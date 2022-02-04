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«Спартак», «Локомотив» и «Сочи» интересуются опорным хавбеком «Ньюкасла»

сегодня, 19:02

Полузащитник «Ньюкасла» Айзек Хэйден заинтересовал клубы из России.

Хавбек не попал в заявку «сорок» на вторую половину АПЛ. Teamtalk утверждает, что 26-летним игроком заинтересовались несколько клубов РПЛ — «Спартак», «Локомотив» и «Сочи».

Также интерес к Хэйдену проявляют «Базель», пражская «Спарта» и «Галатасарай».

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Все комментарии
particular
particular
сегодня в 20:03, ред.
Обычный случай, когда одним игроком почему-то совместно интересуются 2-3 наших клуба...
И это не из области здоровой конкуренции... Ибо, в данном случае, отираться вокруг игрока, который даже не попадает в заявку... Это, в лучшем случае, - авантюризм...
Futurista
Futurista
сегодня в 19:58, ред.
Англичанин в РПЛ?)...Стинг напишет новую песню)...Englishman In RPL...был один всего в аренде в Ростове а и то недолго...
Владимир_Спартак
Владимир_Спартак
сегодня в 19:57, ред.
Спартаку то он зачем...???...)
berda2003
berda2003
сегодня в 19:50
хорошо хоть тамбов не заинтересовался, а то перехватил бы...
A.S.A
A.S.A
сегодня в 19:31
Слабенький игрок....пусть в Турцию едет. Если брать легионера, то сильнее
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 19:29
Дай нам боже, что другим негоже...
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 19:19
Не важно кто интересуется, важно кто купит!
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 19:11
Пусть в Сочи идёт!
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