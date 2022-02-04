Гайч перейдёт в «Индепендьенте» из ЦСКА на правах аренды

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч возвращается в чемпионат Аргентины.
TyC Sports утверждает, что «армейцы» договорились об аренде 22-летнего форварда в «Индепендьенте» на год с правом выкупа.
Отмечается, что в подписании Гайча также был заинтересован его бывший клуб «Сан-Лоренсо».
Первую половину текущего сезона Гайч провел в «Уэске» из испанской Сегунды.
Гайч только и успевает, что команды в арендах менять.
Отпустили бы бедолагу и не мучили его )
Гайч только и успевает, что команды в арендах менять.
Отпустили бы бедолагу и не мучили его )