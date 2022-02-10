«Вильярреал» — «Ювентус», прогнозы, советы по ставкам и коэффициенты.

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вчера, 21:44

Держатель Лиги Европы «Вильярреал» играет с большой энергией под руководством Унаи Эмери, и ему немного не повезло, что он не возглавил свою группу, опередив «Манчестер Юнайтед».

Ставки на Вильярреал

«Вильяреал» оторвался от «Юнайтед» всего на одно очко, но проиграл только решающий матч Криштиану Роналду в добавленное время на «Олд Траффорд». О этот героизм Давида де Хеа в Испании.

Команда Эмери начала с интересной ничьей 2:2 с «Аталантой» на «Эль-Мадригале» и уверенно сделала дубль над «Янг Бойз» с общим счетом 6:1.

Они отправились в Италию всего на одно очко выше «Аталанты» в 6-м туре, но не проявили никаких признаков нервозности, когда вели в счете 3:0, прежде чем отразить поздний бой и выиграть 3:2.

Жерар Морено и Пако Алькасер — два качественных игрока, а Арнаут Данджума стал настоящим открытием после прихода из Борнмута.

Полузащитника Этьена Капуэ всегда недооценивали в «Уотфорде», и он еще один из тех, кто преуспел в «Вильярреале».

Глядя на коэффициенты «Вильярреал» — «Ювентус», мы прогнозируем 4,4 для хозяев на победу с разницей в один гол.

Ставки на Ювентус

После девяти триумфов подряд в Серии А «Ювентус» только что вошел в этот турнир, заняв четвертое место в высшем дивизионе Италии в прошлом сезоне.

Массимилиано Аллегри вернулся, но уход Роналду заставил других игроков активизироваться, и их домашняя форма снова была нестабильной в этом сезоне.

Следует иметь в виду пять побед в группе H, хотя «Мальме» был не в своей тарелке, а «Зенит» неизменно проигрывал на этом уровне.

«Бьянконери» удалось обыграть «Челси» со счетом 1:0 в Турине, но поражение со счетом 4:0 на «Стэмфорд Бридж» в пятом туре вызвало тревожный звоночек.

«Ювентус» в прошлом в значительной степени полагался на некоторых звезд-ветеранов в защите, но Джанлуиджи Буффона сейчас нет, Джорджио Кьеллини — 37 лет, а Леонардо Бонуччи — 34 года.

В будущем у них есть несколько хороших футболистов, но пока что большинство из них оказались мужчинами в возрасте.

Давайте поставим 10,5 на домашнюю победу со счетом 2: 1 к нашим советам по ставкам на «Вильярреал» — «Ювентус».