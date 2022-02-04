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Английский полузащитник за 100 миллионов фунтов. Грядёт большая драка за Деклана Райса

вчера, 21:23
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Участвуют МЮ, «Ман Сити» и «Челси».

«Вест Хэм» упустил шанс стать сильнее и сохранить лучших игроков

Благодаря въедливой работе Дэвида Мойеса с командой, нескольким сыгравшим ставкам на перспективу и возмужанию Деклана Райса у «Вест Хэма» неожиданно появился шанс ворваться в английскую элиту. Увы, на данный момент этот шанс уже видится упущенным. «Молотобойцам» следовало сделать 2-3 точечных трансфера, чтобы подтвердить свои обновленные амбиции. «Вест Хэм» открестился от усиления и остался в привычном амплуа.

Деньги были выделены, и слабые места команды давно известны: кровь из носу нужен внятный конкурент для Майкла Антонио в центре атаки и левоногий центрбек после того, как Огбонна порвал «кресты». В прессе фигурировало много фамилий, но Мойес так и не смог выбрать игроков, которые бы усилили команду. Отсутствие трансферов рушит мечту «молотобойцев» о попадании в топ-4 АПЛ, а ведь еще остаются второй и третий фронты — Лига Европы и Кубок Англии.

Довольно странно не помочь себе, зайдя настолько далеко. Последствия пассивности на трансферном рынке и нежелание стать сильнее наверняка отразятся не только на результатах команды, но и на составе. Амбициозные футболисты «Вест Хэма», не обнаружив у своего клуба стремления развиваться, захотят сменить прописку. И их даже не получится обвинить в нелояльности, раз ВХ предпочел остаться середняком. Речь о Деклане Райсе и Джарроде Боуэне. В первую очередь, о Райсе.

«Абсолютно феноменален», «Лучший полузащитник АПЛ», «Будущий капитан Англии»

Восторги по Райсу уже вошли в повседневный английский обиход, часть экспертов беззастенчиво называет Деклана «лучшим полузащитником Премьер-Лиги». Скепсис их оппонентов строится в основном на том, что Райсу для начала нужно перейти в большой клуб, побороться за высокие места и проявить себя в международных турнирах. Но даже скептики не исключают, что он станет лучшим, просто требуют больше доказательств.

И Деклан старательно доказывает свою исключительность в каждом матче «Вест Хэма» и сборной Англии. Иногда действительно складывается впечатление, что парень умеет все: прекрасен в отборе, владеет первым пасом, у Райса оригинальная «рваная» манера бега, под которую очень сложно подстроиться оппонентам, а Деклан этим пользуется и регулярно тащит мяч к чужим воротам на смене ритмов.

В середине декабря Райсу исполнилось 23 года, то есть демонстрируемый им сейчас футбол, возможно, даже не лучший в карьере. В конце декабря британский медиахолдинг Reach PLC подвел итоги ежегодного голосования болельщиков за лучшего игрока АПЛ. Второй раз подряд народным избранником стал Мохамед Салах, а Деклан Райс занял второе место, опередив Грилиша, Фодена, Кейна, Де Брюйне, Жоржиньо, Бруну Фернандеша и своего близкого друга Мэйсона Маунта.

Уже звучали мнения, что Деклан Райс должен стать следующим капитаном сборной Англии. У полузащитника «Вест Хэма» нет конфликтов с фанатами других клубов, его репутация чиста, разве что иногда ему припоминают выступления за Ирландию — родину отца, за которую он играл в юности, пока не сменил футбольное гражданство на английское. Капитан сборной из «Вест Хэма» — хороший знак для англичан. Бобби Мур был капитаном чемпионов мира 1966 года.

Райса хотят привлечь клубы из Манчестера, возвращение в «Челси» тоже возможно

Есть только одна загвоздка: не факт, что Райс еще долго будет оставаться парнем из «Вест Хэма». Деклан очень нравится «Манчестер Юнайтед», где ближайшим летом намерены провести капитальный ремонт полузащиты. Рассматривают около 15 полузащитников, но в топе списка кандидатуры Райса, Калвина Филлипса из «Лидса» и Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».

Вряд ли Райс достанется «Манчестер Юнайтед» без борьбы, «Манчестер Сити» и «Челси» тоже собираются поучаствовать в схватке за полузащитника, который может повлиять на расклад сил в АПЛ. Со стороны «синих» Деклана точно будет зазывать Мэйсон Маунт, с которым молодой кэп «Вест Хэма» играл в юношеских командах «Челси», пока в 15 лет не перебрался в Восточный Лондон.

Интерес «Сити» называют «крепким и стабильным», хотя подробностей на этот счет нет. В любом случае клуб, который желает подписать Райса, должен быть готов к большой покупке. По самым скромным оценкам, «Вест Хэм» будет требовать за своего лидера 100 миллионов фунтов, хотя есть предположения, что с учетом намечающегося аукциона «сумма согласия» может вырасти.

Разбить копилку и сорвать куш

Слова Деклана Райса об «Олд Траффорд» после досадного январского поражения фанаты «Вест Хэма» посчитали неуместными, но в них также может содержаться намек на будущее футболиста:

Каждый раз, когда я приезжаю на «Олд Траффорд», я повторяю, что это одно из моих любимых мест для игры в футбол. Потрясающий стадион!

Летом у Деклана останется два года по контракту с «молотобойцами» (+ опция продления еще на сезон). Вероятно, в этом году у ВХ будет последний шанс продать Райса по максимальной цене. Кстати, год назад Деклан отказался от услуг футбольного агента, его интересы теперь представляет отец. Такие события нередко являются предвестниками перемен.

Бывший полузащитник «Арсенала» и нынешний эксперт SkySports Пол Мерсон считает, что «Манчестер Юнайтед» в сильной позиции для приобретения Райса и посоветовал манкунианцам «выложить деньги на стол». За «Челси» Деклан играл и болел в детстве, но в распоряжении Тухеля великолепная полузащита, нет очевидной нужды в Райсе и у «Сити», в то время как МЮ футболист такого профиля необходим. Где же он начнет следующий сезон?

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Все комментарии
Так Себе Аналитик
Так Себе Аналитик ответ 25процентный клоун (раскрыть)
сегодня в 11:29
Ну с Грилишем это чисто вопрос тренера, у Пепа никто не может быть важнее Пепа в команде, поэтому он ожидаемо стал игроком ротации. Так же Пеп не воспользовался талантом КДБ. Это проблемы каталунского лысого гения.

С Лукаку же да, четкий развод пенсов итальянцами)
3ton
3ton
сегодня в 10:44
В Англии как обычно цена на средних игроков завышена в 3 раза и больше
25процентный клоун
25процентный клоун
сегодня в 10:26
Смешно, видели уже Грилижа и Лукаку
Bensurr
Bensurr
сегодня в 01:00
Опять Сити ГОТОВИТ 100 ЛЯМОВ
Oliver S
Oliver S
вчера в 23:41
Очень плохая тенденция намечается в футболе, как только игрок начинает что-то показывать, ему автоматом ставится ценник сто лямов и сразу отпадают все покупатели кроме пары-тройки клубов. А когда такого игрока покупают, то ставят условие : попробуй только эти сто лямов не отработать, сгноим на банке или по арендам затаскаем, вот и сгорают молодые рано.
ИГРОЧИШКА
ИГРОЧИШКА
вчера в 23:27
Не стоит он 100,максимум 50,он даже не Канте
УЕСКА
УЕСКА
вчера в 22:29
Скорее всего в МЮ перейдет раз так любит играть на Олд Траффорд.
BDA81
BDA81
вчера в 22:03
Ну где ,где ))там где жиротресы с золотыми цепями чемоданы выволят ))) Ну а если серьёзно , то в МЮ уже одну легеду подогнали, в Челси тоже . Наверное лучше в МС или Ливер. Но Ливер такие суммы не отваливает , тогда уж лучше пускай МС забирает. )) Ну а так Деклану счастливой и здоровой карьеры , где бы не продолжил карьеру после ВХЮ всё равно как и Лэмпард и Рио Фердинанд )) Остануться нашими ))
dimagas2
dimagas2
вчера в 21:52
За такие деньги никто его покупать не станет.Примеры Грилиша ,Лукаки(2 раза ) и Погбуна еще не забыли.
Анатолий Калашников
Анатолий Калашников
вчера в 21:49
100 миллионов за что ?
Аякс за эти деньги соберёт состав из Южноамериканцев для полуфинала ЛЧ
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 21:34
Пусть победит Челси
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