выездных матча из последних десяти

«Спортинг» выиграл девять из десяти последних матчей с «Санта-Кларой»

Восемь из десяти последних матчей «Санта-Клары» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на тотал больше 2.5 мячей, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.699. Команды играют в результативный футбол и вероятнее всего в предстоящем поединке также будет забито много мячей. Прогнозируем результативную встречу.