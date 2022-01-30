«Кортрейк» – «Брюгге». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 10:00

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч чемпионата Бельгии «Кортрейк» – «Брюгге», который состоится 30 января 2022 года

«Кортрейк»

Команда стабильно набирает очки в последних поединках и не проигрывает уже несколько встреч подряд. Коллектив старается зацепиться за первую восьмерку, которая дает право сыграть в плей-офф в конце сезона. На данный момент «Кортрейк» занимает восьмую позицию с 34 очками. Предстоящий матч против чемпиона Бельгии станет для команды настоящей проверкой на прочность, ведь «Брюгге» уже некуда отступать и их устроит только победа.

25 января «Кортрейк» сыграл вничью с «Шарлеруа» (1:1), а ранее 22 числа разошелся миром с «Эйпеном» (1:1).

«Брюгге»

«Брюгге» за последние пару месяцев потерял много очков и чемпионство в этом сезоне пока находится под угрозой. Команда идет только на втором месте и набрала 45 очков, а отставание от лидера составляет девять баллов. В игре с «Кортрейком» у действующего чемпиона страны нет другого выхода как побеждать, чтобы отставание от «Юнион Сент-Жиллуаз» в турнирной таблице как минимум не увеличилось.

27 января «Брюгге» сыграл вничью с «Юнион Сент-Жиллуаз» (0:0), а 23 числа команда разошлась миром со «Стандардом» (2:2).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Кортрейк» – 5.11

Ничья – 4.2

Победит «Брюгге» – 1.657

Статистика

«Брюгге» выиграл пять матчей из десяти последних во всех турнирах, а «Кортрейк» одержал четыре победы

«Брюгге» забивал в восьми матчах из десяти на выезде за последнее время

«Кортрейк» выиграл всего один поединок у «Брюгге» из десяти последних

Пять из шести матчей между клубами на поле «Кортрейка» завершились тоталом больше 2.5 мячей

Прогноз

Поставить на победу «Брюгге», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.657. Гости и так допустили много ошибок и в этом матче постараются с первых минут обеспечить себе преимущество, а потом довести дело до победы. Прогнозируем успех «Брюгге» в этом поединке.