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Гайч перейдёт в «Индепендьенте» из ЦСКА на правах аренды

сегодня, 17:10

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч возвращается в чемпионат Аргентины.

TyC Sports утверждает, что «армейцы» договорились об аренде 22-летнего форварда в «Индепендьенте» на год с правом выкупа.

Отмечается, что в подписании Гайча также был заинтересован его бывший клуб «Сан-Лоренсо».

Первую половину текущего сезона Гайч провел в «Уэске» из испанской Сегунды.

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Все комментарии
Baggio R.
Baggio R. ответ Ангел неБесГрешен (раскрыть)
сегодня в 18:03
А зачем "Зенит" покупал Нету или Луковича понял?
makkie
makkie
сегодня в 17:48
Ну что, можно поздравить цска, что теперь и у них свой "Педро Роша" появился?
Гайч только и успевает, что команды в арендах менять.
Отпустили бы бедолагу и не мучили его )
particular
particular ответ beefs (раскрыть)
сегодня в 17:46
Скорее, это провал и фиаско...
beefs
beefs
сегодня в 17:19
чудеса трансферной политики ЦСКА...
Дед за ЦСКА
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:19
Не получился из Адольфо новый Вагнер, пусть поиграет дома, удачи.
Ангел неБесГрешен
Ангел неБесГрешен
сегодня в 17:13
Я не понял зачем тогда покупали? Почтовики и пенсионеры тоже в недоумении...
Ironigor
Ironigor
сегодня в 17:11
Удачи тебе Гайч !
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 17:10
Правильно пусть играет!
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