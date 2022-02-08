Расписание финала Chelsea vs Liverpool Carabao Cup 2022: шансы, прогноз, прямая трансляция

1644338885

вчера, 19:48

Финал Кубка EFL 2022 года состоится 27 февраля 2022 года на стадионе Уэмбли в Лондоне, Англия, между «Челси» и «Ливерпулем». Впервые с сезона 2016–17 «Манчестер Сити» не попадет в финал. Впервые с сезона 2014–15 в финале не будет манчестерских клубов.

Это будет девятый финал Кубка EFL для «Челси», поскольку они будут стремиться завоевать трофей в шестой раз. «Ливерпуль» попытается установить новый рекорд, выиграв девятый титул Кубка Лиги.

«Челси» — «Ливерпуль».

Матч состоится на стадионе Уэмбли в Лондоне 27 февраля 2022 года в 16:30 по британскому времени и в 22:00 по восточному стандартному времени.

Рекорд личных встреч Челси и Ливерпуля

«Ливерпуль» имеет преимущество над финальным соперником с 75 победами по сравнению с 47 победами «Челси». Но в последние годы у «Челси» было преимущество над «Ливерпулем», поэтому матч должен быть равным.

Прогноз на финал Кубка Карабао 2022 года между Ливерпулем и Челси

«Ливерпуль» сыграл вничью 1:1 с «Челси» на «Энфилде» в августе, а ответный матч на «Стэмфорд Бридж» завершился со счетом 2:2. Однако в последние недели «Челси» боролся как в обороне, так и в нападении, и не смог победить в борьбе за титул. «Ливерпуль» продолжил свой удивительный забег, несмотря на отсутствие талисманов Салаха и Мане.

К финалу EFL Салах и Мане вернутся в «Ливерпуль», поэтому «Ливерпуль» будет более уверенной командой, выходящей в финал, благодаря импульсу и недавней форме.

Ставки

Букмекеры признали «Челси» аутсайдером, а «Ливерпуль» фаворитом на чемпионство.

Liverpool (-138.89)

Chelsea (+112)

Челси

Кепа Аррисабалага, К. Аспилликуэта, А. Кристенсен, А. Рюдигер, М. Сарр, Жоржиньо, Ковачич, Маунт, Хадсон-Одои, Вернер и Лукаку

Ливерпуль

Келлехер, Трент Александр, Робертсон, ван Дейк, Матип, Фабиньо, Хендерсон, Джонс, Салах, Мане и Хота