Конте прокомментировал аренду Кулуcевски из «Ювентуса»

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сегодня, 18:39

Главный тренер «Тоттенхэма» прокомментировал переход в клуб полузащитника итальянского «Ювентуса» на правах аренды на полтора сезона:

На трансферном рынке мы обязаны больше внимания уделять подписанию футболистов. Это имеет принципиальное значение. Кулусевски — хороший игрок. Он ещё очень молод, но имеет большой талант. Он может играть «девятку», «десятку» или на фланге.

«Тоттенхэм» заплатит за аренду игрока 10 млн евро. Летом 2022 года английский коллектив сможет выкупить футболиста за 35 млн евро, летом 2023-го — за 40 млн евро.