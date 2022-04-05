Как выбрать самого надежного букмекера в России?

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вчера, 21:32

Как выбрать букмекера? В России появляется все больше и больше букмекерских компаний, а это значит, что операторы ставок вынуждены конкурировать друг с другом, то и дело внося новые улучшения в свои предложения. Систематически растущая конкуренция на рынке ставок — отличная новость для всех беттеров.

Для них букмекеры постоянно готовят новые акции. В такой ситуации особенно менее опытным игрокам приходится нелегко при выборе подходящего для них букмекера. Букмекеры отличаются не только коэффициентами, но и широтой предложения, наличием акций и бонусов. При выборе букмекера обращайте внимание на несколько факторов. Это позволит вам максимизировать прибыль от ставок на спорт.

Скорость регистрации

Регистрация нового счета является ключевым элементом в расширении базы новых клиентов. Плохо разработанная регистрационная форма может иметь множество негативных последствий. Помимо слишком сложной формы, к основным причинам отказа от процесса регистрации нового аккаунта относятся также слишком подробные требования или правила сайта.

Каждый легальный букмекер в России требует прислать скан документа, удостоверяющего личность, и номер банковского счета. Это два простых шага к созданию аккаунта, но они заставляют игроков отказываться от игры онлайн с легальными букмекерами.

Букмекеры пошли навстречу ожиданиям своих клиентов и создали так называемую быструю регистрацию. Скан документа и номер счета в этом случае не обязательны, но есть довольно много недостатков в наличии такого временного счета. Ограниченные ставки, отсутствие бесплатных ставок или невозможность вывода средств — вот лишь некоторые из недостатков быстрой регистрации.

Ставки и прямые трансляции

Предложение ставок в режиме реального времени является чрезвычайно важным фактором при выборе подходящего букмекера. Ставки Live гарантируют большой азарт, поэтому так много игроков пользуются ими. Это также отличное решение для нетерпеливых бетторов, которые любят быстрые результаты.

Подавляющее большинство букмекеров предлагают ставки в режиме live, поэтому, чтобы выделиться, многие операторы ставок ввели возможность просмотра прямых трансляций. Ставя на матч и имея возможность смотреть его через стрим, беттор полностью участвует в событии.

Бонусы и рекламные акции

Бонусы и акции — это то, что больше всего нравится беттерам (особенно новичкам). При открытии нового счета можно рассчитывать на множество акций и бонусов, и самым популярным из них является бонус на депозит. Однако не все предложения букмекеров являются привлекательными, поэтому стоит сравнить бонусные предложения всех операторов.

Не ориентируйтесь только на сумму, которую вы можете получить, но обратите внимание на дополнительные требования, такие как время и размер оборота. Обязательно ознакомьтесь с правилами и условиями, где иногда можно найти много подсказок.

Простота внесения и снятия средств

К сожалению, в большинстве букмекерских контор легче внести средства, чем вывести их. Это касается времени, которое требуется для того, чтобы платеж был зачислен на счет. Поэтому фактор простоты вывода средств является одним из самых важных при выборе подходящего букмекера.

Поддержка клиентов

Служба поддержки клиентов уже является стандартной функцией у большинства легальных букмекеров в России. Задача сотрудников этого отдела — предметно отвечать на вопросы пользователей. Обращение в службу поддержки иногда требуется для решения различных технических проблем, таких как регистрация аккаунта. Букмекеры позволяют связываться с ними различными способами. С помощью чата, контактной формы или горячей линии вы можете легко решить свою проблему, не выходя из дома. Самым быстрым способом связи является чат.

Мобильные приложения

Мобильные приложения позволяют игрокам делать ставки практически из любого места и в любое время. Мобильные приложения для Android и IOS являются стандартом рынка. Иногда встречаются недоработанные приложения, в которых некоторые функции не работают. Самое главное в мобильных приложениях — это интуитивно понятный интерфейс и плавность работы. Возможность свободно делать ставки из любого места является одним из важнейших приоритетов для всех легальных российских букмекеров.

