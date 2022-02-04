Английский полузащитник за 100 миллионов фунтов. Грядёт большая драка за Деклана Райса

1643999034

вчера, 21:23

Участвуют МЮ , «Ман Сити» и «Челси».

«Вест Хэм» упустил шанс стать сильнее и сохранить лучших игроков

Благодаря въедливой работе Дэвида Мойеса с командой, нескольким сыгравшим ставкам на перспективу и возмужанию Деклана Райса у «Вест Хэма» неожиданно появился шанс ворваться в английскую элиту. Увы, на данный момент этот шанс уже видится упущенным. «Молотобойцам» следовало сделать 2-3 точечных трансфера, чтобы подтвердить свои обновленные амбиции. «Вест Хэм» открестился от усиления и остался в привычном амплуа.

Деньги были выделены, и слабые места команды давно известны: кровь из носу нужен внятный конкурент для Майкла Антонио в центре атаки и левоногий центрбек после того, как Огбонна порвал «кресты». В прессе фигурировало много фамилий, но Мойес так и не смог выбрать игроков, которые бы усилили команду. Отсутствие трансферов рушит мечту «молотобойцев» о попадании в топ-4 АПЛ , а ведь еще остаются второй и третий фронты — Лига Европы и Кубок Англии.

Довольно странно не помочь себе, зайдя настолько далеко. Последствия пассивности на трансферном рынке и нежелание стать сильнее наверняка отразятся не только на результатах команды, но и на составе. Амбициозные футболисты «Вест Хэма», не обнаружив у своего клуба стремления развиваться, захотят сменить прописку. И их даже не получится обвинить в нелояльности, раз ВХ предпочел остаться середняком. Речь о Деклане Райсе и Джарроде Боуэне. В первую очередь, о Райсе.

«Абсолютно феноменален», «Лучший полузащитник АПЛ », «Будущий капитан Англии»

Восторги по Райсу уже вошли в повседневный английский обиход, часть экспертов беззастенчиво называет Деклана «лучшим полузащитником Премьер-Лиги». Скепсис их оппонентов строится в основном на том, что Райсу для начала нужно перейти в большой клуб, побороться за высокие места и проявить себя в международных турнирах. Но даже скептики не исключают, что он станет лучшим, просто требуют больше доказательств.

И Деклан старательно доказывает свою исключительность в каждом матче «Вест Хэма» и сборной Англии. Иногда действительно складывается впечатление, что парень умеет все: прекрасен в отборе, владеет первым пасом, у Райса оригинальная «рваная» манера бега, под которую очень сложно подстроиться оппонентам, а Деклан этим пользуется и регулярно тащит мяч к чужим воротам на смене ритмов.

В середине декабря Райсу исполнилось 23 года, то есть демонстрируемый им сейчас футбол, возможно, даже не лучший в карьере. В конце декабря британский медиахолдинг Reach PLC подвел итоги ежегодного голосования болельщиков за лучшего игрока АПЛ . Второй раз подряд народным избранником стал Мохамед Салах, а Деклан Райс занял второе место, опередив Грилиша, Фодена, Кейна, Де Брюйне, Жоржиньо, Бруну Фернандеша и своего близкого друга Мэйсона Маунта.

Уже звучали мнения, что Деклан Райс должен стать следующим капитаном сборной Англии. У полузащитника «Вест Хэма» нет конфликтов с фанатами других клубов, его репутация чиста, разве что иногда ему припоминают выступления за Ирландию — родину отца, за которую он играл в юности, пока не сменил футбольное гражданство на английское. Капитан сборной из «Вест Хэма» — хороший знак для англичан. Бобби Мур был капитаном чемпионов мира 1966 года.

Райса хотят привлечь клубы из Манчестера, возвращение в «Челси» тоже возможно

Есть только одна загвоздка: не факт, что Райс еще долго будет оставаться парнем из «Вест Хэма». Деклан очень нравится «Манчестер Юнайтед», где ближайшим летом намерены провести капитальный ремонт полузащиты. Рассматривают около 15 полузащитников, но в топе списка кандидатуры Райса, Калвина Филлипса из «Лидса» и Рубена Невеша из «Вулверхэмптона».

Вряд ли Райс достанется «Манчестер Юнайтед» без борьбы, «Манчестер Сити» и «Челси» тоже собираются поучаствовать в схватке за полузащитника, который может повлиять на расклад сил в АПЛ . Со стороны «синих» Деклана точно будет зазывать Мэйсон Маунт, с которым молодой кэп «Вест Хэма» играл в юношеских командах «Челси», пока в 15 лет не перебрался в Восточный Лондон.

Интерес «Сити» называют «крепким и стабильным», хотя подробностей на этот счет нет. В любом случае клуб, который желает подписать Райса, должен быть готов к большой покупке. По самым скромным оценкам, «Вест Хэм» будет требовать за своего лидера 100 миллионов фунтов, хотя есть предположения, что с учетом намечающегося аукциона «сумма согласия» может вырасти.

Разбить копилку и сорвать куш

Слова Деклана Райса об «Олд Траффорд» после досадного январского поражения фанаты «Вест Хэма» посчитали неуместными, но в них также может содержаться намек на будущее футболиста:

Каждый раз, когда я приезжаю на «Олд Траффорд», я повторяю, что это одно из моих любимых мест для игры в футбол. Потрясающий стадион!

Летом у Деклана останется два года по контракту с «молотобойцами» (+ опция продления еще на сезон). Вероятно, в этом году у ВХ будет последний шанс продать Райса по максимальной цене. Кстати, год назад Деклан отказался от услуг футбольного агента, его интересы теперь представляет отец. Такие события нередко являются предвестниками перемен.