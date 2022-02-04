«Спартак», «Локомотив» и «Сочи» интересуются опорным хавбеком «Ньюкасла»

Полузащитник «Ньюкасла» Айзек Хэйден заинтересовал клубы из России.
Хавбек не попал в заявку «сорок» на вторую половину АПЛ. Teamtalk утверждает, что 26-летним игроком заинтересовались несколько клубов РПЛ — «Спартак», «Локомотив» и «Сочи».
Также интерес к Хэйдену проявляют «Базель», пражская «Спарта» и «Галатасарай».
И это не из области здоровой конкуренции... Ибо, в данном случае, отираться вокруг игрока, который даже не попадает в заявку... Это, в лучшем случае, - авантюризм...
И это не из области здоровой конкуренции... Ибо, в данном случае, отираться вокруг игрока, который даже не попадает в заявку... Это, в лучшем случае, - авантюризм...