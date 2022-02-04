Президент «Лиона»: «Трансфер Ляказетта интересует нас»

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сегодня, 20:24

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что клуб заинтересован в подписании нападающего «Арсенала» . Француз перешел в «Арсенал» из «Лиона» в 2017 году.

Ляказетт интересует нас. Мы всегда были с ним в контакте.

Контракт Ляказетта с «канонирами» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что Александр принял решение об уходе из «Арсенала».