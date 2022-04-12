Ожидания от Чемпионата Мира по футболу 2022

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вчера, 14:46

Финальный турнир ЧМ по футболу пройдет 21.11-18.12 в Катаре в 2022 году. Чемпионат Мира — одно из знаковых событий для всех любителей футбола. Миллионы поклонников следят за играми своих сборных. А многие болельщики умудряются на этом еще и зарабатывать, делая ставки.

Если хотите начать зарабатывать, нужно выбрать наиболее подходящую стратегию или разработать свою собственную. Букмекеры России предлагают делать ставки не только на футбол, но и другие виды спорта.

Многие БК предлагают пользователям заключение пари через приложение для мобильного и игрок имеет возможность делать ставки на спорт из любой точки планеты, где есть интернет; это дает быструю загрузку событий и коэффициентов; ставки через мобильное ПО безопасны.

При выборе букмекера следует ориентироваться на размер маржи. Это один из ключевых показателей, определяющих выгоду для беттера. Чем ниже маржа, тем лучше, но при этом должна сохраняться объективность. А вообще лучше всего иметь дело только с легальными БК.

Основная информация о Чемпионате Мира 2022

Жеребьевка турнира состоялась 1.04.2022. Мероприятие планируется провести в Дохе — столице Катара. На момент его проведения будут известны тридцать сборных, а еще две будут определены по результатам межконтинентального play-off, который пройдет в начале лета. Все команды будут разделены на 8 групп, в каждой из которых будет по 4 сборные. Из относительно свежих новостей — Сборные Ганы, Сенегала и Камеруна вышли на чемпионат мира 2022 года. Если интересен весь список стран, которые прошли отбор, то он тут.

Где состоятся матчи?

Для проведения футбольных матчей в Катаре подготавливается восемь стадионов, семь из которых возведены к этому событию. Восьмой реконструирован с учетом действующих стандартов качества и безопасности. Новые стадионы оборудованы системами кондиционирования, чтобы обеспечить максимально комфортное пребывание болельщиков во время матчей. Особенность Катара состоит в том, что турнир, проводимый в этой стране, является одним из самых компактных. Самое большое расстояние между стадионами составляет 75 км.

Как россиянину можно попасть в Доху?

Сегодня говорить сложно, потому россиянам предлагаем немного подождать и наблюдать за ситуацией. И дело не в карантинной ситуации, как мы все понимаем. Остается надеяться, что календарь спортивных событий не сильно изменится из-за неразберихи в мире. Состоянием на начало февраля правила были такие по вакцине: правительство Катара издало распоряжение о том, что ряд вакцин, включая «Спутник V», считаются действительными. Виза не требовалась. Катар и Бахрейн, как и Эмираты открыты для российских туристов. Но давайте подождем конца лета.

Как приобрести билеты?