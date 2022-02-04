Строитель со связями. Работа Паратичи в «Тоттенхэме» не убеждает

1643923644

сегодня, 00:27

Он должен был решить проблемы «Тоттенхэма», но вызывает все больше недовольства. «Соккер.ру» — о работе Паратичи в «шпорах».

Горячее место

Должность спортивного директора, отвечающего за трансферную политику и работу с кадрами, в «Тоттенхэме» всегда была особенно сложной. Во многом это обусловлено личностью босса «шпор» Дэниэла Леви, человека сложного и любящего самостоятельно влезать в дела, которыми заниматься он вроде как не должен. Поэтому футбольным или спортивным директором в «Тоттенхэме» работать очень тяжело. Фрэнк Арнесен сбежал в «Челси», его преемник Дэмиен Комолли поссорился с тренером Мартином Йолом из-за того, что без одобрения голландца подписал несколько не самых успешных контрактов, например, с Кевином-Принсом Боатенгом, Дэвидом Бентли и Жилберту. Его уволили через три года.

Затем «шпоры» пытались добиться успеха со знаменитым экс-директором «Реала» и «Ромы» Франко Бальдини, при котором состоялся сеанс великих трат денег, вырученных за Гарета Бэйла. Было приобретено семь футболистов, и далеко не все сделки оказались удачными. Он ушел в отставку. Нанятый затем из «Саутгемптона» Пол Митчелл сработал неплохо, он был связан с Маурисио Почеттино, подписал Сон Хын Мина, Тоби Алдервейрелда и Деле Алли. Но ушел в 2016 году после ссоры с Леви.

Стиву Хитчену, который тоже покинул свой пост, лишившись множества полномочий, досталась порция критики за подписание Орье, Доэрти, Ло Чельсо. При нем был подписан контракт и с Ндомбеле, на которого клуб потратил 63 миллиона фунтов стерлингов. И они, конечно, не окупились. Тангай уже вернулся в «Лион».

Таким образом, Паратичи должен был наконец-то исправить положение дел в «Тоттенхэме» с директорами. От него ждали быстрых и решительных действий, четких сделок. Но после семи месяцев работы Паратичи фейерверки дождаться не удалось.

Первые шаги

Когда Паратичи пришел, сразу включил свои итальянские связи. Поэтому многих удивила аренда вратаря «Аталанты» Пьерлуиджи Голлини. Затем из «Барселоны» перешел правый защитник Эмерсон, потом появился нападающий «Севильи» Брайан Хиль. Но что в итоге? Голлини допустил жесткую ошибку в своем первом статусном матче в полуфинале Кубка Лиги с «Челси», Хиль вернулся в Испанию, а на место Эмерсона «Тоттенхэм» все равно начал искать защитника, потому что этот не убедителен. На Хиля и Эмерсона было потрачено 49 миллионов фунтов суммарно.

Второй шанс

Но, может быть, это с ходу у него ничего не получилось, а к зимнему трансферному окну Паратичи должен был освоиться. К тому же в клубе оформились конкретные желания Антонио Конте, который четко дал понять, что рассчитывает на обновление и даже показал пальцем на тех, кто ему нужен, чтобы «Тоттенхэм» в итоге закончил сезон в первой четверке в АПЛ . Появление в клубе Деяна Кулусевски и Родриго Бентанкура как бы показывает, за какие ниточки может дергать Паратичи, но это попытка подсластить горькую пилюлю от его работы.

По большому счету, все зимнее окно он проводил без пользы, излишне усложняя сделки и не продвигаясь в переговорах. Он искал выгоду там, где нужно было решительно перебивать предложения конкурентов. Конте сразу показал, что хочет видеть в клубе Адама Траоре и Луиша Диаша. Но Паратичи замешкался и все испортил. По Траоре он сначала настаивал на аренде, а потом предложил «Вулверхэмптону» гораздо меньшую сумму, чем тот рассчитывал – около 20 миллионов фунтов. Пока шла переговорная возня с Траоре, начатая не с тех условий, его перехватила «Барселона». А вскоре и «Ливерпуль» сделал то же самое с Диашем, сработав в переговорах с «Порту» и самим Луишем гораздо эффективнее и увереннее.

Подытожила ошибки в ведении дел «Тоттенхэма» неудача с подписанием 19-летнего Олли Таннера, который просто отказался переходить в стан «шпор» из своего скромного полулюбительского клуба – потому что увидел интерес со стороны более привлекательных для него команд. Подписание Кулусевски и Бентанкура выглядит пластырем на ране, которой стало январское трансферное окно. Но вряд ли стоит называть эти сделки трансферной победой. Ведь «Ювентус» не особо и упирался, отпустил их легко, потому что оба футболиста застряли в развитии в Турине. И там решили немного сменить вектор.

Взгляд из Италии

Надо отметить, что Италия знает очень много не только классных тренеров, но и управленцев в целом. Однако Паратичи на Апеннинах к их числу не относят. История Паратичи представляет собой историю защитника, который большую часть времени играл в Серии С, но эта сказка не обещает счастливого конца. В последние годы он принял достаточно много неверных решений, чтобы упасть довольно низко в ряду авторитетных управленцев с изначально высокого статуса, на который его подняли обстоятельства.

В «Ювентусе» не лучшим образом вспоминают три последних сезона, во время которых он был директором. Уже тогда его карьера могла разрушиться. Выбор, который он делает, всегда сопряжен с тяжелым финансовым бременем для клуба, а игроки, на которых он делает ставку, плохо адаптируются. Паратичи является протеже Беппе Маротты, но сильно отличается по манере работы от своего наставника.

Можно вспомнить, какие решения принимались после ухода Маротты из «Ювентуса» в 2019 году. Найм Маурицио Сарри была первой оплошностью в целой череде ошибок. Это подписание дорого обошлось туринцам. А одной из самых вопиющих ошибок стало подписание Аарона Рэмси, с которым был заключен контракт на 6 миллионов фунтов в год. От него вот только избавились. Порой складывалось ощущение, что Паратичи просто не видит, как должна строиться команда, из каких элементов она должна собираться, как эти элементы будут связаны, и во что это выльется с точки зрения бизнеса.

Когда он находился за спиной Маротты, все не выглядело так страшно, но в самостоятельном плавании Паратичи пока не убеждает. Даже несмотря на локальные удачи, которых он добивается во многом лишь за счет тех же итальянских связей. Сами связи – это большой плюс для агентов и директоров клубов, но на одних связях успеха не добьешься.