«Ньюкасл Юнайтед» – «Эвертон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:50

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Эвертон», который состоится 8 февраля 2022 года

«Ньюкасл Юнайтед»

«Сороки» усилили состав в зимнее межсезонье на приличную сумму и теперь постараются как можно быстрее покинуть зону вылета. Коллектив набрал 15 очков и пока занимает предпоследнее место, но уже три матча не проигрывает, что является неплохим результатом. В домашнем матче с кризисным «Эвертоном» у коллектива определенно будут шансы склонить чаши весов в свою пользу и добыть победу.

22 января «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Лидс» (1:0), а 15 числа разошелся миром с «Уотфордом» (0:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ .

«Эвертон»

У «Эвертона» большие проблемы с результатами в последних матчах АПЛ , ведь команда смогла набрать всего один балл. Коллектив занимает 16 место с 19 набранными баллами и новые приобретения клуба должны повлиять на следующие поединки, которые необходимо выигрывать, чтобы не опуститься в зону вылета. Статистика забитых и пропущенных мячей «Эвертона» также оставляет желать лучшего (24:35).

05 февраля «Эвертон» в кубке ФА разгромил «Брентфорд» (4:1), а 22 января минимально уступил «Астон Вилле» в чемпионате (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.59

Ничья – 3.41

Победит «Эвертон» – 2.93

Статистика

«Эвертон» выиграл три поединка из десяти последних во всех турнирах, а «Ньюкасл Юнайтед» одержал две победы

Четыре последних выездных матча «Эвертона» завершились исходом «обе забьют»

«Ньюкасл Юнайтед» выиграл только два матча из пяти домашних с «Эвертоном»

Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Ньюкасла Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.59. Обе команды усилились перед второй частью чемпионата и рассчитывают на более высокие места. Предполагаем, что хозяева смогут переиграть своего соперника и набрать важные три очка.