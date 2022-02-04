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Президент «Лиона»: «Трансфер Ляказетта интересует нас»

сегодня, 20:24

Президент «Лиона» Жан-Мишель Ола подтвердил, что клуб заинтересован в подписании нападающего «Арсенала» Александра Ляказетта. Француз перешел в «Арсенал» из «Лиона» в 2017 году.

Ляказетт интересует нас. Мы всегда были с ним в контакте.

Контракт Ляказетта с «канонирами» истекает летом 2022 года. Ранее сообщалось, что Александр принял решение об уходе из «Арсенала».

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Все комментарии
A.S.A
A.S.A
сегодня в 21:46
Продажа игроков с истекающими контрактами и Арсенал вещи не совместимые....
Сколько хороших игроков отдали даром....прям не менеджеры а сплошные Робин Гуды.....
Как по мне, то Ляку нужно продлевать....он еще не все патроны отстрелял
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 21:33
Раз решил уйти, то пусть это будет Лион!
Дмитрий 218 Б
Дмитрий 218 Б
сегодня в 21:05
хорошее усиление
Мой второй аккаунт
Мой второй аккаунт
сегодня в 20:30
Надо договариваться.
Байкал-38
Байкал-38
сегодня в 20:29
Упустили Азмуна!
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