«Вильярреал» – «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Вильярреал» – «Реал» Мадрид, который состоится 12 февраля 2022 года
«Вильярреал»
После неудачной первой половины сезона, команда наладила результаты и смогла существенно продвинуться по турнирной таблице. Коллектив занимает шестое место и набрал 35 очков, отставая всего на один пункт от ближайшего преследователя. В игре с лидером чемпионата Испании на своем поле у «желтой субмарины» определенно будут появляться шансы, поэтому ситуация отнюдь не выглядит безнадежной.
6 февраля «Вильярреал» обыграл на выезде «Бетис» (2:0), а 22 января крупно обыграл на своем поле «Мальорку» (3:0).
«Реал» Мадрид
Подопечные Карло Анчелотти настраиваются на предстоящий матч, однако в голове все равно появляются мысли о долгожданном противостоянии с ПСЖ в Лиге Чемпионов. «Реал» Мадрид лидирует в чемпионате Испании и набрал 53 очка, опережая «Севилью» на три пункта, при этом имея одну игру в запасе. Статистика забитых и пропущенных мячей сливочных также впечатляет (48:20). Предстоящий поединок участников плей-офф Лиги Чемпионов обещает быть напряженным и интересным.
6 февраля «Реал» Мадрид обыграл в чемпионате «Гранаду» (1:0), а 3 числа уступил в кубке Испании «Атлетику» (0:1).
Котировки БК Pinnacle
- Победит «Вильярреал» – 2.74
- Ничья – 3.42
- Победит «Реал» Мадрид – 2.74
Статистика
- Оба коллектива выиграли по семь поединков из десяти последних во всех турнирах
- «Реал» Мадрид забивал в восьми из десяти последних встречах на выезде
- Четыре встречи команд на поле «Вильярреала» за последнее время завершились ничейным результатом
- Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»
Прогноз
Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.42. Оба коллектива хорошо играют в обороне и постараются не рисковать в этом поединке. Предполагаем, что много голов болельщики не увидят, а клубы победителя определить не смогут.