Президент «Лиона»: «Трансфер Ляказетта интересует нас»

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что клуб заинтересован в подписании нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта. Француз перешел в «Арсенал» из «Лиона» в 2017 году.
Ляказетт интересует нас. Мы всегда были с ним в контакте.
Контракт Ляказетта с «канонирами» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что Александр принял решение об уходе из «Арсенала».
Сколько хороших игроков отдали даром....прям не менеджеры а сплошные Робин Гуды.....
Как по мне, то Ляку нужно продлевать....он еще не все патроны отстрелял
Сколько хороших игроков отдали даром....прям не менеджеры а сплошные Робин Гуды.....
Как по мне, то Ляку нужно продлевать....он еще не все патроны отстрелял