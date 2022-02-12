«Бохум» – «Бавария». Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 12:56

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Бундеслиги «Бохум» – «Бавария», который состоится 12 февраля 2022 года

«Бохум»

«Бохум» не может похвалиться хорошими результатами в последних турах Бундеслиги и выиграл всего один матч из пяти. Коллектив занимает 11 место с 25 набранными очками и опережает зону вылетов на семь пунктов. Впереди еще много матчей и расслабляться футболистам очень рано, тем более у команды наблюдаются большие проблемы с реализацией (20 забитых мячей). В матче с чемпионом Германии «Бохум» устроил бы даже ничейный результат.

4 февраля «Бохум» сыграл вничью с «Гертой» (1:1) в чемпионате, а 27 числа в товарищеском матче проиграл «Фортуне» (0:2).

«Бавария»

«Бавария» очень хорошо выступает в чемпионате и лидирует в Бундеслиге, опережая ближайшего соперника на девять баллов. Всего в это сезоне немецкий гранд набрал 52 балла и не собирается останавливаться на достигнутом. В предстоящей игре с новичком Бундеслиги подопечные Нагельсмана рассчитывают только на победу, несмотря на то, что матч пропустит основной вратарь команды – Мануэль Нойер.

5 февраля «Бавария» обыграла на своем поле «РБ Лейпциг» (3:2), а 23 января крупно обыграла на выезде «Герту» (4:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Бохум» – 11

Ничья – 7.25

Победит «Бавария» – 1.235

Статистика

«Бавария» выиграла девять из десяти последних матчей во всех турнирах

«Бохум» забивал в девяти из десяти последних поединках на своем поле

«Бавария» выиграла восемь последних встреч с «Бохумом»

Семь из десяти последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на победу «Баварии» с форой (-2), компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 1.99. Чемпион Германии имеет хорошую статистику против «Бохума» и мало кто сомневается, что мюнхенский клуб наберет три очка. Прогнозируем уверенную победу «Баварии».