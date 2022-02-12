«Вильярреал» – «Реал» Мадрид. Прогноз и ставки от БК Pinnacle

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вчера, 13:11

Представляем обзор линии БК Pinnacle и вариант для ставки на матч Примеры «Вильярреал» – «Реал» Мадрид, который состоится 12 февраля 2022 года

«Вильярреал»

После неудачной первой половины сезона, команда наладила результаты и смогла существенно продвинуться по турнирной таблице. Коллектив занимает шестое место и набрал 35 очков, отставая всего на один пункт от ближайшего преследователя. В игре с лидером чемпионата Испании на своем поле у «желтой субмарины» определенно будут появляться шансы, поэтому ситуация отнюдь не выглядит безнадежной.

6 февраля «Вильярреал» обыграл на выезде «Бетис» (2:0), а 22 января крупно обыграл на своем поле «Мальорку» (3:0).

«Реал» Мадрид

Подопечные Карло Анчелотти настраиваются на предстоящий матч, однако в голове все равно появляются мысли о долгожданном противостоянии с ПСЖ в Лиге Чемпионов. «Реал» Мадрид лидирует в чемпионате Испании и набрал 53 очка, опережая «Севилью» на три пункта, при этом имея одну игру в запасе. Статистика забитых и пропущенных мячей сливочных также впечатляет (48:20). Предстоящий поединок участников плей-офф Лиги Чемпионов обещает быть напряженным и интересным.

6 февраля «Реал» Мадрид обыграл в чемпионате «Гранаду» (1:0), а 3 числа уступил в кубке Испании «Атлетику» (0:1).

Котировки БК Pinnacle

Победит «Вильярреал» – 2.74

Ничья – 3.42

Победит «Реал» Мадрид – 2.74

Статистика

Оба коллектива выиграли по семь поединков из десяти последних во всех турнирах

«Реал» Мадрид забивал в восьми из десяти последних встречах на выезде

Четыре встречи команд на поле «Вильярреала» за последнее время завершились ничейным результатом

Семь из восьми последних матчей между клубами завершились исходом «обе забьют»

Прогноз

Поставить на ничью, компания Pinnacle предлагает по коэффициенту 3.42. Оба коллектива хорошо играют в обороне и постараются не рисковать в этом поединке. Предполагаем, что много голов болельщики не увидят, а клубы победителя определить не смогут.