«Хетафе» – «Леванте». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:38

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Хетафе» – «Леванте», который состоится 4 февраля 2022 года

«Хетафе»

«Хетафе» после провала на старте сезона смог исправить свое турнирное положение и покинул зону вылета. Перед стартом очередного тура Примеры клуб идет на 16 месте с 22 очками и стремится подняться еще выше. Клуб набрал 10 пунктов в пяти турах чемпионата Испании, что является отличным результатом. Во встрече с последней командой турнирной таблицы у «Хетафе» есть шанс продлить свою серию успешных выступлений и подняться на одну-две позициии.

23 января «Хетафе» сыграл вничью с «Реалом» Сосьедад (0:0), а 20 числа команда обыграла на своем поле «Гранаду» (4:2).

«Леванте»

«Леванте» проводит очень плохой сезон и на данный момент является главным фаворитом на понижение в классе. Коллектив набрал только 11 очков в текущем сезоне и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. Чтобы сохранить место в главном чемпионате Испании, тренерскому штабу срочно следует внести изменения в тренировочный процесс и состав. Игра с «Хетафе» будет непростой, ведь оппонент находится в неплохой физической форме.

22 января «Леванте» проиграл «Кадису» (0:2), а восьмого числа с тем же счетом обыграл на своем поле «Мальорку» (2:0).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Хетафе» – 2.12

Ничья – 3.01

Победит «Леванте» – 4.33

Статистика

Семь из десяти последних матчей «Хетафе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей

«Леванте» выиграл всего два поединка из последних десяти

Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»

«Хетафе» выиграл три из пяти последних матчей с «Леванте» на своем стадионе

Прогноз

Поставить на победу «Хетафе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Хозяева сейчас находятся на подъеме и стабильно набирают очки. Предполагаем, что на своем поле у них не возникнет проблем с главным аутсайдером чемпионата Испании.