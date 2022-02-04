Гайч перейдёт в «Индепендьенте» из ЦСКА на правах аренды

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сегодня, 17:10

Нападающий ЦСКА возвращается в чемпионат Аргентины.

TyC Sports утверждает, что «армейцы» договорились об аренде 22-летнего форварда в «Индепендьенте» на год с правом выкупа.

Отмечается, что в подписании Гайча также был заинтересован его бывший клуб «Сан-Лоренсо».

Первую половину текущего сезона Гайч провел в «Уэске» из испанской Сегунды.