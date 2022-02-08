«Ньюкасл Юнайтед» – «Эвертон». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч АПЛ «Ньюкасл Юнайтед» – «Эвертон», который состоится 8 февраля 2022 года
«Ньюкасл Юнайтед»
«Сороки» усилили состав в зимнее межсезонье на приличную сумму и теперь постараются как можно быстрее покинуть зону вылета. Коллектив набрал 15 очков и пока занимает предпоследнее место, но уже три матча не проигрывает, что является неплохим результатом. В домашнем матче с кризисным «Эвертоном» у коллектива определенно будут шансы склонить чаши весов в свою пользу и добыть победу.
22 января «Ньюкасл Юнайтед» обыграл «Лидс» (1:0), а 15 числа разошелся миром с «Уотфордом» (0:0). Оба матча прошли в рамках АПЛ.
«Эвертон»
У «Эвертона» большие проблемы с результатами в последних матчах АПЛ, ведь команда смогла набрать всего один балл. Коллектив занимает 16 место с 19 набранными баллами и новые приобретения клуба должны повлиять на следующие поединки, которые необходимо выигрывать, чтобы не опуститься в зону вылета. Статистика забитых и пропущенных мячей «Эвертона» также оставляет желать лучшего (24:35).
05 февраля «Эвертон» в кубке ФА разгромил «Брентфорд» (4:1), а 22 января минимально уступил «Астон Вилле» в чемпионате (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Ньюкасл Юнайтед» – 2.59
- Ничья – 3.41
- Победит «Эвертон» – 2.93
Статистика
- «Эвертон» выиграл три поединка из десяти последних во всех турнирах, а «Ньюкасл Юнайтед» одержал две победы
- Четыре последних выездных матча «Эвертона» завершились исходом «обе забьют»
- «Ньюкасл Юнайтед» выиграл только два матча из пяти домашних с «Эвертоном»
- Пять из шести последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на победу «Ньюкасла Юнайтед», компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 2.59. Обе команды усилились перед второй частью чемпионата и рассчитывают на более высокие места. Предполагаем, что хозяева смогут переиграть своего соперника и набрать важные три очка.