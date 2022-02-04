«Хетафе» – «Леванте». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Хетафе» – «Леванте», который состоится 4 февраля 2022 года
«Хетафе»
«Хетафе» после провала на старте сезона смог исправить свое турнирное положение и покинул зону вылета. Перед стартом очередного тура Примеры клуб идет на 16 месте с 22 очками и стремится подняться еще выше. Клуб набрал 10 пунктов в пяти турах чемпионата Испании, что является отличным результатом. Во встрече с последней командой турнирной таблицы у «Хетафе» есть шанс продлить свою серию успешных выступлений и подняться на одну-две позициии.
23 января «Хетафе» сыграл вничью с «Реалом» Сосьедад (0:0), а 20 числа команда обыграла на своем поле «Гранаду» (4:2).
«Леванте»
«Леванте» проводит очень плохой сезон и на данный момент является главным фаворитом на понижение в классе. Коллектив набрал только 11 очков в текущем сезоне и отстает от ближайшего соперника на шесть пунктов. Чтобы сохранить место в главном чемпионате Испании, тренерскому штабу срочно следует внести изменения в тренировочный процесс и состав. Игра с «Хетафе» будет непростой, ведь оппонент находится в неплохой физической форме.
22 января «Леванте» проиграл «Кадису» (0:2), а восьмого числа с тем же счетом обыграл на своем поле «Мальорку» (2:0).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Хетафе» – 2.12
- Ничья – 3.01
- Победит «Леванте» – 4.33
Статистика
- Семь из десяти последних матчей «Хетафе» завершились тоталом меньше 2.5 мячей
- «Леванте» выиграл всего два поединка из последних десяти
- Восемь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют — нет»
- «Хетафе» выиграл три из пяти последних матчей с «Леванте» на своем стадионе
Прогноз
Поставить на победу «Хетафе», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.12. Хозяева сейчас находятся на подъеме и стабильно набирают очки. Предполагаем, что на своем поле у них не возникнет проблем с главным аутсайдером чемпионата Испании.