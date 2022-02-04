«Спартак», «Локомотив» и «Сочи» интересуются опорным хавбеком «Ньюкасла»

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сегодня, 19:02

Полузащитник «Ньюкасла» заинтересовал клубы из России.

Хавбек не попал в заявку «сорок» на вторую половину АПЛ . Teamtalk утверждает, что 26-летним игроком заинтересовались несколько клубов РПЛ — «Спартак», «Локомотив» и «Сочи».

Также интерес к Хэйдену проявляют «Базель», пражская «Спарта» и «Галатасарай».